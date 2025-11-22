Cricket

Rishabh Pant: ज्या मैदानावर पदार्पण, तिथेच भारतीय संघाचे नेतृत्व: रिषभ पंत

Rishabh Pant to Lead India in Upcoming Test Series: रिषभ पंतने भारताच्या कसोटी संघाचे नेतृत्व करण्याबाबत भावना व्यक्त केल्या. खेळाडूंना स्वातंत्र्य व जबाबदारीची जाणीव देणे हा त्यांचा हेतू.
सकाळ वृत्तसेवा
गुवाहाटी : ज्या मैदानावर माझे एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय पदार्पण झाले, त्याच मैदानावर मला भारतीय संघाचे नेतृत्व करायची संधी मिळते आहे. हा माझ्यासाठी खूप मोठा बहुमान आहे. मी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा आभारी आहे, असे रिषभ पंतने भावना व्यक्त करताना सांगितले.

