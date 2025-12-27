विजय हजारे ट्रॉफीत 'प्लेअर ऑफ दी मॅच'ला १०,००० चं बक्षीस; मग विराट कोहली, रोहित शर्मा यांची मॅच फी किती होती? आकडा ऐकाल तर...

How Much Did Kohli and Rohit Get Paid for Playing Vijay Hazare Trophy? भारताचे दोन सुपरस्टार रोहित शर्मा व विराट कोहली हे विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळले. त्यांच्या सहभागामुळे कधी नव्हे ते या देशांतर्गत स्पर्धेला महत्त्व प्राप्त झाले. ही स्पर्धा भारतीय देशांतर्गत वन डे क्रिकेटचा कणा मानली जाते. विराट दिल्लीसाठी आणि रोहित मुंबईसाठी खेळला आणइ त्यामुळे तरुण खेळाडूंना त्यांच्याकडून शिकण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे. या दोघांनी एका सामन्यात प्लेअर ऑफ दी मॅचचा पुरस्कार जिंकला आणि त्यांना दिल्या गेलेल्या धनादेशावर १० हजारांची रक्कम पाहून सारे चक्रावले....Virat, Rohit's Vijay Hazare Trophy Salariesविजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ हंगामातील खेळाडूंचे सामना शुल्क त्यांच्या अनुभवावर अवलंबून असते. ४० किंवा त्यापेक्षा अधिक लिस्ट ए सामने खेळणाऱ्या खेळाडूला प्लेइंग इलेव्हनसाठी ६० आणि राखीव खेळाडू म्हणून ३० हजार रुपये प्रती सामना दिले जातात.तेच २१ ते ४० लिस्ट ए क्रिकेट सामने खेळणारा खेळाडू प्लेइंग इलेव्हनमध्ये असेल तर त्याला ५० हजार आणि राखीव म्हणून संघात असेल तर २५ हजार दिले जातात.० ते २० सामन्यांचा अनुभव असलेल्या खेळाडूला ४०,००० रुपये मिळतात आणि या गटातील राखीव खेळाडूला २० हजार मिळतात..रोहित शर्मा, विराट यांचे VHT मधील दोन सामने झाले; आता कोणत्या तारखेला पुन्हा मैदानावर दिसणार? कोहलीच्या निर्णयाने सारे चकीत.विराट आणि रोहित हे पहिल्या गटात येतात आणि त्यांना प्रत्येक सामन्यासाठी ६० हजार इतके मानधन मिळते. त्याना आंतरराष्ट्रीय वन डे सामन्यासाठी ६ लाख रुपये मिळतात. त्यातुलनेत विजय हजारे ट्रॉफीच्या दोन सामन्यांत खेळून दोघांना प्रत्येकी १.२० लाख रुपये मॅच फी मिळाली आहे..विजय हजारे ट्रॉफीमधील कमाई केवळ खेळाच्या शुल्कापुरती मर्यादित नाही. खेळाडू त्यांच्या उत्पन्नात भर घालू शकतात:दैनिक भत्ता: स्पर्धेदरम्यान प्रवास, जेवण आणि निवासासाठी.कामगिरी बोनस: सामनावीर पुरस्कारांमध्ये सहसा १०,००० रुपये रोख बक्षीस असते.बक्षीस रक्कम: बाद फेरीत पोहोचणारे संघ आणि अंतिम फेरीत मोठ्या प्रमाणात बक्षीस रक्कम मिळते, जी बहुतेकदा खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफमध्ये वाटली जाते..Virat Kohli ज्या चेंडूवर यष्टिचीत झाला, तो ball of century पाहिला का? किंग कोहलीने नंतर काय केलं ते पाहा Video Viral.रोहित व विराटची कामगिरी...रोहितने मुंबई संघाचे प्रतिनिधित्व करताना सिक्कीमविरुद्ध १५५ धावा केल्या होत्या, तर उत्तराखंडविरुद्ध तो पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला. तेच विराटने दिल्लीकडून खेळताना पहिल्या सामन्यात १३१ धावा ( वि. आंध्र) आणि दुसऱ्या सामन्यात ७७ धावा ( वि. गुजरात) केल्या होत्या. या दोघांना प्रत्येकी एका सामन्यात मॅन ऑफ दी मॅच पुरस्कार जिंकून प्रत्येकी १० हजारांची रक्कम खिशात जमा केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.