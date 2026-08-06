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'सीनियर्सचा आदर करा...!' अजिंक्य रहाणेचा प्रशिक्षक गौतम गंभीर अन् निवड समितीला सूचक इशारा; म्हणाला, तुम्ही हरताय, कारण...

Ajinkya Rahane Respect Senior Players Statement: भारतीय कसोटी संघाच्या अलीकडील निराशाजनक कामगिरीनंतर अनुभवी फलंदाज अजिंक्य रहाणे याने गौतम गंभीर, संघ व्यवस्थापन आणि निवड समितीला सूचक पण महत्त्वाचा संदेश दिला आहे.
Ajinkya Rahane On Gautam Gambhir And Selectors

Ajinkya Rahane On Gautam Gambhir And Selectors

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ajinkya Rahane On Gautam Gambhir And Selectors: भारतीय संघाच्या मायदेशातील कसोटी क्रिकेटमधील निर्विवाद वर्चस्वाला धक्का बसला आहे. २०२५ मध्ये न्यूझीलंडने भारतीय भूमीत ३-० अशी मालिका जिंकून इतिहास रचला. भारताची घरच्या मैदानावरील १२ वर्षांची अपराजित मालिका खंडित केली. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेनेही भारतात येऊन २-० अशी कसोटी मालिका जिंकली. पण, हे दोन पराभव इंग्लंड दौऱ्यावरील २-२ अशा बरोबरीमुळे आणि वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या २-० अशा विजयामुळे विस्मरणात गेले. पण, त्या पराभवांमुळे कसोटी क्रिकेटमधील भारताचे भविष्य धोक्यात असल्याची चिंता सतावत आहे.

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