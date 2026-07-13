Bazball नंतर इंग्लंडच्या संघात राहुल द्रविडची सत्ता? कसोटीच्या मुख्य प्रशिक्षकपदासाठी नाव शर्यतीत

Rahul Dravid to replace Brendon McCullum as England Test coach? न्यूझीलंडचा आक्रमक फलंदाज ब्रेंडन मॅक्युलम याने त्याच्या प्रशिक्षकपदाच्या कार्यकाळात इंग्लंडच्या संघात तिच आक्रमकता आणली.. 'बॅझबॉल' म्हणून त्याच्या शैलीवर इंग्लंडला फार यश मिळवता आले नाही आणि नुकत्याच न्यूझीलंडविरुद्ध घरच्या मैदानावर झालेल्या कसोटी पराभवानंतर मॅक्युलमला प्रशिक्षकाचा राजीनामा द्यावा लागला. इंग्लंडने कसोटी संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदासाठी आता शोधाशोध सुरू केली आहे. भारताचा माजी कर्णधार व मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड याचे नाव आघाडीवर असल्याचे वृत्त समोर आले आहे..इंग्लंड अँड वेल्स क्रिकेट बोर्डाच्या ( ECB) शोधमोहिमेत द्रविडचे नाव अव्वल क्रमांकावर आहे. मॅक्युलम कसोटी संघाचा मुख्य प्रशिक्षक नसला तरी तो वन डे संघाला मार्गदर्शन करणार आहे. त्याच्याजागी कसोटी संघाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी द्रविड योग्य उमेदवार असल्याचे बोलले जातेय..INDW vs ENGW Test: जे सचिन, विराटला नाही जमलं, ते पोरीनं करून दाखवलं! यास्तिका भाटीयाने लॉर्ड्स कसोटीत इतिहास घडवला.द्रविडच्या कार्यकाळात भारतीय संघाने यश मिळवले. भारतीय संघ जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलपर्यंत पोहोचला आणि २०२४ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला. Daily Telegraph ने दिलेल्या वृत्तानुसार द्रविड पूर्णवेळ प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी घेण्यास फारसा इच्छुक नाही. पण, जर फक्त कसोटी संघाची जबाबदारी घेतल्यास, त्याला त्याच्या कुटुंबियांना जास्त वेळ देता येऊ शकतो..द्रविडच्या नावाची अद्या अधिकृत काही घोषणा झालेली नाही, कारण या शर्यतीत अँड फ्लॉवर यांचेही नाव चर्चेत आले आहे. आयपीएलमध्ये काम करणाऱ्या प्रशिक्षकही या पदासाठी अर्ज करू शकतो, असे ECB ने संकेत दिल्याने झिम्बाब्वेचे माजी यष्टिरक्षक-फलंदाज शर्यतीत आले आहेत. फ्लॉवर आयपीएलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी पार पाडतात..फ्लॉवर यांनी यापूर्वी इंग्लंडच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी पार पडताना तीन अॅशेस मालिका जिंकण्यात आणि संघाला कसोटी क्रिकेटमध्ये नंबर १ बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. फ्लॉवर यांच्याशिवाय ग्लॅमॉर्गनचे मुख्य प्रशिक्षक रिचर्ड डॉसन, श्रीलंकेचा दिग्गज कुमार संगकारा, इंग्लंड लायन्सचा कोच अँड्य्रू फ्लिंटॉफ, पाकिस्तानचे मुख्य प्रशिक्षक माइक हेसन आणि ऑस्ट्रेलियाचा माजी प्रशिक्षक जस्टीन लँगर यांचेही नाव चर्चेत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.