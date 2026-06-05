IND vs AFG: गंभीरच्या 'त्या' तीक्ष्ण नजरेने बदलणार रिषभ पंतचा गेम प्लॅन; अफगाणिस्तान विरुद्ध मैदानात उतरण्यापूर्वी मोठा ट्विस्ट!

नवी दिल्ली : अनुभवी यष्टीरक्षक फलंदाज रिषभ पंत अफगाणिस्तानविरुद्ध ५० वा कसोटी सामना खेळणार आहे. त्याआधी गुरुवारी तो कसून सराव करताना दिसला. एरव्ही उंच उंच फटके मारणारा रिषभ पंत बचाव भक्कम करताना दिसला..भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी रिषभ पंत याला सल्ला देताना म्हटले की, एक वरिष्ठ खेळाडू म्हणून तू जबाबदारीने खेळ करायला हवा. दरम्यान, कसोटी संघाचे उपकर्णधारपद गमावलेल्या रिषभ पंतने आपल्या गुरूचे शब्द मनापासून ऐकल्याचे या वेळी जाणवले..Rishabh Pant: रिषभ पंतला उपकर्णधारपदाचा फटका? निवड समिती घेणार मोठा निर्णय.गुवाहाटीमधील दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मागील कसोटी सामन्यादरम्यान भारताच्या रिषभ पंतच्या बेजबाबदार फटक्यांच्या निवडीमुळे गौतम गंभीर खूप निराश झाले होते. दोन्ही डावांमध्ये रिषभ पंत बाद होणे हा एक मोठा चर्चेचा विषय बनला होता. .अशा वेळी जेव्हा संघाला आपल्या एका वरिष्ठ खेळाडूकडून अधिक जबाबदारीची अपेक्षा होती, तेव्हा तो अपयशी ठरला. यामुळे त्याच्यावर टीका झाली. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या लढतीआधी रिषभ पंत नेटमध्ये फिरकी गोलंदाजांचा सामना करताना दिसला, तेव्हा त्याचा इरादा भक्कम बचाव करण्याचा होता..IND vs AFG: जडेजाची टीम इंडियात निवड का नाही? रिषभ पंत ऐवजी केएल राहुलकडे कसोटीचं उपकर्णधार का दिलं? आगकरांनी सर्व स्पष्टच सांगितलं.गौतम गंभीर यांची तीक्ष्ण नजर त्याच्यावर होती. या वेळी मान खाली घालून, आदर्शवत पद्धतीने केलेला फ्रंट-फूट बचाव आणि बॅकफूट बचाव वेळोवेळी रिषभ पंतच्या सरावामधून दिसून येत होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.