Rahul Dravid: 'विराट कोहलीला कदाचित माझं बोलणं आवडणार नाही, पण...', द्रविड असं का म्हणाला, वाचा सविस्तर

राहुल द्रविडने कमी उंचीच्या खेळाडूंच्या यशाबद्दल भाष्य केले आहे. सुनील गावसकर, सचिन तेंडुलकर यांसारख्या खेळाडूंनी कमी उंची असूनही मोठे यश मिळवले आहे. द्रविडने विराट कोहलीचाही उल्लेख केला, ज्याची उंची थोडी कमी आहे..भारताचा माजी कर्णधार आणि प्रशिक्षक राहुल द्रविड याने नुकतेच कमी उंचीच्या खेळाडूंबद्दल भाष्य केले. आजपर्यंत अनेक साधारण उंची असलेल्या खेळाडूंनाही मोठे यश मिळाले आहेत. यामध्ये सुनील गावसकर, सचिन तेंडुलकर यांचाही समावेश आहे. जरी उंची कमी असली तरी त्यांची कीर्ती मोठी राहिली. अशाच खेळाडूंबद्दल द्रविडने भाष्य केले, यावेळी त्याने विराट कोहलीचाही त्यात उल्लेख केला होता..Rahul Dravid त्याच्या 'Notebook' मध्ये नेमकं काय लिहायचा? RR च्या कोचने सांगितलं सिक्रेट.द्रविड आशिष कौशिकच्या हालचाल और सवाल या पॉडकास्टमध्ये बोलताना म्हणाला, 'गावस्कर यांचा काय अफलातून समतोल होता. मला नेहमीच आठवतं की त्यांचा समतोल चांगला आहे, हे जाणवायचं. ते उभे राहिल्यानंतर स्थिर असायचे, ज्यां मला नेहमीच कौतुक वाटायचं. माझी उंची थोडी जास्त होती, त्यामुळे मी कॉपी करायचो नाही. पण मी फक्त अशा प्रकारे उभं राहिलो, ज्याबद्दल मला अस्वस्थ वाटायचं.'.द्रविड पुढे म्हणाला, 'तेंडुलकरही असाच चांगला समतोल असलेला खेळाडू होता. कमी उंची असलेल्या लोकांना एक फायदा असतो की ते फार संतुलित असल्याचे दिसतात कारण त्यांचा गुरुत्वाकर्षाणाचा केंद्रबिंदु खाली असतो. त्यामुळेत असं म्हणत असतील की अनेक दिग्गज फलंदाज कमी उंचीचे असतात. तुम्ही पाहा गावसकर, तेंडुलकर, ब्रायन लारा किंवा रिकी पाँटिंग.... मागे वळून अजून पाहायचं तर सर डॉन ब्रॅडमन. विराटची उंचीही थोडी कमीच आहे. विराटला मी कमी उंचीचा बोलतोय हे आवडणार नाही, तरीही. '.Shubman Gill ला कसोटी कर्णधार करण्यासाठी घेण्यात आलेला द्रविडचा सल्ला; माजी कोच काय म्हणाला?.मात्र असं असलं तरी द्रविड असंही म्हणाला की आता क्रिकेट बदलत आहे, त्यामुळे उंच फलंदाज दुसरीकडे त्याचा फायदा घेत आहेत. तो म्हणाला, 'पण आजकाल, जसा खेळ बदलत आहे आणि यात आता खूप ताकत लागले आणि षटकार मारले जातात. त्यामुळे उंच खेळाडूंना फायदा मिळतो. भौतिकशास्त्र तुम्हाला याबाबत सांगेल. केवीन पीटरसन आणि कायरन पोलार्ड, या खेळाडूंकडे पाहा, आत्ता खेळत असलेल्या खेळाडूंकडे पाहा, विशेषत: टी२० मध्ये.'राहुल द्रविड सध्या आयपीएलमधील राजस्थान रॉयल्स संघाचा मुख्य प्रशिक्षक आहे..FAQs१. राहुल द्रविडने कोणत्या खेळाडूंचं कौतुक केलं?(Which players did Rahul Dravid praise?)→ राहुल द्रविडने सुनील गावसकर, सचिन तेंडुलकर, डॉन ब्रॅडमन, ब्रायन लारा, रिकी पाँटिंग आणि विराट कोहली यांचा उल्लेख केला.२. द्रविडच्या मते कमी उंचीच्या खेळाडूंना काय फायदा होतो?(What is the advantage for shorter players?)→ कमी उंचीच्या खेळाडूंना त्यांचा गुरुत्वाकर्षण केंद्र खाली असल्यामुळे संतुलन राखता येतं.३. विराट कोहलीबद्दल द्रविडने काय सांगितलं?(What did Dravid say about Virat Kohli?)→ विराट थोडा ठेंगणा आहे, पण त्याला मी तसं म्हटलं तर आवडणार नाही असं तो म्हणाला.४. द्रविडने स्वतःबद्दल काय सांगितलं?(What did Dravid say about himself?)→ माझी उंची जास्त असल्याने मी संतुलनाची नक्कल करू शकलो नाही, असं तो म्हणाला.५. आधुनिक क्रिकेटमध्ये उंच खेळाडूंना कसा फायदा होतो?(How do taller players benefit in modern cricket?)→ उंच खेळाडूंना ताकद वापरून षटकार मारण्याचा फायदा मिळतो..