Anvay Dravid: द्रविडच्या धाकट्या लेकाची कर्णधारपदाला साजेशी खेळी, ६ चौकार अन् २ षटकारांसह फिफ्टी ठोकत कर्नाटकला मिळवून दिला विजय

अन्वय द्रविडच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक संघाने हिमाचल प्रदेशविरुद्ध ६ विकेट्सने विजय मिळवला. अन्वयने ९३ चेंडूत ८२ धावा करत संघाला विजय मिळवून दिला. सिद्धार्थ अखिलच्या साथीने १४४ धावांची भागीदारी केली..भारतात सध्या देशांतर्गत क्रिकेट मोठ्या प्रमाणात सुरू असून जवळपास सर्व वयोगटातील स्पर्धा सुरू आहे. १९ वर्षांखालील विनू मंकड ट्रॉफी २०२५-२६ ही वनडे स्पर्धा सुरू असून बुधवारी (१५ ऑक्टोबर) कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेश संघात डेहराडून येथे सामना झाला. या सामन्यात अन्वय द्रविडच्या नेतृत्वातील कर्नाटक संघाने ६ विकेट्सने दमदार विजय मिळवला. हा कर्नाटकचा ४ सामन्यांतील तिसरा विजय होता. या सामन्यात कर्णधार अन्वय द्रविडने विजयात मोलाचा वाटा उचलला. त्याला सिद्धार्थ अखिलची साथ मिळाली..अन्वय हा यष्टीरक्षक फलंदाज असून भारताचा दिग्गज क्रिकेटपटू आणि माजी प्रशिक्षक राहुल द्रविडचा धाकटा मुलगा आहे. तो आता १९ वर्षांखालील कर्नाटक संघाचे प्रतिनिधित्वच नाही, तर नेतृत्वही करत आहे. यापूर्वीही त्याने विविध वयोगटातील स्पर्धांमध्ये केलेल्या दमदार कामगिरीनंतर कर्नाटकने यंदाच्या विनू मंकड ट्रॉफी स्पर्धेसाठी त्याच्याकडे कर्णधारपदाची धुरा सोपवली असून तो ही जबाबदारी समर्थपणे सांभाळताना दिसत आहे..बुधवारी झालेल्या सामन्यात हिमाचल प्रदेशने २३६ धावांचे लक्ष्य कर्नाटक संघासमोर ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग कर्नाटकने ४ विकेट्स गमावत ४५.५ षटकात सहज पूर्ण केला. द्रविड आणि सिद्धार्थ यांनी अर्धशतके केली.कर्नाटकने अथर्व मालविया (१७), नितीष आर्या एल (१४) आणि मनिकांत शिवानंद (८) यांनी स्वस्तात विकेट्स घेतल्या. पण नंतर अन्वय द्रविड आणि सिद्धार्थ यांची जोडी जमली. त्यांनी १४४ चेंडूत १४४ धावांची भागीदारी करत संघाचा विजय सोपा केला. .मात्र सिद्धार्थ ७९ चेंडूत ७५ धावांवर बाद झाला. त्याने ४ चौकार आणि ४ षचकार मारले. तो बाद झाल्यानंतरही अन्वयने आपली लय कायम ठेवली आणि रेहान मोहम्मदला साथीला घेत संघाला विजयापर्यंत नेले. अन्वय ६ चौकार आणि २ षटकारांसह ९३ चेंडूत नाबाद ८२ धावांची खेळी केली. रेहान मोहम्मद २१ धावांची नाबाद खेळी केली.हिमाचल प्रदेशकडून गोलंदाजी करताना नौमिहाल आरने २ विकेट्स घेतल्या आणि सुजल ब्रोताने १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, हिमाचल प्रदेशने ५० षटकात ५ बाद २३५ धावा केल्या. कर्णधार आदित्य कटारियाने सर्वाधिक ५६ धावांची नाबाद खेळी केली. तसेच अर्पित सिंगने ४२ धावा केल्या. कबीरने ३१ धावा केल्या, तर अग्रिम चाम्बियालने २२ धावा केल्या, तर सचिन मेहताने २८ धावा केल्या जयादित्य डोगराने नाबाद २५ धावा केल्या.कर्नाटककडून कुलदीप सिंगने २ विकेट्स घेतल्या, तर वैभव शर्मा, सिद्धार्थ अखिल आणि मनिकांत शिवानंद यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. दरम्यान, अन्वय द्रविडने यष्टीरक्षण करताना एक यष्टीचीत आणि एक झेलही घेतला..