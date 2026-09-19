विचित्रच! जाहिरातीचं शूटींग अन् खांदा निखळला; स्टार खेळाडू IND vs NZ ट्वेंटी-२० मालिकेला मुकणार, वाढली डोकेदुखी

India vs New Zealand T20I 2026 Rachin Ravindra update: भारतीय संघाला आता सातत्याने क्रिकेट मालिका खेळायच्या आहेत आणि पुढील महिन्याभरात जवळपास ६९ भारतीय खेळाडू वेगवेगळ्या मालिकेत व स्पर्धेत खेळताना दिसणार आहेत. यात न्यूझीलंड दौरा खास असणार आहे, कारण रोहित शर्मा व विराट कोहली यांची क्रेझ पाहता या दौऱ्यावर पाच वन डे सामन्यांची मालिका होणार आहे. त्यासह पाच ट्वेंटी-२० व दोन कसोटी सामन्यांची मालिका आहेच. पण, या मालिकेपूर्वी मोठा धक्का देणारी बातमी न्यूझीलंड संघासाठी आली आहे. न्यूझीलंडचा स्टार ऑल राऊंडर रचीन रवींद्र याला दुखापतीमुळे ट्वेंटी-२० मालिकेला मुकावे लागण्याची शक्यता आहे. पण, त्याला ही दुखापत झाली कशी, हे जाणून अनेकांना हसू येतंय...एका जाहिरातीसाठी शूटींग करताना रचीनने डाईव्ह मारली आणि त्याचा खांदा निखळला. त्यामुळे तो ट्वेंटी-२० मालिकेला मुकण्याची शक्यता बळावली आहे. या मालिकेसाठी न्यूझीलंड आज किंवा उद्या संघ जाहीर करणार आणि त्यापूर्वीच रचीनला ही दुखापत झाली. २२ ऑक्टोबरपासून ही मालिका सुरू होणार आहे आणि रचीनची निवड होणे, आता शक्य वाटत नाही. न्यूझीलंड क्रिकेटने सांगितले की, या आठवड्याच्या सुरुवातीला ऑकलंडमध्ये स्कायसोबतच्या एका प्रमोशनल शूटदरम्यान डायव्हिंग कॅच घेण्याचा प्रयत्न करत असताना रचीनचा उजवा खांदा निखळला. रचीने न्यूझीलंडसाठी ५२ ट्वेंटी-२० सामने खेळले आणि त्यात त्याने ७५९ धावा केल्या, तर २६ विकेट्स घेतल्या आहेत..Team India Schedule : अफगाणिस्तानला लोळवलं, आता भारत पुढे कोणाकोणाचा कार्यक्रम करणार? Asian Games ते ऑस्ट्रेलियाचा भारत दौरा, जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक.शुक्रवारी झालेल्या प्राथमिक तपासणीत, या दुखापतीत फार मोठी हानी झालेली नसल्याचे निष्पन्न झाले, परंतु रवींद्रचे खेळणे हे त्याच्या पुनर्वसनाच्या पहिल्या काही आठवड्यांतील प्रगतीवर अवलंबून असेल. त्यामुळे भारताविरुद्धच्या मालिकेत रवींद्र खेळणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. ब्लॅककॅप्सचे परफॉर्मन्स मॅनेजर माईक सँडल यांनी एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, चित्रीकरणादरम्यान झेल घेण्याचा प्रयत्न करत असताना रवींद्र सेफ्टी मॅटवर विचित्रपणे पडला. "हा एक विचित्र अपघात होता आणि भविष्यात आम्ही अशा घटनांसंदर्भात आमच्या कार्यपद्धतींचा आढावा घेत राहू," असे सँडल पुढे म्हणाले..भारताचा न्यूझीलंड दौरा २०२६ट्वेंटी-२० मालिका२२ ऑक्टोबर - पहिला ट्वेंटी-२० सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - दु. १२.३० वा.)२४ ऑक्टोबर - दुसरा ट्वेंटी-२० सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - दु. १२.३० वा.)२७ ऑक्टोबर - तिसरा ट्वेंटी-२० सामना, वेलिंग्टन (वेळ - दु. १२.३० वा.)३० ऑक्टोबर - चौथा ट्वेंटी-२० सामना, ऑकलंड (वेळ - दु. १२.३० वा.)१ नोव्हेंबर - पाचवा ट्वेंटी-२० सामना, हॅमिल्टन (वेळ - दु. १२.३० वा.)वनडे मालिका४ नोव्हेंबर - पहिला वनडे सामना, ऑकलंड (वेळ - स. ७.३० वा)७ नोव्हेंबर - दुसरा वनडे सामना, वेलिंग्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१० नोव्हेंबर - तिसरा वनडे सामना, हॅमिल्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१३ नोव्हेंबर - चौथा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा)१५ नोव्हेंबर - पाचवा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा)कसोटी मालिका१९ ते २३ नोव्हेंबर - पहिला कसोटी सामना, वेलिंग्टन (वेळ - पहाटे ३.३० वा)२७ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर - दुसरा कसोटी सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - पहाटे ३.३० वा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.