Viral Video : ऐ गुजरने वाली हवा बता…! यशस्वी जैस्वालने गायलं Border मधील गाणं; नेटिझन्स म्हणतात, याला...

Yashasvi Jaiswal Ae Guzarne Wali Hawa viral video: आपल्या आक्रमक शैलीने प्रतिस्पर्धींची दाणादाण उडवणारा यशस्वी जैस्वाल सध्या वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आला आहे. सोशल मीडिया आणि सिनेसृष्टीत सध्या Border 2 ची हवा सुरू आहे आणि आज प्रजासत्ताक दिनही ( India Republic Day) साजरा केला जातोय. या निमित्ताने यशस्वीचा एक Video प्रंचड व्हायरल झाला आहे आणि त्यात तो बॉर्डरमधील प्रसिद्ध गाणं ऐ गुजरने वाली हवा बता…! हे गाणं गात आहे. नेटिझन्सनी त्याला पुन्हा गाण्याचं धाडस करू नको, असा सल्ला दिला आहे. तू फलंदाजीच कर असंही अनेकजणं म्हणत आहेत..यशस्वी जैस्वाल सध्या भारतीय संघाबाहेर आहे.. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीच्या संघात त्याचा राखीव सलामीवीर म्हणून समावेश केला आहे. पण, तो मुख्य संघाचा भाग नाही आणि त्यामुळे तो सुट्टीवर आहे. त्यात मुंबईच्या रणजी करंडक स्पर्धेतील सामन्यातूनही त्याने माघार घेतली आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे बराच फावला वेळ आहे. यात त्याने इंस्टा स्टोरीमध्ये हा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. त्यात तो बाथरूममधील आरशासमोर उभा राहून बॉर्डर मधील गाणं गातोय... पण, त्याचा स्वर अनेकांना आवडलेला दिसत नाही..IND vs NZ 3rd T20I : भारताने जिंकली सलग नववी ट्वेंटी-२० मालिका! अभिषेक, सूर्यकुमारच्या वादळासमोर न्यूझीलंडचा पालापाचोळा .यशस्वीने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या शेवटच्या वन डे सामन्यात नाबाद ११६ धावांची खेळी केली होती. पण, त्यानंतर न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी त्याची निवड झाली नाही. शुभमन गिलच्या पुनरागमनामुळे त्याला किवींविरुद्ध संधी मिळाली नाही. त्याने भारतासाठी ४ वन डे सामन्यांत ५७ च्या सरासरीने १७१ धावा केल्या आहेत. कसोटीत २८ सामन्यांत २५११ आणि २३ ट्वेंटी-२० सामन्यांत ७२३ धावा त्याच्या नावावर आहेत..यशस्वी जैस्वालची दिल्लीविरुद्धच्या शेवटच्या रणजी ट्रॉफी लीग सामन्यासाठी निवड करण्यात आली नाही. भारतीय सलामीवीर त्याला खेळायचे असलेले सामने "निवडत" होता आणि निवड समितीच्या बैठकीपूर्वी तो अनेकदा "प्रतिसाद देत नव्हता", असे एमसीएच्या एका अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले..बीसीसीआयने भारतीय खेळाडूंना राष्ट्रीय कर्तव्यावर नसताना देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खेळण्याचे कडक आदेश दिले आहेत, परंतु एमसीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की जैस्वालने त्याची उपलब्धता जाणून घेण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना प्रतिसाद दिला नाही. "हे खरं आहे की, हैदराबादविरुद्ध शेवटच्या सामन्यासाठी निवडीपूर्वी तो प्रतिसाद देत नव्हता आणि तो सामने निवडत असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते," असे एमसीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने रविवारी सांगितले..