Rahmanullah Gurbaz: गौतम गंभीरकडून घेतल्या टिप्स, अन् भारतीय गोलंदाजांवरच तुटून पडला; शतकानंतर गुरबाज म्हणाला...

Rahmanullah Gurbaz century after Gautam Gambhir tips: भारत आणि अफगाणिस्तान(INDvsAFG) यांच्यातील पहिला एकदिवसीय सामना शनिवारी (१३ जून) धर्मशाला येथे खेळला गेला. पावसामुळे हा सामना २५-२५ षटकांचा करण्यात आला होता. या सामन्यात भारतीय संघाने ७ विकेट्सने विजय मिळवत मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. मात्र, या सामन्यात अफगाणिस्तानचा स्टार यष्टिरक्षक फलंदाज रहमानुल्लाह गुरबाज(Rahmanullah Gurbaz) याने केलेल्या विस्फोटक शतकी खेळीची सर्वत्र चर्चा होत आहे..धर्मशाला येथे झालेल्या या सामन्यात गुरबाजने शानदार शतक झळकावत भारतीय गोलंदाजांचा चांगलाच समाचार घेतला. त्याच्या या शतकानंतर एक खास गोष्ट समोर आली आहे. गुरबाजच्या या खेळीचे कनेक्शन भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्याशी जोडले जात आहे..IND vs AFG: सिराज आणि केएल राहुल भिडणार इतक्यात... मानव सुतारच्या पहिल्या विकेटवेळी मैदानात नेमकं काय घडलं? पाहा Video.IND vs AFG,Test: भारताच्या साडेपाचशे धावा, तरीही अफगाण गोलंदाजाचा डंका; जुरेलला बाद करून काढला वचपा; VIDEO.कारण या सामन्यापूर्वी गुरबाजने फलंदाजीबाबत गौतम गंभीरकडून काही महत्त्वाच्या टिप्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर त्याने भारतीय गोलंदाजांविरुद्ध दमदार फलंदाजी करत शतक झळकावले. विशेष म्हणजे या शानदार खेळीनंतर त्याने गौतम गंभीरचे आभारही मानले..सामन्यानंतर गौतम गंभीरबद्दल काय म्हणाला गुरबाज?भारताविरुद्ध खेळताना अफगाणिस्तानच्या या फलंदाजाने अवघ्या ५१ चेंडूत शानदार शतक झळकावले. सामन्यानंतर बोलताना गुरबाज म्हणाला की, "कसोटी सामना संपल्यानंतर माझी गौतम गंभीर यांच्याशी चर्चा झाली होती आणि त्या चर्चेचा मला खूप फायदा झाला. मी नेट्समध्ये त्यांच्या सांगितलेल्या गोष्टींवर काम केले. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो.".तो पुढे म्हणाला, "मला माझी शॉट निवड सुधारायची होती. त्यासाठी मी त्यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यांनी मला काही सकारात्मक गोष्टी सांगितल्या आणि आज मी त्या मैदानात अमलात आणू शकलो. मी फक्त चांगली फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचा फायदा मला झाला.".IND vs AFG, 1st ODI: भारताने उडवला अफगाणिस्तानचा धुव्वा; कर्णधार गिलची शानदार फिफ्टी, तर केएल राहुलची 'क्लास' फिनिश.मात्र, गुरबाजच्या या शानदार शतकी खेळीचा अफगाणिस्तानला विजय मिळवून देण्यात फायदा झाला नाही. त्याच्या १०२ धावांच्या खेळी असूनही अफगाणिस्तानचा संपूर्ण संघ २४.५ षटकांत १९४ धावांवर सर्वबाद झाला. भारताकडून पदार्पण करणाऱ्या गुरनूर ब्रार आणि हर्ष दुबे यांनी प्रत्येकी तीन विकेट्स घेत अफगाणिस्तानच्या फलंदाजांना मोठे फटके दिले. त्यानंतर शुभमन गिलच्या नाबाद खेळीच्या जोरावर भारताने हा सामना ७ विकेट्सने जिंकत मालिकेची विजयी सुरुवात केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.