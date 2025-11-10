Cricket

Prithvi Shaw: पृथ्वी शॉची अर्धशतकी खेळी; महाराष्ट्राच्या पहिल्या डावात सहा बाद २०० धावा

Maharashtra Restricts Karnataka to 313: पुण्यातील रणजी करंडक ब गटातील सामना; महाराष्ट्राने कर्नाटकला पहिल्या डावात ३१३ धावांवर रोखले आणि स्वतः सहा बाद २०० धावांपर्यंत मजल मारली. पृथ्वी शॉची ७१ धावांची खेळी प्रभावी ठरली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : कर्नाटक संघाला पहिल्या डावात ३१३ धावांवर रोखणाऱ्या महाराष्ट्राच्या क्रिकेट संघाला पहिल्या डावात सहा बाद २०० धावांपर्यंत मजल मारता आली आहे. पृथ्वी शॉ याची ७१ धावांची खेळी रविवारी लक्षणीय ठरली. महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यामध्ये रणजी करंडकातील ब गटातील लढत पुणे येथे सुरू आहे.

