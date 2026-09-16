Team India Selection : रिषभ पंतला वन डे संघात स्थान नाही, पण मिळाले कर्णधारपद; Asian Games साठीच्या संघातही दोन बदल, भन्नाट टीम्स

Nitish Kumar Reddy withdrawn from Asian Games squad: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे संघात रिषभ पंतच्या ( Rishabh Pant) पुनरागमनाकडे डोळे लावून बसलेल्या चाहत्यांची निराशा झाली. बीसीसीआयने बुधवारी जाहीर केलेल्या वन डे व ट्वेंटी-२० संघात रिषभचे नाव कुठेच दिसले नाही. पण, त्याच्याखांद्यावर एक मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्याचवेळी जपानमध्ये होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठीच्या संघात दोन बदल करावे लागले. वरुण चक्रवर्तीच्या ( Varun Chakravarthy) माघारीवर शिक्कामोर्तब झाले..रिषभने ऑगस्ट २०२४ नवंतर भारतासाठी वन डे सामना खेळलेला नाही. त्याला विंडीजविरुद्धच्या मालिकेत संधी मिळेल अशी चर्चा होती. पण, लोकेश राहुल संघात असताना रिषभला संधी मिळणे अशक्यच होते. लोकेशला बॅक अप म्हणून संघात ध्रुव जुरेलची निवड झाली आहे. अशात रिषभला इराणी चषकासाठीच्या सामन्यात Rest of India संघाचे नेतृत्वाची जबाबदारी दिली गेली आहे. रणजी करंडक विजेत्या जम्मू काश्मीर संघाविरुद्ध हा संघ खेळणार आहे..India Squad for WI Series: रोहित शर्माच्या भविष्याचा फैसला झाला... वेस्ट इंडिजविरुद्ध BCCI ची वन डे, ट्वेंटी-२० संघाची घोषणा.Rest of India squad: रिषभ पंत ( कर्णधार), सनत सांगवान, शिखर मोहन, सुदीप घरामी, सर्फराज खान ( उप कर्णधार), स्मरण रवीचंद्रन, मानव सुथार, सारांश जैन, आकाश दीप*, मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी, आर्यन दुयाल, आर्यन पांडे, अनुकूल रॉय, आयुष डोसेजा ( आकाश दीपचे खेळणे त्याच्या तंदुरुस्तीवर अवलंबून आहे).आशियाई स्पर्धेसाठीच्या संघात बदल...बरगडीच्या दुखापतीमुळे वरुण चक्रवर्ती आशियाई क्रीडा स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. पुरुष निवड समितीने त्याच्या जागी विप्रज निगमला स्थान दिले आहे. आशियाई क्रीडा संघाच्या यादीत असलेल्या नितीश कुमार रेड्डीला संघातून वगळण्यात आले असून तो वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेत खेळेल..India Squad for WI Series: हार्दिक पांड्या संघाबाहेरच, जसप्रीत बुमराहचेही नाव गायब; ऋतुराज गायकवाडची वापसी, तर एक सप्राईज पॅकेज, जाणून घ्या भन्नाट टीम इंडिया.India’s updated squad for the Asian Games: श्रेयस अय्यर ( कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकूर, विप्रज निगम. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.