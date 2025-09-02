Cricket

Rashid Khan World Record: करामती खानने T20 मध्ये घडवला इतिहास! टॉप-२० मध्ये एकाही भारतीयाला स्थान नसलेल्या यादीत अव्वल

Rashid Khan T20I World Record: राशिद खानने युएईविरुद्ध अफगाणिस्तानच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावत इतिहास घडवला. त्याने टीम साऊदीला मागे टाकले आहे.
  • अफगाणिस्तानचा स्टार फिरकीपटू राशिद खानने आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये इतिहास रचला आहे.

  • तो न्यूझीलंडच्या टीम साऊदीला मागे टाकत सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज ठरला आहे.

  • विशेष म्हणजे या यादीत पहिल्या २० जणांमध्ये एकही भारतीय नाही.

Rashid Khan
