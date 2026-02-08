T20 World Cup: आठवणीत रमताना: २००७ ची फायनल, विंडीजचा धमाका ते २०२४ मधील विजेतेपद...

- सुनंदन लेलेक्रिकेट देवाचे माझ्यावर खूप उपकार आहेत. क्रिकेट वार्तांकन करताना दर्जेदार सामने जवळून अनुभवता आले आणि जगभर फिरताही आले. टी-२० क्रिकेटचे सर्व विश्वकरंडक स्पर्धांचे मला पत्रकार म्हणून वार्तांकन करता आले. २००७ मध्ये सुरू झालेली टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा अगदी कानामागून आली आणि तिखट झाली आहे. या स्पर्धेची लोकप्रियता वेगळ्याच उंचीवर जाऊन पोहोचली आहे. २००७च्या विश्वकरंडक स्पर्धेपासून प्रत्येकवेळी एक तरी असा सामना किंवा प्रसंग घडला ज्याने मनात घर केले. या लेखात अशाच काही मोजक्या संस्मरणीय प्रसंगांची उजळणी..२००७ - पहिला आणि शेवटचा सामनापहिल्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेतल्या एक नव्हे तर दोन सामन्यांची कहाणी माझ्या आठवणीत येते. स्पर्धा पहिल्यांदा होत असल्याने जर कोणत्याही सामन्यात दोनही संघांच्या धावफलकाची अगदी बरोबरी झाली तर त्या वेळी सुपर ओव्हरची योजना अस्तित्वात नव्हती. त्याउलट २००७च्या विश्वकरंडक स्पर्धेत तशी वेळ आली तर लहान मुलांच्या खेळात असते तशी बोल आउटचा नियम ठेवण्यात आला होता. म्हणजेच चक्क धावफलकात बरोबरी झाली तर गोलंदाज चेंडू टाकून स्टम्प उडवणार. जो संघ गोलंदाजी करताना जास्त वेळा स्टम्पचा भेद घेईल तो विजयी घोषित होणार होता. सगळ्यांना वाटले होते, की अशी वेळच येणार नाही.प्रत्यक्षात भारत- पाकिस्तानदरम्यानच्या साखळी सामन्यात तशी वेळ आली. चांगली गोष्ट अशी की प्रशिक्षक लालचंद राजपूत आणि कप्तान धोनीने मिळून तयारी केली होती. सरावादरम्यान गंमत म्हणून दोघांनी सर्व खेळाडूंना गोलंदाजी करून स्टम्प उडवण्याचा खेळ करायला लावला. ठरले असे होते, की तशीच वेळ सामन्यात आली तर सरावादरम्यान जे खेळाडू स्टम्प जास्त वेळा उडवतील त्यांनाच संधी मिळेल मग ते नेहमीचे गोलंदाज नसले तरी बेहत्तर.पाकिस्तान समोरच्या साखळी सामन्यात तशी वेळ आल्यावर वीरेंद्र सेहवाग, रॉबिन उथप्पा अगोदरच्या कामगिरीमुळे गोलंदाजी करायला आले आणि त्यांनी बरोबर चेंडू टाकून स्टम्प उडवल्या. धमाल गोष्ट अशी, की भारताकडून कोणी चुकले नाही आणि पाकिस्तानने सगळे नेहमीचे गोलंदाज वापरूनही कोणाचा चेंडू स्टम्पला लागला नाही..२००७ टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेतील युवराज सिंगने स्टुअर्ट ब्रॉडला मारलेल्या सहा चेंडूंवरच्या सहा षटकारांचा विसर पडणार नाहीच. तरीही मला अंतिम सामन्यातला थरार जास्त भावला. शेवटच्या म्हणजेच अंतिम सामन्यात शेवटचे षटक टाकायला धोनीने नवख्या जोगिंदर सिंगला बोलावले तेव्हा सगळ्यांना आश्चर्य वाटले. अंतिम सामन्याच्या दडपणाखाली जोगींदरने पहिले दोन चेंडू वाइड टाकले तर तिसऱ्या चेंडूवर मिसबाह उल हकने अफलातून लांबच्या लांब षटकार मारला होता. तरीही कप्तान म्हणून धोनीने डोके जागेवर ठेवत जोगींदरला धीर दिला. मिसबाह उल हकने मारलेला फटका चुकला आणि भारताने अंतिम सामना जिंकून पहिल्याच टी-२० विश्वकरंडकावर आपले नाव कोरले.हसीने पतंग उडवला२०१० टी-२० विश्वचषकातला ऑस्ट्रेलिया वि. पाकिस्तान उपांत्य सामना रंजक झाला होता. प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्तानने चांगली फलंदाजी करून १९१ धावा उभारल्या होत्या. नंतर चांगला मारा करून पाकिस्तानी गोलंदाजांनी ऑसी संघाला भलतेच अडचणीत आणले होते. शेवटच्या तीन षटकात १६ धावांच्या सरासरीने ४८ धावा करायच्या बाकी होत्या जेव्हा मायकेल हसी फलंदाजी करत होता. मायकेल हसीने अत्यंत हुशारीने सेंट ल्युसियाच्या मैदानाचा आढावा घेतला तिथल्या वातावरणाचा अंदाज घेतला आणि अशक्य ते शक्य करून दाखवले. झाले असे की त्या वेळी मैदानावर एका बाजूने दुसऱ्या बाजूला चांगलाच वारा फिरत होता. पंत उडवणारा माणूस जसा वाऱ्याचा अंदाज घेतो तसेच हसीने केले. त्याने नेम धरून वारा वाहतोय त्याच झोतात चेंडू उचलून मारला. पुढील काम वाऱ्याने केले, कारण मारलेला चेंडू वाऱ्याने अपेक्षेपेक्षा जास्त लांब जाऊन टाकला. शेवटच्या षटकात १८ धावा करायच्या बाकी असताना हसीने सईद अजमलला तीन षटकार आणि एक चौकार मारून एक चेंडू राखून ऑस्ट्रेलियाला विजय मिळवून दिला. सेंट ल्युसियाच्या वाऱ्याने पाकिस्तानला हेलकावा दिला, असेच म्हणावे लागेल..विंडीजचा धमाकावानखेडे स्टेडियमवर उपांत्य सामन्यात भारतीय संघाला पराभूत करून विंडीज संघाने परत जाताना नाच केला आणि तरी कोणी क्रिकेट चाहते रागावले नाहीत. होय हे घडले होते वानखेडे स्टेडियमवरून ओबेरॉय हॉटेलला जाताना. सामना जिंकून हॉटेलात परत जाताना विंडीजचे खेळाडू ब्राव्होच्या गाण्यावर नाचत नाचत गेले. ते गाणे होते ‘चॅम्पियन चॅम्पियन’; पण खरी धमाल अंतिम सामन्यात झाली. इंग्लंडसमोरच्या अंतिम सामन्यात विंडीज संघाला शेवटच्या षटकात विजयासाठी अशक्यप्राय १९ धावांची गरज होती. गोलंदाजी करत होता अनुभवी बेन स्टोकस् आणि फलंदाजी करत होता नवखा कार्लोस ब्राथवेट. सर्व दडपण झुगारून ब्राथवेटने स्टोकस्ने टाकलेले पहिले चार चेंडू प्रेक्षकात भिरकावले. होय पहिल्या चार चेंडूंवर चार षटकार मारून ब्राथवेटने विंडीज संघाचे विजेतेपद नक्की केले. सामनाविराचे बक्षीस मिळवणाऱ्या पण डोक्याने सर्किट असणाऱ्या मर्लोन सॅम्युअल्सने सामना जिंकल्यावर धिंगाणा तर घातलाच होता मैदानावर; पण नंतरच्या पत्रकार परिषदेतही तो पायातील पॅडस् न काढता आला आणि उर्मटपणे पाय समोरच्या टेबलावर ठेवून बोलला होता जे विसरता येणार नाही..India vs USA T20 World Cup : क्रिकेटच्या पंढरीतून टीम इंडियाचं रणशिंग; आज वानखेडेवर अमेरिकेविरुद्ध सामना, ईशान किशन सलामीला येणार?.रोहितचा झंझावात अन् पंतची चालबाजी२०२३च्या एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेतले सर्व साखळी सामने भारतीय संघाने जिंकले होते. समोर आलेल्या प्रत्येक संघाला पराभवाची धूळ चारली होती. तरीही अंतिम सामन्यात भारतीय संघ अडखळला होता. टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत तसाच दमदार प्रवास करून भारतीय संघ जेव्हा परत एकदा ऑस्ट्रेलियन संघासमोर उभा ठाकला होता.भारतीय संघाने महत्त्वाच्या सामन्यात पराभवाची भीती न बाळगता अजून आक्रमक खेळ करायला पाहिजे, असे मत कप्तान म्हणून रोहित शर्माने संघाच्या बैठकीत मांडले होते. ऑस्ट्रेलियासमोर उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यात विराट कोहली सामना चालू झाल्यावर लगेच बाद झाला होता. सगळ्या जाणकारांना वाटले, की भारतीय फलंदाज जरा सावध पवित्रा घेऊन मग आक्रमक खेळ करतील. रोहित शर्माने नेमके उलटे केले. आपण मांडलेला मुद्दा त्याने मैदानात उतरवून दाखवला. रोहितने मिचेल स्टार्कवर हल्ला चढवताना सहजी मोठे फटके मारले. शतकापासून काही धावा दूर असताना रोहित बाद झाला; पण त्याने ऑसी संघाला मनातून दिलेला धक्का खूप मोठे काम करून गेला. भारताने ऑसी संघाचा अडथळा उपांत्यपूर्व फेरीतच दूर केला. अंतिम सामन्यातही बरेच नाट्य मैदानावर घडले. १५व्या षटकात हेन्रीक क्लासेनने अक्षर पटेलला लक्ष्य बनवत तुफानी फटकेबाजी केली. दक्षिण आफ्रिकन संघ विजयाकडे सुसाट वेगाने धावायला लागला असताना चालबाज रिषभ पंतने कमाल केली. आपल्या गुडघ्याला दुखापत झाल्याचे सांगून त्याने उपचारासाठी मदत मागितली. प्रत्यक्षात त्याने खेळाची लय संथ केली आणि क्लासेनची लय तोडली. १७व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर अफलातून फलंदाजी करून अर्धशतक करणारा क्लासेन त्या मानाने साध्या चेंडूवर बाद झाला आणि सामन्याला कलाटणी मिळाली. बुमरा आणि अर्शदीप सिंगने पुढची दोन षटके अचूक मारा करून धावा रोखल्या. शेवटच्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर हार्दिक पंड्याच्या गोलंदाजीवर सूर्यकुमार यादवने मोठे फटके सहजी मारणाऱ्या डेव्हिड मिलरचा अफलातून झेल पकडला. टी-२० विश्वविजेतेपदाचे स्वप्न दुसऱ्यांदा स्वप्न साकारताना भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.