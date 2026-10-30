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राशिद खानचा ऐतिहासिक विक्रम! T20 क्रिकेटमध्ये 'दुहेरी शतक' करणारा जगातील पहिलाच फिरकीपटू; अशी कामगिरी करणारा एकमेव खेळाडू

RASHID KHAN FIRST BOWLER TO ACHIEVE THIS T20I WORLD RECORD: अफगाणिस्तानचा स्टार फिरकीपटू राशिद खानने झिम्बाब्वेविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यात ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. त्याने आंतरराष्ट्रीय टी-२० क्रिकेटमध्ये २०० विकेट पूर्ण केल्या असून अशी कामगिरी करणारा तो जगातील पहिलाच पुरुष गोलंदाज ठरला आहे.
RASHID KHAN

RASHID KHAN

esakal

Varsha Balhe
Updated on

RASHID KHAN FIRST BOWLER TO ACHIEVE THIS T20I WORLD RECORD: अफगाणिस्तान आणि झिम्बाब्वे यांच्यात गुरुवारी खेळल्या गेलेल्या सामन्यात अफगाणिस्तान संघाने इतिहास रचला आहे. अफगाणिस्तानने दुसऱ्या टी-२० सामन्यात झिम्बाब्वे संघाला १९ धावांनी पराभूत केलं आहे. याच सामन्यात अफगाणिस्तान संघाचा स्टार खेळाडू राशिद खाननेही इतिहास रचला आहे.

त्याच्या गोलंदाजीने या सामन्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्याने असा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे, जो आजपर्यंत पुरुषांच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कोणत्याही गोलंदाजाला करता आलेला नाही.

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