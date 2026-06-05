Cricket

IND vs AFG: गंभीरच्या 'त्या' तीक्ष्ण नजरेने बदलणार रिषभ पंतचा गेम प्लॅन; अफगाणिस्तान विरुद्ध मैदानात उतरण्यापूर्वी मोठा ट्विस्ट!

Rishabh Pant Prepares for His 50th Test: अफगाणिस्तानविरुद्धच्या ५०व्या कसोटीपूर्वी रिषभ पंतने बचावात्मक सरावावर भर दिला. गौतम गंभीर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तो अधिक जबाबदारीने खेळण्याची तयारी करत आहे.
IND vs AFG

IND vs AFG

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : अनुभवी यष्टीरक्षक फलंदाज रिषभ पंत अफगाणिस्तानविरुद्ध ५० वा कसोटी सामना खेळणार आहे. त्याआधी गुरुवारी तो कसून सराव करताना दिसला. एरव्ही उंच उंच फटके मारणारा रिषभ पंत बचाव भक्कम करताना दिसला.

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