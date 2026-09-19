Cricket

विचित्रच! जाहिरातीचं शूटींग अन् खांदा निखळला; स्टार खेळाडू IND vs NZ ट्वेंटी-२० मालिकेला मुकणार, वाढली डोकेदुखी

Rachin Ravindra injury during advertisement shoot: न्यूझीलंड क्रिकेट संघाला भारताविरुद्धच्या आगामी ट्वेंटी-२० मालिकेपूर्वी मोठा धक्का बसला आहे. न्यूझीलंडचा स्टार अष्टपैलू खेळाडू रचिन रवींद्र या मालिकेला मुकण्याची शक्यता आहे.
IND vs NZ T20I

Rachin Ravindra right shoulder dislocation injury

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs New Zealand T20I 2026 Rachin Ravindra update: भारतीय संघाला आता सातत्याने क्रिकेट मालिका खेळायच्या आहेत आणि पुढील महिन्याभरात जवळपास ६९ भारतीय खेळाडू वेगवेगळ्या मालिकेत व स्पर्धेत खेळताना दिसणार आहेत. यात न्यूझीलंड दौरा खास असणार आहे, कारण रोहित शर्मा व विराट कोहली यांची क्रेझ पाहता या दौऱ्यावर पाच वन डे सामन्यांची मालिका होणार आहे. त्यासह पाच ट्वेंटी-२० व दोन कसोटी सामन्यांची मालिका आहेच. पण, या मालिकेपूर्वी मोठा धक्का देणारी बातमी न्यूझीलंड संघासाठी आली आहे. न्यूझीलंडचा स्टार ऑल राऊंडर रचीन रवींद्र याला दुखापतीमुळे ट्वेंटी-२० मालिकेला मुकावे लागण्याची शक्यता आहे. पण, त्याला ही दुखापत झाली कशी, हे जाणून अनेकांना हसू येतंय..

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