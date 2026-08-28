Sonal Dinusha Story: रक्षाबंधन स्पेशल! बहिणीने उधार पैसे घेऊन दिली होती पहिली बॅट; आज त्याच भावाने भारताविरुद्ध गाजवलं नाव

Sonal Dinusha Struggle Story: भारताविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत श्रीलंकेला सामना वाचवून देण्यात सोनल दिनुषाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याच्या संयमी फलंदाजीमुळे भारताच्या विजयाच्या आशांना मोठा धक्का बसला. पण भारताविरुद्ध चमकदार कामगिरी करणाऱ्या या २५ वर्षीय खेळाडूचा इथपर्यंतचा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता. दिनुषासाठी त्याची पहिली क्रिकेट बॅटही त्याच्या बहिणीने उधार पैसे घेऊन विकत घेतली होती.दिनुषाच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नव्हती. त्यामुळे क्रिकेट खेळण्यासाठी लागणारे साहित्य घेणंही त्याच्यासाठी सोपं नव्हतं. मात्र, त्याची क्रिकेटची आवड आणि मेहनत पाहून बहिणीने पैसे उधार घेतले आणि त्याच्यासाठी पहिली बॅट खरेदी केली..दिनुषाला सुरुवातीला क्रिकेटपेक्षा बास्केटबॉलमध्ये जास्त रस होता. मात्र, त्याच्या शाळेचे प्रशिक्षक सुसंथा फेलिक्स डियास यांनी त्याला क्रिकेट खेळताना पाहिलं आणि त्याला क्रिकेट संघात घेतलं. त्यावेळी दिनुषाकडे स्वतःची बॅट किंवा क्रिकेटचं इतर साहित्यही नव्हतं. त्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन बहिणीने उधार पैसे घेत त्याच्यासाठी बॅट आणली. त्यानंतर दिनुषाने क्रिकेटमध्ये स्वतःला झोकून दिलं..IND vs SL, 2nd Test: भारताला नडलेल्या सोनल दिनूशाचे दोन शतकांसह मोठे विक्रम! बीसीसीआय उपाध्यक्ष तर म्हणाले, 'हा तर तेंडुलकरसारखा' .त्याचे प्रशिक्षक अशान प्रियंजन यांनी सांगितलं की, लहानपणापासूनच दिनुषा क्रिकेटबाबत खूप गंभीर होता. वयाच्या ११-१२व्या वर्षीही त्याची मेहनत आणि खेळाबद्दलची जिद्द पाहायला मिळत होती.भारताविरुद्धची कसोटी मालिका सुरू होण्याआधी दिनुषाने आपल्या प्रशिक्षकांना फोन केला होता. भारताकडे अनेक चांगले फिरकीपटू असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कशी तयारी करायची, याबाबत त्याने चर्चा केली..दिनुषाने या मालिकेत भारतीय फिरकीपटूंविरुद्ध स्वीप शॉटचा चांगलाच वापर केला. रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुतार आणि सारांश जैन या गोलंदाजांविरुद्ध त्याने आक्रमक पद्धतीने स्वीप खेळत धावा काढल्या.दिनुषाच्या प्रशिक्षकांनी त्याला स्पिनर्सविरुद्ध यशस्वी व्हायचं असेल तर स्वीप शॉटवर काम करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर त्याने जवळपास दोन तास फक्त स्वीप शॉटचा सराव केला..त्याच्या या मेहनतीचा फायदा भारताविरुद्धच्या मालिकेत स्पष्टपणे दिसला. दोन कसोटी सामन्यांत दिनुषाने तब्बल ४२० धावा केल्या. यामध्ये स्वीप शॉटमधून आलेल्या धावांचाही मोठा वाटा आहे. दिनुषाच्या जिद्दीची आणखी एक गोष्ट ऐकून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल. भारताविरुद्ध सामना वाचवल्यानंतर काही तासांतच त्याला पुन्हा नेटमध्ये सराव करायचा होता..Who is Sonal Dinusha? भारताविरुद्ध दोन सामन्यात तीन शतकं ठोकणारा दिनूशा आहे तरी कोण? श्रीलंकेला सापडलाय हिरा.भारतासारख्या मजबूत संघाविरुद्ध मोठी कामगिरी केल्यानंतर सेलिब्रेशन करण्यापेक्षा पुढच्या सामन्याची तयारी करणं त्याला जास्त महत्त्वाचं वाटतं. त्यामुळेच दिनुषाचा हा प्रवास केवळ मैदानावरील कामगिरीसाठी नाही, तर त्याच्या मेहनतीसाठीही चर्चेत आला आहे.बहिणीने उधार पैसे घेऊन दिलेली पहिली बॅट ते भारताच्या दिग्गज फिरकीपटूंना आपल्या स्वीप शॉटने हैराण करणारा खेळाडू, सोनल दिनुषाचा हा प्रवास जिद्द आणि मेहनतीचं उदाहरण ठरतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.