Rinku Singh: ३२ चेंडूंत ५३ धावांवर होता, मग पुढील १६ चेंडूंत पूर्ण केले शतक; रिंकूचा 'वन मॅन शो'... ७ चौकार अन् ८ षटकारांचा पाऊस

यूपीटी२० लीगमध्ये रिंकू सिंगने अवघ्या ४८ चेंडूत नाबाद १०८ धावा झळकावल्या.१६८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना मेरठची ४ विकेट्स ३८ धावांवर पडली होती.रिंकूने साहब युवराज सिंगसोबत १३४ धावांची नाबाद भागीदारी करून संघाला विजय मिळवून दिला..Rinku Singh fastest T20 hundred for Meerut in UPT20 : आशिया चषक स्पर्धेत निवड झालेल्या रिंकू सिंगने काल यूपी ट्वेंटी-२० लीगमध्ये वादळी शतक झळकावले. १६८ धावांच्या लक्षाचा पाठलाग करताना मेरठ माव्हरिक्स संघाचे ४ फलंदाज ३८ धावांवर माघारी परतले. तेव्हा रिंकू मैदानावर आला आणि साहब युवराज सिंगसोबत १३४ धावांची नाबाद भागीदारी करून संघाला विजय मिळवून दिला. रिंकूने सुरुवातीला फक्त ३२ चेंडूंत ५३ धावा केल्या होत्या, परंतु नंतर गिअर बदलला व ४८ चेंडूंत नाबाद १०८ धावांची खेळी साकारली. .आशिया चषक स्पर्धेसाठी निवडलेल्या संघातील दोन खेळाडू, रिंकू सिंग आणि ध्रुव जुरेल हे दोघंही समोरासमोर आले. जुरेलच्या गोरखपूर लायन्स संघाने ९ बाद १६७ धावा केल्या. सलामीला येताना जुरेलने ३८ धावांची खेळी केली. त्यानंतर निशांत कुश्वाह ( ३७), शिवम शर्मा ( २५) व आकाशदीप नाथ ( २३) यांनी योगदान दिले. मेरठच्या विशाल चौधरी व विजय कुमार यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. झीशान अन्सारीने दोन बळी टिपले..लक्ष्याचा पाठलाग करताना मेरठने ३४ धावांत ४ विकेट्स गमावल्या. तेव्हा रिंकू मैदानावर आला आणि त्याने ७ चौकार व ८ षटकारांसह २२५ च्या स्ट्राईक रेटने ४८ चेंडूंत नाबाद १०८ धावा केल्या. त्याला युवराजची ( नाबाद २२) चांगली साथ मिळाली आणि मेरठने १८.५ षटकांत ४ बाद १६८ धावा करून विजय पक्का केला. या विजयासह मेरठ संघाने गुणतालिकेत तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली..रिंकू आयपीएलमध्ये एका षटकात पाच षटकार खेचून चर्चेत आला, परंतु टीम इंडियात प्लेइंग इलेव्हनसाठी त्याच्यासमोर कडवी टक्कर आहे. कालच्या या खेळीने संघ व्यवस्थापनाला त्याचा प्लेइंग इलेव्हनसाठी विचार करण्यास भाग पाडले आहे. त्याने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त ३३ सामन्यांत ४२ च्या सरासीरने ५४६ धावा केल्या आहेत. आयपीएलमध्येही त्याने ५९ सामन्यांत १०९९ धावा केल्या आहेत..आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय संघ - सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल ( उप कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी, रिंकू सिंग; राखीव खेळाडू - प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग व वॉशिंग्टन सुंदर.