Rahul Dravid: ‘द वॉल' राहुल द्रविड यांना जीवनगौरव पुरस्कार; बीसीसीआयच्या वार्षिक सोहळ्यात विश्वविजेत्या संघांचाही गौरव होणार

Rahul Dravid Lifetime Achievement: भारतीय क्रिकेटमधील महान योगदानासाठी राहुल द्रविड यांना बीसीसीआयकडून जीवनगौरव पुरस्कार देण्याची शक्यता. तर उत्कृष्ट कामगिरीमुळे वर्षातील सर्वोत्तम भारतीय क्रिकेटपटू म्हणून शुभमन गिलच्या नावाची चर्चा.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : खेळाडू म्हणून मिळवलेले अलौकिक यश, प्रशिक्षक म्हणून ज्युनियरपासून सिनियर्सपर्यंत केलेले कार्य तसेच दोन वर्षांपूर्वी मिळालेल्या टी-२० विश्वविजेतेपदातील मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांच्या सातत्यपूर्ण आणि महान कार्याचा गौरव बीसीसीआय करणार आहे. त्यांना जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे, हे जवळपास निश्चित आहे.

