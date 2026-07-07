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राहुल द्रविडच्या दोन्ही पोरांनी मैदान गाजवले! अन्वयची भारतीय संघासाठी दमदार खेळी, तर थोरला समित महाराजा ट्रॉफीत चमकला

India U19 vs Sri Lanka U19 Anvay Dravid innings: भारतीय क्रिकेटमधील 'द वॉल' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राहुल द्रविड याच्यासाठी हा दिवस खास ठरला. त्याच्या दोन्ही मुलांनी एकाच दिवशी दमदार कामगिरी करत आपल्या वडिलांचा क्रिकेटचा वारसा समर्थपणे पुढे नेत असल्याची झलक दाखवली.
Rahul Dravid's sons Anvay and Samit grabbed the spotlight

Rahul Dravid's sons Anvay and Samit grabbed the spotlight

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Rahul Dravid son Anvay & Samit batting highlights : भारताचा माजी कर्णधार व माजी मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड याच्यासाठी आजचा दिवस खास राहिला.. त्याच्या दोन्ही मुलांनी क्रिकेटच्या मैदानावर आपली छाप पाडली.. १७ वर्षीय अन्वय द्रविड, भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचे प्रतिनिधित्व करतोय, तर समित महाराजा ट्रॉफीमध्ये मैदान गाजवतोय. भारताचा १९ वर्षांखालील संघ श्रीलंकेच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्ध वन डे मालिका खेळतोय आणि त्यात अन्वयने दमदार खेळ केला.

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