Rishabh Pant कडे भारतीय संघाचे नेतृत्व! १८ वर्षीय आयुष म्हात्रेची निवड; जाणून घ्या कधी व केव्हा होणार हायव्होल्टेज मालिका

India A squad announcement BCCI official release: इंग्लंड दौऱ्यावर दुखापतग्रस्त झालेल्या रिषभ पंतचे ( Rishabh Pant Comeback) पुनरागमन पक्के झाले आहे. भारतीय संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे. तीन वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका संपवून भारतीय संघ घरच्या मैदानवार दक्षिण आफ्रिकेचा सामना करणार आहे. या मालिकेच्या तयारीसाठी आफ्रिकेचा अ संघ भारत दौऱ्यावर येणार आहे आणि टेम्बा बवुमा या संघात दिसणार आहे. चार दिवसीय दोन सामने होणार आहेत आणि त्यासाठी बीसीसीआयने भारत अ संघाची घोषणा केली..बीसीसीआयने जाहीर केलेल्या संघाचे नेतृत्व यष्टिरक्षक-फलंदाज रिषभ पंतच्या खांद्यावर सोपवण्यात आले आहे. South Africa A tour of India 2025/26 मालिकेला ३० ऑक्टोबरला पहिल्या चार दिवशीय सामन्याने सुरूवात होणार आहे. दुसरा सामना ६ नोव्हेंबरला बंगळुरू येथे खेळवण्यात येईल. या दोन सामन्यांसाठी संघ जाहीर केले गेले..रिषभचे पुनरागमन ही भारतासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. इंग्लंड दौऱ्यावरील चौथ्या कसोटीत दुखापतग्रस्त झाल्यानंतर तो क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर आहे. त्याने काही दिवसांपूर्वी NCA मधील त्याचा सरावाचा व्हिडीओ पोस्ट केला होता. तो पूर्णपणे बरा झाला असून दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्धच्या मालिकेतून तो पुनरागमन करणार हे निश्चित झाले आहे. १८ वर्षीय आयुष म्हात्रेची झालेली निवड ही चाहत्यांना आनंदित करणारी आहे. दोन सामन्यांसाठी काही बदलांसह दोन संघ जाहीर केले गेले आहेत. .पहिल्या चारदिवसीय सामन्यासाठी भारत अ संघ: रिषभ पंत (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, एन जगदीसन, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, अंशुल कंबोज, यश ठाकूर, आयुष बदोनी, सारांश जैन .Pakistan Cricket : पाकिस्तानची संगीत खुर्ची! मोहम्मद रिझवानचा 'करेक्ट कार्यक्रम' करून २५ वर्षीय खेळाडूला केलं कॅप्टन.दुसऱ्या चार दिवसीय सामन्यासाठी भारत अ संघ: रिषभ पंत (कर्णधार), लोकेश राहुल, ध्रुव जुरेल, साई सुदर्शन , देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर ब्रार, अभिमन्यू इश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप