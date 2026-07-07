राहुल द्रविडच्या दोन्ही पोरांनी मैदान गाजवले! अन्वयची भारतीय संघासाठी दमदार खेळी, तर थोरला समित महाराजा ट्रॉफीत चमकला

Rahul Dravid son Anvay & Samit batting highlights : भारताचा माजी कर्णधार व माजी मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड याच्यासाठी आजचा दिवस खास राहिला.. त्याच्या दोन्ही मुलांनी क्रिकेटच्या मैदानावर आपली छाप पाडली.. १७ वर्षीय अन्वय द्रविड, भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचे प्रतिनिधित्व करतोय, तर समित महाराजा ट्रॉफीमध्ये मैदान गाजवतोय. भारताचा १९ वर्षांखालील संघ श्रीलंकेच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्ध वन डे मालिका खेळतोय आणि त्यात अन्वयने दमदार खेळ केला..अन्वयने दुसऱ्या युवा वन डे सान्यात ६७ चेंडूंत ८७ धावांची खेळी करताना संघाला ४ बाद ८१ अशा परिस्थितीतून सावरले. अन्वयने पाचव्या विकेटसाठी अर्जुन राजपूतसह १२६ चेंडूंत १४४ धावांची भागीदारी केली आणि संघाला २८५ धावांपर्यंत पोहोचवले. अर्जुनने ७६ धावा केल्या. अन्वयच्या खळीत ९ चौकार व १ षटकाराचा समावेश होता. श्रीलंकेच्या गिमहान मेंडिसने पाच विकेट्स घेतल्या..WI s SL 2nd Test: दुर्दैवी विकेट! शे होपने Wide बॉल सोडला अन् किपरला कष्ट न करता मिळाली विकेट, Viral Video ने सारे चक्रावले.प्रत्युत्तरात श्रीलंकेच्या दिमांथा महाविथानाने १५५ धावांची नाबाद मॅच विनिंग खेळी केली. सेनुजा वेकुनागोडा ( ६०) व कर्णधार विमथ दिनसारा ( ५६) यांच्या अर्धशतकांनी भारताची डोकेदुखी वाढवली. श्रीलंकेने २ बाद २९१ धावा करून १२ चेंडू व ८ विकेट्सने हा सामना जिंकला. मालिका १-१ अशी बरोबरीत आली आहे..ेच दुसरीकडे समितने कल्याणी बंगळुरू ब्लास्टर्स संघाकडून खेळताना २५ चेंडूंत ४० धावांची खेळी केली आणि त्यानंतर गोलंदाजीत २३ धावांत २ विकेट्स घेतल्या. दोन्ही भावंडे कर्नाटकसाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळतात. अन्वयने नुकतेच कर्नाटकच्या १९ वर्षांखालील संघाला विनू मांकड ट्रॉफीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचवले आणि सहा डावांमध्ये २२० धावा करून तो आपल्या संघाचा दुसरा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला..Team India New Coach: झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी टीम बदलली, आता कोचही बदलणार, गौतम गंभीरचा पत्ता कट ? नेमकी भानगड काय?.२० वर्षीय समितने कर्नाटकच्या २०२३/२४ च्या कूचबिहार ट्रॉफी विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, त्या स्पर्धेत त्याने ३६२ धावा केल्या होत्या आणि १६ बळी घेतले होते. त्याच्या याच फॉर्ममुळे त्याची २०२४ मध्ये होणाऱ्या भारताच्या १९ वर्षांखालील ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी निवड झाली होती, पण गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे त्याला बाहेर पडावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.