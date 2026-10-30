राशिद खानचा ऐतिहासिक विक्रम! T20 क्रिकेटमध्ये 'दुहेरी शतक' करणारा जगातील पहिलाच फिरकीपटू; अशी कामगिरी करणारा एकमेव खेळाडू

RASHID KHAN FIRST BOWLER TO ACHIEVE THIS T20I WORLD RECORD: अफगाणिस्तान आणि झिम्बाब्वे यांच्यात गुरुवारी खेळल्या गेलेल्या सामन्यात अफगाणिस्तान संघाने इतिहास रचला आहे. अफगाणिस्तानने दुसऱ्या टी-२० सामन्यात झिम्बाब्वे संघाला १९ धावांनी पराभूत केलं आहे. याच सामन्यात अफगाणिस्तान संघाचा स्टार खेळाडू राशिद खाननेही इतिहास रचला आहे. त्याच्या गोलंदाजीने या सामन्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्याने असा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे, जो आजपर्यंत पुरुषांच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कोणत्याही गोलंदाजाला करता आलेला नाही..या सामन्यात अफगाणिस्तान संघाने प्रथम फलंदाजी करताना ७ बाद २२१ अशी धावसंख्या उभारली होती. त्यानंतर झिम्बाब्वे संघाकडूनही चांगली खेळी पाहायला मिळाली. त्यांच्या संघाने २०२ धावांपर्यंत मजल मारली. मात्र, संघाला विजय मिळवता आला नाही. या सामन्यात झिम्बाब्वेकडून खेळताना कर्णधार सिकंदर रझाने शतकी खेळी केली. त्याने नाबाद १०६ धावा केल्या. मात्र, त्याची ही खेळी संघाला विजय मिळवून देऊ शकली नाही.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Hong Kong Sixes : १,६,६,W,४,६! पाकिस्तानचा ६ चेंडूंत यूएईकडून करेक्ट कार्यक्रम; गतविजेत्यांना फाजील विश्वास नडला अन् गेम झाला Video .राशिद खानने या सामन्यात आंतरराष्ट्रीय टी-२० क्रिकेटमधील मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. या सामन्यात चार षटकं गोलंदाजी करताना त्याने २९ धावा देऊन एक विकेट घेतली. यासह त्याने टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २०० विकेट पूर्ण केल्या. .अशी कामगिरी करणारा तो पुरुषांच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील जगातील पहिलाच गोलंदाज ठरला आहे. आजपर्यंत कोणत्याही गोलंदाजाला असा विक्रम करता आलेला नाही. या सामन्यात राशिद खानने झिम्बाब्वेचा यष्टीरक्षक फलंदाज तादिवानाशे मारुमानी याला बाद करत हा ऐतिहासिक टप्पा गाठला..भुवनेश्वर कुमारची टीम इंडियात वापसी कशी झाली? Ajit Agarkar च्या जाण्याने खुला झाला मार्ग, कोणी भाकरी फिरवली?.या सामन्यात मोठी कामगिरी करत राशिदने टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. विशेष म्हणजे, त्याने केवळ १२० सामन्यांत २०० विकेट घेण्याचा पराक्रम केला आहे. या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर इंग्लंडचा लेगस्पिनर आदिल रशीद आहे. त्याने १५३ सामन्यांत १७१ विकेट घेतल्या आहेत. त्यामुळे राशिद खान आणि आदिल रशीद यांच्या विकेट्समध्येही मोठं अंतर पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.