Cricket

Anvay Dravid: द्रविडच्या धाकट्या लेकाची कर्णधारपदाला साजेशी खेळी, ६ चौकार अन् २ षटकारांसह फिफ्टी ठोकत कर्नाटकला मिळवून दिला विजय

Anvay Dravid Fifty for Karnataka vs Himachal Pradesh: विनू मंकड ट्रॉफीमध्ये कर्नाटकने हिमाचल प्रदेशविरुद्ध दणदणीत विजय मिळवला. कर्नाटकला विजय मिळवून देण्यात कर्णधार अन्वय द्रविडने मोलाचा वाटा उचलला.
Anvay Dravid

Anvay Dravid

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • अन्वय द्रविडच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक संघाने हिमाचल प्रदेशविरुद्ध ६ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • अन्वयने ९३ चेंडूत ८२ धावा करत संघाला विजय मिळवून दिला.

  • सिद्धार्थ अखिलच्या साथीने १४४ धावांची भागीदारी केली.

Loading content, please wait...
Karnataka
Cricket
Himachal Pradesh
Cricket News
Cricket News in Marathi
Rahul Dravid
father and son
cricket news today
domestic cricket

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com