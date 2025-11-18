Ranji Trophy: महाराष्ट्राकडे २२५ धावांची आघाडी; रणजी करंडक : पंजाबच्या चार बाद १२५ धावा

न्यू चंडीगड : पृथ्वी शॉ (७४ धावा) याची दमदार अर्धशतकी खेळी आणि अर्शिन कुलकर्णी (१३३ धावा) याची शानदार शतकी खेळी याच जोरावर महाराष्ट्राच्या क्रिकेट संघाने न्यू चंडीगड येथे सुरू असलेल्या रणजी क्रिकेट करंडकातील ब गटातील साखळी फेरीच्या पंजाबविरुद्धच्या लढतीत पहिल्या डावात ३५० धावा फटकावल्या..पंजाबच्या संघाने दुसऱ्या दिवसअखेरीस चार बाद १२५ धावा केल्या असून, आता महाराष्ट्राच्या संघाकडे अजूनही २२५ धावांची आघाडी कायम आहे..महाराष्ट्राच्या संघाने पाच बाद २७५ या धावसंख्येवरून सोमवारी पुढील आपल्या खेळाला सुरुवात केली, मात्र महाराष्ट्राला मोठी मजल मारता आली नाही. सौरभ नवले याने १९ धावांची आणि रामकृष्ण घोषने ३२ धावांची खेळी केली..जलाज सक्सेना याला रविवारी दुखापत झाली होती, मात्र तो सोमवारी फलंदाजीला करायला आला. त्याने नाबाद २० धावा फटकावल्या..Ranji Trophy: पृथ्वी शॉ महाराष्ट्रासाठी पहिल्याच सामन्यात चमकला, ऋतुराज गायकवाडचंही सलग दुसरं अर्धशतक.महाराष्ट्राच्या संघाला पहिल्या डावात ३५० धावांपर्यंत मजल मारता आली. पंजाब संघाकडून गुरनूर ब्रार याने ११५ धावा देत चार फलंदाज बाद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.