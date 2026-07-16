RAVINDRA JADEJA: रवींद्र जडेजाचं वनडे करिअर संपणार? 2027 विश्वचषकासाठी डच्चू, अक्षर पटेलला प्राधान्य; अहवालात मोठा दावा

Is Axar Patel replacing Ravindra Jadeja in ODI team: भारतीय क्रिकेट संघाचा अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र जडेजाच्या वनडे कारकिर्दीबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी २०२७ वनडे विश्वचषक लक्षात घेऊन भारतीय संघ व्यवस्थापन आता अक्षर पटेलला जास्त संधी देण्याच्या तयारीत असल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. त्यामुळे जडेजाला पुढे वनडे संघात स्थान मिळणं कठीण होऊ शकतं, अशी चर्चा रंगली आहे..द टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, भारतीय संघाला आता असा फिरकी अष्टपैलू खेळाडू हवा आहे, जो गोलंदाजीसोबतच फलंदाजीतही चांगलं योगदान देऊ शकेल. अक्षर पटेलने गेल्या काही सामन्यांमध्ये ही भूमिका चांगल्या प्रकारे पार पाडली आहे. त्यामुळे निवड समितीचा कल त्याच्याकडे असल्याचं बोललं जात आहे..Akash Chopra Picks His Alternate India T20 XI: 'सूर्या कॅप्टन, संजू-यशस्वी सलामीला'; आकाश चोप्राने निवडली टीम इंडियाची 'अल्टरनेट XI'.इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात अक्षरने शानदार कामगिरी केली. त्याने गोलंदाजीत चार विकेट्स घेतल्या, तर फलंदाजीत नाबाद अर्धशतक झळकावत भारताच्या विजयात मोठी भूमिका बजावली. या कामगिरीमुळे त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला..सध्या भारतीय संघ परदेशात खेळत असताना फिरकीची जबाबदारी अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. कुलदीप यादव संघात असला तरी त्याला अंतिम अकरामध्ये संधी मिळालेली नाही. यावरूनही संघ व्यवस्थापन वेगळ्या योजना आखत असल्याचं दिसत आहे..अहवालात असंही म्हटलं आहे की, जडेजाची व्हाईट-बॉल क्रिकेटमधील गोलंदाजी मागील काही काळात अपेक्षेइतकी प्रभावी राहिलेली नाही. त्याचबरोबर फलंदाजीतही तो पूर्वीसारखा प्रभाव टाकू शकलेला नाही. त्यामुळे संघ व्यवस्थापन आता नव्या पर्यायांवर भर देत आहे..मात्र, याबाबत बीसीसीआयने कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे जडेजाला वनडे संघातून वगळण्याचा निर्णय झालेला नाही. पण आगामी काळात निवड समिती कोणाला प्राधान्य देते, यावर त्याचं वनडे भविष्य ठरणार आहे..Team India Selection:भारतीय संघात श्रेयवादासाठी चढाओढ! गौतम गंभीर, अजित आगरकर यांच्यावरही 'ती' दोघं ठरतायेत वरचढ; Inside News.दरम्यान, भारतीय संघ सध्या इंग्लंडविरुद्ध वनडे मालिका खेळत आहे. या मालिकेत अक्षर पटेल सातत्याने चांगली कामगिरी करत राहिला, तर २०२७ विश्वचषकाच्या दृष्टीने तो भारताचा पहिला पसंतीचा फिरकी अष्टपैलू खेळाडू ठरू शकतो. त्यामुळे जडेजासाठी पुढचा काळ निश्चितच महत्त्वाचा असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.