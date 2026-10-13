Ranji Trophy 2026-27 : गड आला, पण...! मुंबईने डावाने विजयासह बोनस गुण कमावला, मात्र आयुष म्हात्रे ६ आठवड्यांसाठी मैदानाबाहेर गेला; नेमकं काय घडलं?

Mumbai vs Chandigarh Ranji Trophy 2026-27 match result : मुंबईच्या संघाने रणजी करंडक स्पर्धेच्या यंदाच्या पर्वातील सुरुवात एकदम दणक्यात केली. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळवल्या गेलेल्या सामन्यात यजमानांनी एक डाव व १५५ धावांनी चंदीगड संघावर विजय मिळवला आणि बोनस गुणाचीही कमाई केली. पण, या विजयासोबत मुंबईसाठी एक वाईट बातमी समोर आली. संघाचा उप कर्णधार आयुष म्हात्रे ( Ayush Mhatre ) याला ४ ते ६ आठवड्यासाठी मैदानाबाहेर रहावे लागणार आहे. ही मुंबईसाठी खूप मोठी चिंता वाढवणारी गोष्ट आहे..मुंबईने पहिल्या डावात उभ्या केलेल्या ४२९ धावांच्या प्रत्युत्तरात चंदीगडला दोन डावांत ७८ व १९६ धावाच करता आल्या. मुंबईकडून पहिल्या डावात कर्णधार सिद्धेश लाडने सर्वाधिक ८६ धावांची खेळी केली. त्याच्यासह आयुष ( ४८), मुशीर खान ( ६५), तनुष कोटियन ( ५८), तुषार देशपांडे ( ४४), मोहित अवस्थी ( नाबाद ५६) आणि शाम्स मुलानी ( ३९) यांनी चांगला खेळ केला. तुषारने गोलंदाजीतही कमाल दाखवताना हॅटट्रिकसह पहिल्या डावात पाच विकेट्स घेतल्या..BAN vs AFG 1st Test: बांगलादेश संघातील 'हिंदू' खेळाडूचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! कसोटीच्या १७७ वर्षांच्या इतिहासात नोंदवला गेला अनोखा विक्रम.चंदीगडचा पहिला डाव १९.१ षटकांत ७८ धावांवर गुंडाळला गेला. तुषारसह मोहित अवस्थी ( ३) व सिलव्हेस्टर डीसोझा ( ३) यांनी उत्तम गोलंदाजी केली. फॉलोऑन मिळालेल्या चंदीगडकडून दुसऱ्या डावात चांगला खेळ होताना दिसला, परंतु त्यांना पराभव टाळता आला नाही. अर्जुन आझाद ( ६२) व शिवम भांब्री ( ४४) सोडल्यास त्यांच्या अन्य फलंदाजांनी दुसऱ्या डावातही निराश केले. मुंबईकडून या डावात शाम्स व तनुष यांनी प्रत्येकी ३, तर तुषारने दोन विकेट्स घेतल्या..आयुष म्हात्रे का खेळणार नाही?मुंबईचा उप कर्णधार आयुष म्हात्रे याला रणजी करंडक स्पर्धेच्या पहिल्या टप्प्यातील सामन्यांना मुकावे लागणार आहे. आयुषला पुन्हा हॅमस्ट्रिंग दुखापत झाली आहे आणि त्याला मैदानही सोडावे लागले होते. तो क्षेत्ररक्षणालाही आला नव्हता आणि आता हाती आलेल्या वृत्तानुसार तो ४ ते ६ आठवडे क्रिकेटपासून दूर राहणार आहे. याच दुखापतीमुळे त्याला आयपीएल २०२६ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सची साथ अर्ध्यावरच सोडावी लागली होती. तो जवळपास पाच महिने क्रिकेटपासून दूर होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.