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RASHID KHAN: राशिद खानला कर्णधारपदावरून हटवलं, पण बातमीच मिळाली नाही? म्हणाला- ‘मलाही...’; अफगाणिस्तान क्रिकेटमध्ये नेमकं काय घडलं?

RASHID KHAN ON AFGHANISTAN T20 CAPTAINCY CHANGE: राशिद खानने अफगाणिस्तानच्या टी-२० कर्णधारपदावरून हटवल्याबाबत मोठा खुलासा केला आहे. नवीन संघाची घोषणा झाल्यानंतरच आपल्याला कर्णधारपदाच्या बदलाची माहिती मिळाल्याचं राशिदने सांगितलं.
RASHID KHAN

RASHID KHAN

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Rashid Khan : अफगाणिस्तानचा स्टार फिरकीपटू राशिद खानने(Rashid Khan) टी-२० संघाच्या कर्णधारपदाबाबत मोठा खुलासा केला आहे. आपल्याला कर्णधारपदावरून हटवण्यात आल्याचं बोर्डाने नवीन संघाची घोषणा केल्यानंतरच कळलं, असं राशिदने सांगितलं आहे.

२०२६ टी-२० विश्वचषकात अफगाणिस्तानला साखळी फेरीतूनच बाहेर पडावं लागलं. त्यानंतर राशिद खानच्या जागी सलामीवीर इब्राहिम झद्रानकडे टी-२० संघाचं कर्णधारपद देण्यात आलं.

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