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Rahul Dravid Son Samit Dravid: राहुल द्रविडच्या मुलाने मैदानात घातला धुमाकूळ; 360° फटकेबाजीचा VIDEO व्हायरल

Samit Dravid 360 batting video goes viral: राहुल द्रविड यांचा मुलगा समित द्रविडने केएससीए टी-20 लीगमध्ये आक्रमक फलंदाजी करत सर्वांचे लक्ष वेधले. त्याच्या 360° फटकेबाजीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
Rahul Dravid Son Samit Dravid

Rahul Dravid Son Samit Dravid

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Samit Dravid 360 batting video goes viral: भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी मुख्य प्रशिक्षक आणि दिग्गज फलंदाज राहुल द्रविड यांचा मुलगा समित द्रविड सध्या चांगलाच चर्चेत आला आहे.

वडिलांप्रमाणे संयमी फलंदाज म्हणून ओळखला जाणारा समित आता टी-२० क्रिकेटमध्ये आक्रमक फलंदाजी करताना दिसत आहे. त्याच्या दमदार खेळीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

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