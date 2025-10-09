Rinku Singh: अंडरवर्ल्डकडून रिंकू सिंगला धमकी, मागितली 'इतक्या' कोटींची खंडणी; दाऊद गँगचा हात... वेस्ट इंडिज कनेक्शन

Dawood gang ₹5 crore demand from Indian cricketer : भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू रिंकू सिंग याला अंडरवर्ल्डकडून धमक्या मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबई क्राइम ब्रांचकडून ही माहिती मिळाली आहे आणि त्यानुसार रिंकूला धमकी देण्यामागे दाऊद इब्राहिम टोळीचा हात असल्याचे समोर आले आहे. रिंकूच्या प्रमोशनल टीमला फेब्रुवारी ते एप्रिल दरम्यान धमकीचे तीन संदेश पाठवले गेले. त्यामधून रिंकूकडून ५ कोटी रुपयांची खंडणी मागितली गेली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाशी संबंधित दोघांना अटक केली आहे. .आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलमध्ये विजयी धावा करणारा रिंकू नुकताच मायदेशात परतला आहे. त्याला अंडरवर्ल्डकडून धमकी आल्याच्या वृत्ताने खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी अटक केलेल्या दोघांपैकी एकाने रिंकूला धमकी दिल्याची कबुली दिली आहे. खंडणी मागणारे दोन आरोपी, मोहम्मद दिलशाद आणि मोहम्मद नवीद, यांना वेस्ट इंडिजमध्ये अटक करण्यात आली आहे. वेस्ट इंडिजने त्यांना १ ऑगस्ट रोजी भारताच्या स्वाधीन केल्याचे वृत्त आहे. .AUSW vs PAKW: पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बाहेर? ऑस्ट्रेलियासमोर गुडघे टेकले, भारताला आव्हान द्यायला आलेले अन्.माजी आमदार बाबा सिद्दीकी यांची हत्या झाल्यानंतर पोलिसांनी या दोन्ही आरोपींना अटक केली होती. अटक झाल्यानंतर, एका आरोपीने रिंकू सिंगला फोन करून त्याच्याकडून खंडणी मागितल्याची कबुली दिली. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने दिलेल्या वृत्तानुसार, १९ ते २१ एप्रिल दरम्यान झीशान सिद्दीकीला खंडणीची मागणी करणारे धमकीचे ईमेल आले. फेब्रुवारी ते एप्रिल दरम्यान रिंकू सिंगच्या प्रमोशनल टीमला तीन वेळा खंडणीच्या धमक्या मिळाल्या. .कोलकाता नाइट रायडर्सकडून IPL गाजवल्यानंतर रिंकू सिंग प्रसिद्धीझोतात आला. त्याने भारताकडून आतापर्यंत ३४ ट्वेंटी-२० सामन्यांत ४२.३० च्या सरासरीने ५५० धावा केल्या आहेत. दोन वन डे सामनेही तो खेळला आहे..रिंकू सिंगने ८ जून रोजी खासदार प्रिया सरोजसोबत साखरपूडा केला आहे. तीन वर्षांच्या रिलेशनशिपनंतर त्यांनी कुटुंबाच्या सहमतीने साखरपूडा केला असून आता फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ते लग्न करणार असल्याचे म्हटले जात आहे. त्याला उत्तर प्रदेश सरकारकडून नोकरी मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.