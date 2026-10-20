RISHABH PANT: वनडे-टी-२०मध्ये ऋषभ पंतचा पत्ता कट, पण रवी शास्त्रींचा वेगळाच सल्ला! म्हणाले, ‘त्याने फक्त…’

RISHABH PANT: भारतीय संघाचा यष्टीरक्षक फलंदाज ऋषभ पंत सध्या चर्चेत आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये पंतला भारतीय संघात संधी मिळत असली, तरी एकदिवसीय आणि टी-२० क्रिकेटमध्ये त्याला आपलं स्थान टिकवता आलेलं नाही. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषकासाठी भारतीय संघाची तयारी सुरू असताना पंत सध्या या फॉरमॅटमध्ये संघाच्या योजनांमध्ये दिसत नाही..अशातच भारताचे माजी प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी पंतच्या खेळाबाबत आपलं मत मांडलं आहे. पंतने आपली नैसर्गिक खेळण्याची पद्धत बदलू नये, असं शास्त्री यांचं म्हणणं आहे. मात्र, खेळताना परिस्थिती समजून घेऊन योग्य निर्णय घेणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं..IPL 2027 Cricket News: दिल्ली कॅपिटल्सने नव्या मुख्य प्रशिक्षकाची घोषणा केली! 'दादा' कर्णधाराच्या Video ने प्रतिस्पर्ध्यांची झोप उडवली.‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला दिलेल्या मुलाखतीत रवी शास्त्री यांनी पंतबाबत भाष्य केलं. ते म्हणाले, “मी पंतला नेहमी एकच गोष्ट सांगितली आहे, ती म्हणजे समजूतदारपणे खेळ. त्याच्याकडे खूप क्षमता आहे. त्यामुळे त्याने आपली नैसर्गिक खेळण्याची पद्धत बदलू नये. फक्त सामन्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन खेळावं.”.पंतची आक्रमक फलंदाजी कसोटी क्रिकेटमध्ये अनेकदा उपयोगी ठरली आहे. मात्र, एकदिवसीय आणि टी-२० क्रिकेटमध्ये त्याच्या सातत्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही वेळा घाईत फटके मारण्याच्या प्रयत्नात तो आपली विकेट गमावतो. त्यामुळे संघाला गरज असताना मोठी खेळी करण्यात त्याला अडचणी येतात..मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये आक्रमक खेळासोबतच संयम ठेवणंही महत्त्वाचं असतं. सामन्याची परिस्थिती पाहून कधी वेगाने धावा करायच्या आणि कधी खेळपट्टीवर टिकून राहायचं, हे पंतला ठरवावं लागेल..भारतीय संघात यष्टीरक्षक फलंदाजांच्या जागेसाठीही चांगलीच स्पर्धा आहे. केएल राहुल, इशान किशन आणि संजू सॅमसन यांच्यासारखे खेळाडू या जागेसाठी पर्याय आहेत. त्यामुळे पंतला मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये आपलं स्थान पुन्हा मजबूत करण्यासाठी सातत्याने चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे..Rohit Sharma Celebration : शतकानंतर रोहित शर्माच्या सेलिब्रेशनची चर्चा अन् सुनील गावस्कर काय म्हणाले ऐका Video Viral.पंतने आपली आक्रमक शैली कायम ठेवत सामन्याची परिस्थिती ओळखून खेळल्यास त्याला फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काळात तो आपल्या खेळात किती सुधारणा करतो, याकडे चाहत्यांचं लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.