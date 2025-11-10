Prithvi Shaw: पृथ्वी शॉची अर्धशतकी खेळी; महाराष्ट्राच्या पहिल्या डावात सहा बाद २०० धावा

पुणे : कर्नाटक संघाला पहिल्या डावात ३१३ धावांवर रोखणाऱ्या महाराष्ट्राच्या क्रिकेट संघाला पहिल्या डावात सहा बाद २०० धावांपर्यंत मजल मारता आली आहे. पृथ्वी शॉ याची ७१ धावांची खेळी रविवारी लक्षणीय ठरली. महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यामध्ये रणजी करंडकातील ब गटातील लढत पुणे येथे सुरू आहे..कर्नाटक संघाने पाच बाद २५७ या धावसंख्येवरून पुढे खेळायला सुरुवात केली. मुकेश चौधरीने अभिनव मनोहरला ४७ धावांवर बाद करीत कर्नाटकला धक्का दिला. त्यानंतर श्रेयस गोपाल याने नऊ चौकारांसह ७१ धावांची खेळी केली..Ranji Trophy 4th Round: मुंबईची दणक्यात सुरुवात, मुशीर खान, सिद्धेश लाडची शतकं; महाराष्ट्राविरुद्ध कर्नाटकच्या अडीचशे धावा पार.विकी ओत्सवाल याने श्रेयस गोपालला बाद केले. कर्नाटकला पहिल्या डावात ३१३ धावांपर्यंत मजल मारता आली. महाराष्ट्राकडून जलाज सक्सेनाने ९४ धावा देत चार फलंदाज बाद केले. मुकेश चौधरीने ६६ धावा देत तीन फलंदाजांना पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखवला. दमदार खेळी.पृथ्वी शॉ याने महाराष्ट्रासाठी पहिल्या डावात दमदार खेळी केली. त्याने ९२ चेंडूंमध्ये नऊ चौकारांसह ७१ धावांची खेळी केली. त्याने अर्शिन कुलकर्णी याच्यासोबत पहिल्या विकेटसाठी ९८ धावांची भागीदारीही केली. श्रेयस गोपालने अर्शिन कुलकर्णीला ३४ धावांवर बाद करीत जोडी तोडली. मोहसीन खानच्या गोलंदाजीवर पृथ्वी शॉ बाद झाला..मधल्या फळीमध्ये निराशामहाराष्ट्राच्या संघाला मधल्या फळीत अपयशाचा सामना करावा लागला. सिद्धेश वीर, अंकित बावणे, सचिन धस व सौरभ नवले यांच्याकडून निराशा झाली..Ranji Trophy: पृथ्वी शॉ महाराष्ट्रासाठी पहिल्याच सामन्यात चमकला, ऋतुराज गायकवाडचंही सलग दुसरं अर्धशतक.संक्षिप्त धावफलक : कर्नाटक - पहिला डाव ३१३ धावा (के. व्ही. अनीश ३४, मयांक अगरवाल ८०, रवीचंद्रन स्मरण ७४, अभिनव मनोहर ४७, श्रेयस गोपाल ७१, मुकेश चौधरी ३/६६, जलाज सक्सेना ४/९४). महाराष्ट्र - पहिला डाव सहा बाद २०० धावा (पृथ्वी शॉ ७१, अर्शिन कुलकर्णी ३४, सचिन धस २१, सौरभ नवले २६, जलाज सक्सेना नाबाद ३४, श्रेयस गोपाल ४/४६, मोहसीन खान २/५६)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.