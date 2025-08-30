Bengaluru Stampede
Bengaluru Stampede: 'पोकळी भरून निघणार नाही, पण...', बंगळुरूतील चेंगराचेंगरीच्या ३ महिन्यांनी RCB जाहीर केली लाखोंची मदत

RCB Announces ₹25 Lakh Aid for Stampede Victims: RCB ने चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडलेल्या ११ जणांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी मदत जाहीर केली आहे. RCB Cares अंतर्गत ही मदत देण्यात आली आहे.
  • बंगळुरूतील चेंगराचेंगरीनंतर ८४ दिवसांनी RCB ने ११ जणांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी २५ लाखांची मदत जाहीर केली आहे.

  • RCB Cares अंतर्गत ही मदत देण्यात आली असून, ही केवळ आर्थिक मदत नसून करुणा आणि ऐक्याचे आश्वासन आहे.

  • या घटनेनंतर RCB ने पहिल्यांदाच भावनिक पत्राद्वारे चाहत्यांशी संवाद साधला आहे.

