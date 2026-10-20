Cricket

RISHABH PANT: वनडे-टी-२०मध्ये ऋषभ पंतचा पत्ता कट, पण रवी शास्त्रींचा वेगळाच सल्ला! म्हणाले, ‘त्याने फक्त…’

RISHABH PANT ODI T20 FUTURE: वनडे-टी-२०मधील ऋषभ पंतच्या भविष्यावर चर्चा सुरू असताना रवी शास्त्रींनी त्याला नैसर्गिक खेळ कायम ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
RISHABH PANT

RISHABH PANT

esakal

Varsha Balhe
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RISHABH PANT: भारतीय संघाचा यष्टीरक्षक फलंदाज ऋषभ पंत सध्या चर्चेत आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये पंतला भारतीय संघात संधी मिळत असली, तरी एकदिवसीय आणि टी-२० क्रिकेटमध्ये त्याला आपलं स्थान टिकवता आलेलं नाही.

पुढच्या वर्षी होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषकासाठी भारतीय संघाची तयारी सुरू असताना पंत सध्या या फॉरमॅटमध्ये संघाच्या योजनांमध्ये दिसत नाही.

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