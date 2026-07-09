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Viral Video: अरे, रूको यार... आप सिलेक्टर हो, मानता हू…! R Ashwin ने केली संजू सॅमसनच्या 'मन की बात'; नक्कल पाहून आगरकर, गौतम गंभीरचा झाला असेल जळफळाट

R Ashwin mimics Sanju Samson in viral video: भारतीय क्रिकेटपटू रविचंद्रन अश्विन पुन्हा एकदा आपल्या भन्नाट विनोदबुद्धीमुळे चर्चेत आला आहे. यावेळी त्याने यष्टिरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसनच्या निवडीच्या मुद्द्यावर आधारित एक मजेशीर संवाद सादर केला. अश्विनने संजू सॅमसनची नक्कल करत संवाद रंगवला.
R Ashwin's hilarious mimicry of Sanju Samson during a mock conversation

R Ashwin's hilarious mimicry of Sanju Samson during a mock conversation

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

R Ashwin Trolls Selection Drama With Funny Sanju Samson Skit: संजू सॅमसनला टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर बसवण्यावरून सध्या वाद रंगला आहे... ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या जेतेपदात सिंहाचा वाटा उचणाऱ्या संजूला निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी झिम्बाब्वे दौऱ्यावरील संघातूनच बाहेर केले. त्याच्याजागी १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची संधी दिली, पंरतु त्याला दोन्ही सामन्यांत अपयश आले. आता संजूला चौथ्या ट्वेंटी-२०त खेळवणार की नाही, याबाबत सवाल केले जात आहेत. अशात भारताचा महान फिरकीपटू आर अश्विन याने भन्नाट नकल करून आगरकर व गंभीर यांना ट्रोल केले. सध्या अश्विनचा हा Video सोशल मीडिया गाजवतोय.

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