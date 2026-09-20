RASHID KHAN: राशिद खानला कर्णधारपदावरून हटवलं, पण बातमीच मिळाली नाही? म्हणाला- ‘मलाही...’; अफगाणिस्तान क्रिकेटमध्ये नेमकं काय घडलं?

Rashid Khan : अफगाणिस्तानचा स्टार फिरकीपटू राशिद खानने(Rashid Khan) टी-२० संघाच्या कर्णधारपदाबाबत मोठा खुलासा केला आहे. आपल्याला कर्णधारपदावरून हटवण्यात आल्याचं बोर्डाने नवीन संघाची घोषणा केल्यानंतरच कळलं, असं राशिदने सांगितलं आहे.२०२६ टी-२० विश्वचषकात अफगाणिस्तानला साखळी फेरीतूनच बाहेर पडावं लागलं. त्यानंतर राशिद खानच्या जागी सलामीवीर इब्राहिम झद्रानकडे टी-२० संघाचं कर्णधारपद देण्यात आलं..मात्र, कर्णधार म्हणून झद्रानची सुरुवात चांगली झाली नाही. त्याच्या नेतृत्वाखाली अफगाणिस्तानला भारताविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेत ०-३ असा पराभव स्वीकारावा लागला. दरम्यान, राशिदने क्रिकइन्फोशी बोलताना कर्णधारपदाच्या बदलाबाबत आपल्यालाही आधी काही माहिती नसल्याचं सांगितलं. बोर्डाने नवीन संघ जाहीर केला आणि त्यात आपलं नाव कर्णधार म्हणून नसल्याचं पाहिल्यानंतर हा बदल कळल्याचं त्याने सांगितलं..IND vs AFG 3rd T20I: अभिषेक शर्माचा विश्वविक्रम अन् भारताचा मालिका विजय! जसप्रीत, नितीशचे खतरनाक यॉर्कर Video.राशिदच्या नेतृत्वाखाली अफगाणिस्तानने ४८ टी-२० सामने खेळले. त्यापैकी २६ सामन्यांत अफगाणिस्तानने विजय मिळवला, तर २२ सामन्यांत पराभव झाला. २०२४च्या टी-२० विश्वचषकात राशिदच्या नेतृत्वाखाली अफगाणिस्तानने उपांत्य फेरीपर्यंत मजल मारली होती. या स्पर्धेत अफगाणिस्तानने वेस्ट इंडिजलाही पराभूत केलं होतं..कर्णधारपद गेल्यानंतर आता राशिदने हा विषय मागे सोडला आहे. कर्णधार असो किंवा नसो, अफगाणिस्तानकडून खेळताना आपल्याला अभिमान वाटतो, असं त्याने सांगितलं आहे. आपल्या हातात असलेली गोष्ट म्हणजे अफगाणिस्तानसाठी चांगली कामगिरी करणं आणि संघाला सामने जिंकून देणं, असंही राशिदने म्हटलं आहे..दरम्यान, भारताविरुद्धच्या नुकत्याच झालेल्या तीन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत राशिदला चार विकेट्स मिळाल्या. मात्र, त्याने ११३ धावा दिल्या. त्याचा इकॉनॉमी रेट ९.८२ इतका राहिला. भारताविरुद्धच्या पराभवाबाबतही राशिदने आपलं मत मांडलं. .IND vs AFG 3rd T20I: इथे-तिथे-सगळीकडे राशिद खान... भन्नाट रन आऊट अन् दोन अविश्वसनीय झेलने फिरवली मॅच; Video Viral.अफगाणिस्तानच्या खेळाडूंनी भारताविरुद्ध खेळताना आत्मविश्वास ठेवण्याची गरज असल्याचं त्याने सांगितलं. भारताविरुद्ध अनेकदा पराभव झाल्यामुळे आपण भारताला हरवू शकत नाही, अशी भावना खेळाडूंच्या मनात तयार झाली आहे. ही मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याचं राशिदने म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.