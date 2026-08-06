'सीनियर्सचा आदर करा...!' अजिंक्य रहाणेचा प्रशिक्षक गौतम गंभीर अन् निवड समितीला सूचक इशारा; म्हणाला, तुम्ही हरताय, कारण...

Ajinkya Rahane On Gautam Gambhir And Selectors: भारतीय संघाच्या मायदेशातील कसोटी क्रिकेटमधील निर्विवाद वर्चस्वाला धक्का बसला आहे. २०२५ मध्ये न्यूझीलंडने भारतीय भूमीत ३-० अशी मालिका जिंकून इतिहास रचला. भारताची घरच्या मैदानावरील १२ वर्षांची अपराजित मालिका खंडित केली. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेनेही भारतात येऊन २-० अशी कसोटी मालिका जिंकली. पण, हे दोन पराभव इंग्लंड दौऱ्यावरील २-२ अशा बरोबरीमुळे आणि वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या २-० अशा विजयामुळे विस्मरणात गेले. पण, त्या पराभवांमुळे कसोटी क्रिकेटमधील भारताचे भविष्य धोक्यात असल्याची चिंता सतावत आहे. .भारताचा माजी क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे याने या मुद्द्यावर थेट भाष्य केले आहे. त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये तुम्हाला अनुभवी खेळाडूंची गरज आहे आणि ते नसल्याचाच भारतीय संघाला फटका बसतोय, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले. तो म्हणाला, कसोटी संघात ७-८ सीनियर्स आणि २-३ युवा खेळाडू असायला हवेत, असे मला अजूनही वाटते. आता आपल्या संघात सर्व खेळाडू नवीन असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळतेय. संघात आता एखादाच सीनियर खेळाडू शिल्लक राहिला आहे. कसोटी क्रिकेटला त्यांची गरज आहे..WTC Points Table Update : पाकिस्तानच्या विजयानंतर गुणतालिकेत उलथापालथ; भारताचे फायनलमध्ये पोहोचण्याचे समीकरण बिघडले?.विराट कोहली, रोहित शर्मा, आर अश्विन आणि चेतेश्वर पुजारा या खेळाडूंनी एकामागून एक कसोटीतून निवृत्ती घेतली, याकडे अजिंक्यने लक्ष वेधले. तो म्हणाला, मला कसोटी क्रिकेटची चिंता वाटतेय... ज्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे, ती योग्य नाही. कसोटी क्रिकेट जगले पाहिजे... भारत, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, हे ४-५ संघच कसोटीत चांगले आहेत. पण, मागील २-३ वर्षांत मी जे पाहतोय, ते चिंताजनक आहे. तुम्ही सीनियर खेळाडूंना संघात राखायला हवे आणि त्यांचा आदर करायला हवा. विशेषतः भारतीय संघाने ते करायला हवे. सर्व खेळाडू एकाचवेळी कसोटीतून निवृ्त्त होणे, ही खरी समस्या आहे..सध्याच्या कसोटी क्रिकेटमध्ये सामन्याच्या कठीण टप्प्यात टिकून राहू शकणाऱ्या खेळाडूंची कमतरता असल्याचे मत रहाणेने व्यक्त केले. त्याने कोणत्याही विशिष्ट संघाचे नाव घेतले नाही. तो म्हणाला, मी मागील दोन वर्ष क्रिकेट खेळत नाही, म्हणून घरी बसून कसोटी सामने पाहतोय... मी भारतीय संघाला घरच्या मैदानावर हरलेले पाहिले. कसोटी क्रिकेटसाठी मानसिक कणखरता आणि स्पर्धात्मक क्रिकेट आवश्यक आहे. पण, सध्या कठोर सराव सत्रही होत नाहीत..Jos Buttler WR: जॉस बटलरने विश्वविक्रम नोंदवला! हा विक्रम वैभव सूर्यवंशीच मोडू शकतो असा दावाही पुढच्याच मिनिटाला केला .कसोटी क्रिकेटमधील यश हे संघाच्या कठीण काळातून संघर्ष करण्याच्या तयारीवर आणि या फॉरमॅटच्या मागण्यांचा आदर करण्यावर अवलंबून असते, असे अजिंक्यने म्हटले. त्याने कबूल केले की तो गंभीरच्या प्रशिक्षण शैलीशी अपरिचित आहे. तो म्हणाला, मी गंभीरसोबत खेळलो आहे. पण, तो जेव्हा KKR चा प्रशिक्षक होता, तेव्हा मी त्या संघात नव्हतो. प्रशिक्षक म्हणून मी त्याच्या मार्गदर्शनाखाली खेळलेलो नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.