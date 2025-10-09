Cricket

Rinku Singh: अंडरवर्ल्डकडून रिंकू सिंगला धमकी, मागितली 'इतक्या' कोटींची खंडणी; दाऊद गँगचा हात... वेस्ट इंडिज कनेक्शन

Rinku Singh underworld threat case details : भारतीय क्रिकेटपटू रिंकू सिंग पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे, पण यावेळी कारण गंभीर आहे. रिंकूला अंडरवर्ल्डकडून तीन वेळा धमक्या आल्याची माहिती समोर आली आहे.
Rinku Singh reportedly received three threat calls from an underworld gang linked to Dawood Ibrahim

Swadesh Ghanekar
Dawood gang ₹5 crore demand from Indian cricketer : भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू रिंकू सिंग याला अंडरवर्ल्डकडून धमक्या मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबई क्राइम ब्रांचकडून ही माहिती मिळाली आहे आणि त्यानुसार रिंकूला धमकी देण्यामागे दाऊद इब्राहिम टोळीचा हात असल्याचे समोर आले आहे. रिंकूच्या प्रमोशनल टीमला फेब्रुवारी ते एप्रिल दरम्यान धमकीचे तीन संदेश पाठवले गेले. त्यामधून रिंकूकडून ५ कोटी रुपयांची खंडणी मागितली गेली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाशी संबंधित दोघांना अटक केली आहे.

