Rahul Dravid Son Samit Dravid: राहुल द्रविडच्या मुलाने मैदानात घातला धुमाकूळ; 360° फटकेबाजीचा VIDEO व्हायरल

Samit Dravid 360 batting video goes viral: भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी मुख्य प्रशिक्षक आणि दिग्गज फलंदाज राहुल द्रविड यांचा मुलगा समित द्रविड सध्या चांगलाच चर्चेत आला आहे. वडिलांप्रमाणे संयमी फलंदाज म्हणून ओळखला जाणारा समित आता टी-२० क्रिकेटमध्ये आक्रमक फलंदाजी करताना दिसत आहे. त्याच्या दमदार खेळीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..केएससीए टी-२० लीगमध्ये कल्याणी बेंगळुरू ब्लास्टर्सकडून खेळताना समितने हुबळी टायगर्सविरुद्ध शानदार फलंदाजी केली. त्याने अवघ्या २३ चेंडूत ३२ धावा करत सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. या खेळीत त्याने ६ चौकार लगावले..मैदानाच्या चारही बाजूंना फटके मारत त्याने आपल्या फलंदाजीची झलक दाखवली. त्यामुळे अनेकांनी त्याची तुलना आता राहुल द्रविडशी नव्हे, तर आधुनिक टी-२० फलंदाजांशी करायला सुरुवात केली आहे..समितने या सामन्यात रोहन पाटीलसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी ७० धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर रोहन पाटीलने ६४ धावा, तर प्रवीण दुबेने ५१ धावांची खेळी करत बेंगळुरू ब्लास्टर्सला २०३ धावांपर्यंत मजल मारून दिली..२०४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना हुबळी टायगर्सनेही चांगली झुंज दिली. मनवंत कुमारने ६० धावा करत सामना रंगतदार केला. मात्र अखेर त्यांचा संघ २०१ धावांपर्यंतच पोहोचला आणि बेंगळुरू ब्लास्टर्सने २ धावांनी रोमांचक विजय मिळवला..Video: Arjun Tendulkar चा बॉलिंगच नाही, बॅटिंगमध्येही जलवा! ठोकली वादळी फिफ्टी अन् मग ड्रेसिंग रुममध्येही शिवम दुबेकडून कौतुक.दरम्यान, समित द्रविडच्या या खेळीचं क्रिकेटविश्वातून कौतुक होत आहे. त्याच्या आक्रमक फलंदाजीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून, भविष्यात तोही भारतीय संघाकडून खेळताना दिसेल, अशी आशा अनेक क्रिकेट चाहत्यांनी व्यक्त केली आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.