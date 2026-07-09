Viral Video: अरे, रूको यार... आप सिलेक्टर हो, मानता हू…! R Ashwin ने केली संजू सॅमसनच्या 'मन की बात'; नक्कल पाहून आगरकर, गौतम गंभीरचा झाला असेल जळफळाट

R Ashwin Trolls Selection Drama With Funny Sanju Samson Skit: संजू सॅमसनला टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर बसवण्यावरून सध्या वाद रंगला आहे... ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या जेतेपदात सिंहाचा वाटा उचणाऱ्या संजूला निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी झिम्बाब्वे दौऱ्यावरील संघातूनच बाहेर केले. त्याच्याजागी १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची संधी दिली, पंरतु त्याला दोन्ही सामन्यांत अपयश आले. आता संजूला चौथ्या ट्वेंटी-२०त खेळवणार की नाही, याबाबत सवाल केले जात आहेत. अशात भारताचा महान फिरकीपटू आर अश्विन याने भन्नाट नकल करून आगरकर व गंभीर यांना ट्रोल केले. सध्या अश्विनचा हा Video सोशल मीडिया गाजवतोय..इंग्लंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत भारतीय संघ ०-२ असा पिछाडीवर आहे. यावर अश्विन म्हणाला, आता आपण दोन सामने गमावले आहेत, मग आता कोणाला बाहेर बसवणार? मग तो कोण? ही संघात भीती आहे. भारतीय संघातील खेळाडूंना असुरक्षित वातावरणात ठेवता कामा नये. मी यापूर्वीही सूर्यकुमार यादवच्या बाबतीत हे म्हणालो होतो. असेच वातावरण असेल तर खेळाडू संघाचा नव्हे, तर स्वतःचा पहिला विचार करायला लागतील. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये फलंदाज मग जागा टिकवण्यासाठी धावांचा विचार करायला लागतील आणि या फॉरमॅटसाठी हा विचार खतरनाक आहे..Video : १५ चेंडूंत ७० धावा अन् शतक! वैभव सूर्यवंशीच्या 'भीडू'ची दहशत; २० वर्षीय पोरानं Mumbai Indians च्या संघाला दिला चोप .तो पुढे म्हणाला, आता तुम्ही संजूचाच विचार करा... त्याला आता पुन्हा संधी दिली, तर तो स्वतःचाच विचार करेल. तेव्हा त्याला चुकीचे म्हणता येणार नाही. तो समजा २५ चेंडूंत ४८ धावांवर खेळतोय आणि अर्धशतक पूर्ण करण्यासाठी तो २-३ चेंडू खेळून काढतोय, मग त्याला तुम्ही चुकीचे ठरवू नका. त्याने तसे नाही केले, तर त्याची जागा पक्की राहणार नाही. साई सुदर्शनच्या बाबतीत आपण काय करतोय? तुम्ही संजूला तीन संधी तरी देऊ शकता...झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी निवडलेल्या संघातून संजू सॅमसन या एकमेव फलंदाजाला विश्रांती दिली गेली. तो सध्या फक्त ट्वेंटी-२० फॉरमॅटच खेळतोय, मग त्याला विश्रांती देण्यात काय अर्थ? झिम्बाब्वे मालिकेनंतर त्याच्याकडे विश्रांतीसाठी पुरेसा वेळ आहे. संजूने स्वतः विश्रांती मागितली असेल, असे मला वाटत नाही. हा त्याच्यावरील अन्याय आहे आणि या निर्णयाशी मी सहमत नाही, असेही तो म्हणाला..ZIM vs BAN 2nd ODI: एका भावाने भारताला रडवले, दुसऱ्याने बांगलादेशविरुद्ध शतक ठोकले... झिम्बाब्वेने तगडे लक्ष्य उभे केले....अश्विनने यावेळी संजूची अॅक्टिंग केली. हा व्हिडीओ पूर्णपणे विनोदी शैलीत सादर करण्यात आला असला, तरी त्यातून भारतीय संघ निवडीभोवती कायम राहिलेल्या चर्चांवर हलक्याफुलक्या पद्धतीने भाष्य करण्यात आले आहे. संजू सॅमसनच्या निवडीवरून गेल्या काही महिन्यांत अनेकदा वाद रंगले असून, चाहत्यांनीही त्याला अधिक संधी देण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.