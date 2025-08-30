Cricket
Bengaluru Stampede: 'पोकळी भरून निघणार नाही, पण...', बंगळुरूतील चेंगराचेंगरीच्या ३ महिन्यांनी RCB जाहीर केली लाखोंची मदत
RCB Announces ₹25 Lakh Aid for Stampede Victims: RCB ने चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडलेल्या ११ जणांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी मदत जाहीर केली आहे. RCB Cares अंतर्गत ही मदत देण्यात आली आहे.
Summary
बंगळुरूतील चेंगराचेंगरीनंतर ८४ दिवसांनी RCB ने ११ जणांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी २५ लाखांची मदत जाहीर केली आहे.
RCB Cares अंतर्गत ही मदत देण्यात आली असून, ही केवळ आर्थिक मदत नसून करुणा आणि ऐक्याचे आश्वासन आहे.
या घटनेनंतर RCB ने पहिल्यांदाच भावनिक पत्राद्वारे चाहत्यांशी संवाद साधला आहे.