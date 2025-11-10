Ranji Trophy: विदर्भाला पहिल्या डावात आघाडीची संधी; रणजी करंडक, विदर्भाच्या २८६ धावांना ओडिशाचे ६ बाद १२२ असे उत्तर

नागपूर : विदर्भ क्रिकेट संघटनेच्या जामठा स्टेडिअमवर सुरू असलेल्या रणजी करंडक (एलिट ‘अ’ गट) क्रिकेट स्पर्धेतील ओडिशाविरुद्धच्या चौथ्या साखळी सामन्यावर गतविजेत्या विदर्भाने दुसऱ्याच दिवशी आपली पकड मजबूत केली..विदर्भाच्या सर्वबाद २८६ धावांचा पाठलाग करताना ओडिशाची दिवसअखेरीस ६ बाद १२२ अशी घसरगुंडी उडाली. ओडिशाला पहिल्या डावात आघाडी घेण्यासाठी आणखी १६५ धावांची आवश्यकता असून, शेवटचे चार फलंदाज शिल्लक आहेत..Ranji Trophy 2025: शतकवीर ध्रुवने सावरला विदर्भाचा डाव; ओडिशाविरुद्ध ३ बाद ६ वरून पहिल्या दिवसाअखेर ५ बाद २३४ धावा.विदर्भाच्या धावसंख्येला सामोरे जाताना ओडिशाच्या डावाची सुरुवात निराशाजनक झाली. सलामीवीर गौरव चौधरी व स्वस्तिक समलने पहिल्या गड्यासाठी ३३ धावा जोडल्यानंतर याच धावसंख्येवर ओडिशाला दुहेरी हादरा बसला. मध्यमगती गोलंदाज नचिकेत भुतेने चौधरीचा २४ धावांवर व त्यानंतर लगेच दुसऱ्या षटकात डावखुरा फिरकीपटू पार्थ रेखडेने समलचा नऊ धावांवर त्रिफळा उडवला. ओडिशाच्या ६६ धावा झाल्या असता प्रफुल्ल हिंगेने संदीप पटनायकची (१६ धावा) विकेट घेतली. फिरकीपटू यश कदमने यष्टीरक्षक राजेश धुपेरला ८ धावांवर माघारी पाठवून ओडिशाची ४ बाद ८५ अशी अवस्था केली..त्यानंतर कर्णधार सुभ्रांशू सेनापती (४१ धावा) व गोविंद पोद्दार (१७ धावा) या जोडीने थोडाफार संघर्ष करीत पाचव्या गड्यासाठी ३३ धावा जोडून फलकावर संघाचे शतक लगावले. मात्र, अंतिम क्षणी पुन्हा दोन फलंदाज गमावल्याने ओडिशाचा संघ अडचणीत आला. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा संबित बरल दोन धावांवर खेळत होता. पहिलाच रणजी सामना खेळणारा विदर्भाचा फिरकीपटू गौरव फारदेने दोन गडी बाद करून निवड समितीचा विश्वास सार्थ ठरविला..त्याअगोदर कालच्या ५ बाद २३४ वरून पुढे खेळणाऱ्या विदर्भाचा पहिला डाव उपाहारापूर्वीच २८६ धावांमध्ये आटोपला. विदर्भाने शेवटचे पाच फलंदाज अवघ्या २४ धावांमध्ये गमावले. ठराविक अंतराने गडी बाद होत गेल्याने संघाला तीनशेचा आकडाही पार करता आला नाही. एकाकी झुंज देणाऱ्या शतकवीर ध्रुव शोरेने ११ चौकार व एका षटकाराच्या मदतीने २९८ चेंडूंत १४४ धावा फटकावल्या. कर्णधार अक्षय वाडकरने २१ आणि तळाच्या नचिकेत भुतेने नाबाद ११ धावांचे योगदान दिले. ओडिशाकडून संबित बरलने सर्वाधिक तीन गडी बाद केले. याशिवाय राजेश मोहंती, तापस दास व बादलने प्रत्येकी दोन बळी टिपले..संक्षिप्त धावफलकविदर्भ पहिला डाव : ११८.४ षटकांत सर्वबाद २८६ धावा (ध्रुव शोरे १४४ धावा (२९८ चेंडू, ११ चौकार, १ षटकार), अक्षय वाडकर २१ धावा (७९ चेंडू, २ चौकार), नचिकेत भुते नाबाद ११ धावा (२२ चेंडू, २ चौकार), संबित बरल ३/६९, राजेश मोहंती २/५७, तापस दास २/३३, बादल २/६९, जमाला मोहपात्रा १/४४)..Ranji Trophy 2025: शतकवीर ध्रुवने सावरला विदर्भाचा डाव; ओडिशाविरुद्ध ३ बाद ६ वरून पहिल्या दिवसाअखेर ५ बाद २३४ धावा.ओडिशा पहिला डाव : ५८.२ षटकांत ६ बाद १२२ धावा (गौरव चौधरी २४ धावा (४६ चेंडू, ३ चौकार, १ षटकार), संदीप पटनायक १६ धावा (४० चेंडू, १ चौकार), सुभ्रांशू सेनापती ४१ धावा (११२ चेंडू, ३ चौकार), राजेश धुपेर ८ धावा (४० चेंडू), गोविंद पोद्दार १७ धावा (६६ चेंडू, १ चौकार), गौरव फारदे २/२०, पार्थ रेखडे १/२९, नचिकेत भुते १/२८, प्रफुल्ल हिंगे १/२५, यश कदम १/१५)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.