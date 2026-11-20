R Ashwin Slams Team India Selection: न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात मोहम्मद सिराजला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी न दिल्याने माजी भारतीय फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विन नाराज झाला आहे. सिराजला संघातून वगळण्याच्या निर्णयावर अश्विनने प्रश्न उपस्थित केले. इतकंच नाही, तर आगामी वनडे वर्ल्ड कपमध्येही सिराजला संधी मिळणार नाही, अशी शक्यता त्याने व्यक्त केली. सिराजला संघातून बाहेर ठेवण्याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू होती, असंही अश्विन म्हणाला..न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीसाठी भारतीय संघाने जसप्रीत बुमराह, आकाश दीप, अंशुल कंबोज आणि प्रसिद्ध कृष्णा या चार वेगवान गोलंदाजांना संधी दिली. तर वॉशिंग्टन सुंदरला फिरकीपटू म्हणून संघात स्थान मिळालं. पहिल्या दिवशी बुमराहने तीन विकेट्स घेत न्यूझीलंडची अवस्था ७० धावांवर पाच विकेट्स अशी केली होती. मात्र, त्यानंतर हेन्री निकोल्स आणि ग्लेन फिलिप्स यांनी दमदार फलंदाजी करत न्यूझीलंडला सामन्यात पुन्हा उभं केलं..IND vs NZ 1st Test Day 2 Live: रोहित शर्मानंतर क्रिकेट इतिहासात ग्लेन फिलिप्सने 'अविश्वसनीय' पराक्रम केला; शतक ठोकले, निकोल्ससह अनेक विक्रमही मोडले....अश्विनने आपल्या यूट्यूब चॅनेलवरील व्हिडिओमध्ये सिराजला संघातून वगळण्याच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. सिराजला वनडे सामन्यांमध्येही संधी दिली गेली नव्हती. आगामी वनडे वर्ल्ड कपचा विचार करता, सिराजला संघात स्थान न देणं अश्विनला पटलेलं नाही..अश्विन म्हणाला, "सिराजला संघातून बाहेर करण्यासाठी गेल्या आठवड्यापासून वातावरण तयार केलं जात होतं असं का? खरं तर महिनाभरापासून याची चर्चा सुरू आहे. आधी त्याला वनडे सामन्यांमध्ये खेळवलं नाही. वनडे वर्ल्ड कप येत आहे, मग सिराजची गरज नाही? २०२३ च्या वर्ल्ड कपमध्ये त्याने किती चांगली कामगिरी केली होती. आश्चर्य वाटून घेऊ नका, हा तर फक्त ट्रेलर आहे. पुढेही असंच होऊ शकतं.".सध्याच्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या सायकलमध्ये सिराजने भारतासाठी सर्वाधिक ४३ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्यामुळे कसोटी संघ निवडताना बुमराहसोबत सिराजचं नाव आधी निश्चित करायला हवं, असं अश्विनने म्हटलं. त्यानंतर उर्वरित दोन वेगवान गोलंदाजांची निवड करावी, असंही त्याचं मत आहे. "मोहम्मद सिराज आणि जसप्रीत बुमराह यांची नावं आधी लिहा आणि मग उर्वरित दोन वेगवान गोलंदाजांचा विचार करा. मग स्पर्धा कुठे आहे? मला हे समजत नाही," असं अश्विन म्हणाला..दरम्यान, भारतीय संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशू कोटक यांनी सिराजला पहिल्या कसोटीतून वगळण्याच्या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे. संघाची निवड केवळ पहिल्या दिवसाचा विचार करून नाही, तर संपूर्ण पाच दिवसांचा सामना लक्षात घेऊन करण्यात आली होती, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. कोटक म्हणाले, "सिराजमध्ये काहीच समस्या नाही. .SA vs BAN 1st Test: याला म्हणतात दणक्यात कमबॅक; १३० वर्षांपूर्वीचा विक्रम केला उद्ध्वस्त; कोण आहे Simon Harmer?.आम्हाला संघ निवडताना ही सर्वोत्तम प्लेइंग इलेव्हन वाटली. सिराजला वगळणं चुकीचं ठरलं असं मला वाटत नाही. हा फक्त पहिला दिवस आहे. आम्ही संघ निवडताना केवळ पहिल्या दिवसाचा नाही, तर दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवसाचाही विचार करतो." न्यूझीलंडच्या टॉप ऑर्डरमध्ये चार डावखुरे फलंदाज असल्याने वॉशिंग्टन सुंदरला संधी देण्यात आली, असंही कोटक यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.