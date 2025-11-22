Rishabh Pant: ज्या मैदानावर पदार्पण, तिथेच भारतीय संघाचे नेतृत्व: रिषभ पंत

गुवाहाटी : ज्या मैदानावर माझे एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय पदार्पण झाले, त्याच मैदानावर मला भारतीय संघाचे नेतृत्व करायची संधी मिळते आहे. हा माझ्यासाठी खूप मोठा बहुमान आहे. मी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा आभारी आहे, असे रिषभ पंतने भावना व्यक्त करताना सांगितले..कप्तान म्हणून मी खेळाडूंना त्यांच्या शैलीत खेळायची आणि विचार करून योजना आखायची संधी देणार आहे. प्रत्येकाला स्वातंत्र्याबरोबर आपल्या जबाबदारीची जाणीव होणे गरजेच आहे, असे पंत म्हणाला..गेल्या सामन्यात चांगला खेळ करता आला नाही म्हणूनच पराभव झाला. गिलच्या जागी कोण खेळणार याचा निर्णय झाला आहे आणि त्या खेळाडूला सांगण्यातपण आले आहे. संघात अष्टपैलू खेळाडूंचा भरणा करायचा का फलंदाजी गोलंदाजीत खास वैयक्तिक कामगिरी करू शकणाऱ्या खेळाडूला घ्यायचा याचा निर्णय सामन्याच्या दिवशी खेळपट्टीचा अंदाज घेऊन आम्ही घेणार आहोत, असे पंतने स्पष्ट केले..दडपणाचे ओझे मान्य करून सर्वोत्तम खेळ करायचा आहे आणि त्याची तयारी आम्ही केली आहे. मैदानावर फलंदाजीला उतरल्यावर धोका पत्करून आक्रमक खेळ करू बघणारा रिषभ पंत दुसऱ्या कसोटी सामन्याच्या आदल्या दिवशी पत्रकारांशी बोलताना एकदम सावध पवित्र्यात दिसला..केवळ दोन सामन्यांच्या मालिकेत पुनरागमन करणे फारच आव्हानात्मक असते. अधिक सामने असतील, तर बाजी पलटवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची संधी मिळते. दोन सामन्यांच्या मालिकेत पहिला सामना गमावला, तर अर्थातच दुसऱ्या सामन्यात उतरताना दडपण असते, कारण काही बाबींमध्ये लगेचच सुधारणा करता येत नसते, असे पंतने सांगितले..Ind vs SA 2nd Test : रिषभ पंतच्या नेतृत्वाची 'टेस्ट'! आजपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसरा कसोटी सामना, मायदेशातील प्रतिष्ठा पुन्हा पणास.पहिल्या कसोटीत गिलऐवजी बदली कर्णधारपद सांभाळताना मैदानावर काही तांत्रिक बदल केले का, यावर उत्तर देताना पंत म्हणाला. जबाबदारी आल्यावर स्वतःच्या विचारानुसार काही बदल होत असतात. चार फिरकी गोलंदाजांसह खेळण्याचा विचार आम्ही पहिल्या कसोटीत केला होता, पण वेगवान गोलंदाजांकडूनही कलाटणी दिली जाण्याची शक्यता कायम असते. कसोटी सामन्यात प्रत्येक दिवशी घेतलेल्या निर्णयावर कोणी तरी प्रश्नचिन्ह निर्माण करत असतोच, पण आपण आपल्या विचारावर आणि कृतीवर ठाम असणे महत्त्वाचे असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.