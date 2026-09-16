Cricket

Team India Selection : रिषभ पंतला वन डे संघात स्थान नाही, पण मिळाले कर्णधारपद; Asian Games साठीच्या संघातही दोन बदल, भन्नाट टीम्स

Rishabh Pant not selected in India ODI squad for West Indies: टीम इंडियाच्या आगामी मालिकांसाठी निवड समितीने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. रिषभ पंतला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघात स्थान मिळालेले नाही.
RISHABH PANT NAMED REST OF INDIA CAPTAIN

RISHABH PANT NAMED REST OF INDIA CAPTAIN

esakal

Swadesh Ghanekar
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Nitish Kumar Reddy withdrawn from Asian Games squad: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे संघात रिषभ पंतच्या ( Rishabh Pant) पुनरागमनाकडे डोळे लावून बसलेल्या चाहत्यांची निराशा झाली. बीसीसीआयने बुधवारी जाहीर केलेल्या वन डे व ट्वेंटी-२० संघात रिषभचे नाव कुठेच दिसले नाही. पण, त्याच्याखांद्यावर एक मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्याचवेळी जपानमध्ये होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठीच्या संघात दोन बदल करावे लागले. वरुण चक्रवर्तीच्या ( Varun Chakravarthy) माघारीवर शिक्कामोर्तब झाले.

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