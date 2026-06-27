Ravichandran Ashwin: वैभव सूर्यवंशीबाबत अश्विनचे मोठे विधान; 'पाणी द्यायलाही तयार राहा' म्हणत दिला खास सल्ला!

Ravichandran Ashwin on Vaibhav Sooryavanshi: भारत आणि आयर्लंड यांच्यात टी-20 मालिका सुरू आहे. शुक्रवारी खेळल्या गेलेल्या पहिल्या सामन्यात आयर्लंडने इतिहासात पहिल्यांदाच भारताविरुद्ध विजय मिळवला. या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र भारतीय संघाला अपेक्षित कामगिरी करता आली नाही. या सामन्यासाठी वैभव सूर्यवंशीला अंतिम ११ मध्ये स्थान मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, भारतीय संघ व्यवस्थापनाने आपल्या विजयी आणि अनुभवी सलामीच्या जोडीवरच विश्वास दाखवत त्याला संधी दिली नाही..या निर्णयावर क्रिकेट वर्तुळात अनेक चर्चा सुरू असतानाच भारताचा माजी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विनने वैभवच्या पदार्पणाबाबत मोठं वक्तव्य करत संघ व्यवस्थापनाच्या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे..IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीसाठी आर. अश्विनचा खास संदेश; म्हणाला 'तो फक्त १५ वर्षांचा आहे, पण....पहिल्या टी-२० सामन्यात भारताने अनुभवी सलामीवीर संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांच्यावर विश्वास दाखवला. त्यामुळे वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागली. या निर्णयावर चर्चा सुरू असतानाच अश्विनने स्पष्टपणे सांगितलं की, केवळ चाहत्यांच्या अपेक्षेमुळे किंवा चर्चेमुळे एखाद्या खेळाडूला संघात स्थान देता कामा नये..काय म्हणाला अश्विन?आपल्या 'अॅश की बात' या यूट्यूब चॅनलवर बोलताना अश्विन म्हणाला, "कृपया क्रिकेटकडे थोडं समजून पाहा. संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी भारतासाठी चांगली कामगिरी केली आहे. फक्त वैभव सूर्यवंशीला खेळवण्यासाठी त्यांच्यापैकी एखाद्याला बाहेर बसवणं योग्य नाही. हा सांघिक खेळ आहे.".तो पुढे म्हणाला, "वैभव सूर्यवंशीला खेळताना पाहण्याची इच्छा आपल्या सर्वांची आहे. तो खूप प्रतिभावान खेळाडू आहे. पण प्रत्येक गोष्टीची योग्य वेळ असते. सध्या त्याने संघासोबत राहावं, शिकावं आणि संघासाठी जे काम मिळेल ते करावं. गरज पडली तर पाणीही द्यावं. त्या अनुभवातूनही खूप काही शिकायला मिळतं.".Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीला डेब्यू का मिळालं नाही? संजय मांजरेकरांनी सांगितलं मोठं कारण.अश्विनने पुढे सचिन तेंडुलकरचं उदाहरण देत सांगितलं, "एकदा वैभवला संधी मिळाली आणि त्याने स्वतःला सिद्ध केलं, तर त्याला पुन्हा कदाचित संघाबाहेर बसावं लागणार नाही. पण त्याआधी काही काळ बाहेर बसल्याने त्याला संघाचं वातावरण आणि प्रत्येक खेळाडूची भूमिका अधिक चांगल्या प्रकारे समजेल. मोठा खेळाडू एका दिवसात तयार होत नाही.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.