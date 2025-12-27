Cricket

विजय हजारे ट्रॉफीत 'प्लेअर ऑफ दी मॅच'ला १०,००० चं बक्षीस; मग विराट कोहली, रोहित शर्मा यांची मॅच फी किती होती? आकडा ऐकाल तर...

Virat Kohli Vijay Hazare Trophy match fee : विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये ‘प्लेअर ऑफ दी मॅच’ पुरस्कारासाठी केवळ १०,००० रुपयांचे बक्षीस दिले जाते, हे ऐकून अनेक चाहत्यांना आश्चर्य वाटते. मात्र याच स्पर्धेत विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांसारखे जागतिक दर्जाचे सुपरस्टार खेळताना दिसले, तेव्हा त्यांच्या मॅच फीबाबत चर्चा रंगली.
How Much Did Kohli and Rohit Get Paid for Playing Vijay Hazare Trophy?

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

How Much Did Kohli and Rohit Get Paid for Playing Vijay Hazare Trophy? भारताचे दोन सुपरस्टार रोहित शर्मा व विराट कोहली हे विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळले. त्यांच्या सहभागामुळे कधी नव्हे ते या देशांतर्गत स्पर्धेला महत्त्व प्राप्त झाले. ही स्पर्धा भारतीय देशांतर्गत वन डे क्रिकेटचा कणा मानली जाते. विराट दिल्लीसाठी आणि रोहित मुंबईसाठी खेळला आणइ त्यामुळे तरुण खेळाडूंना त्यांच्याकडून शिकण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे. या दोघांनी एका सामन्यात प्लेअर ऑफ दी मॅचचा पुरस्कार जिंकला आणि त्यांना दिल्या गेलेल्या धनादेशावर १० हजारांची रक्कम पाहून सारे चक्रावले...

Rohit Sharma
sports
Cricket News
BCCI
Virat kohli
Cricket News in Marathi
salary
Vijay Hazare Trophy
cricket news today

