IND A vs SA A 1st Test: विराटची कसोटीतील जागा रिषभ पंतला मिळाली? फोटोमुळे चर्चा; मुंबईच्या गोलंदाजाने गाजवला पहिला दिवस

Tanush Kotian 4 wickets highlights India A vs South Africa A 1st Test : भारत अ विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका अ यांच्यातल्या चार दिवसीय कसोटी सामन्याला आजपासून सुरूवात झाली. बंगळुरूत सुरू असलेल्या या सामन्यातून रिषभ पंतने ( Rishabh Pant Comeback) पुनरागमन केले. भारत अ संघाचे कर्णधारपद भूषवत असलेल्या पंतने आज १८ क्रमांकाची जर्सी घातली होती आणि त्यामुळे तो कसोटीतून निवृत्त झालेल्या विराट कोहलीची ( Virat Kohli Jersey 18 ) जागा घेतोय का, अशी चर्चा रंगली आहे. दरम्यान, कसोटीचा पहिला दिवस मुंबईचा गोलंदाज तनुष कोटियन याने गाजवला. आफ्रिकेच्या ९ विकेट्स पडल्या आहेत..इंग्लंड दौऱ्यावर जखमी झालेल्या पंतने तंदुरुस्ती सिद्ध करताना पुन्हा मैदानावर पुनरागमन केले आणि भारतात होणाऱ्या आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतून कमबॅक करण्याचे त्याचे लक्ष्य आहे. तो आज विराटची १८ क्रमांकाची जर्सी घालून मैदानावर उतरला होता आणि हे पाहून चाहत्यांमध्ये खरमरीत चर्चा सुरू झाली. विराटने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे आणि त्याच्या चाहत्यांनी १८ क्रमांकाची जर्सी रिटायर्ड करण्याची मागणी केली आहे. महेंद्रसिंग धोनी व सचिन तेंडुलकर यांच्याही जर्सीचा क्रमांक निवृत्त केला गेला आहे. पण, विराट अजूनही वन डे क्रिकेट खेळतोय..रोहित शर्मा Mumbai Indians ची साथ सोडतोय? मित्र KKR चा कोच झाल्याने चर्चा, अंबानींच्या फ्रँचायझीने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स .विराटची १८ क्रमांकाची जर्सी अन्य कुणी घातल्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी, मुकेश कुमार इंग्लंड लायन्सविरुद्धच्या कसोटीत भारत अ संघासाठी १८ क्रमांकाची जर्सी घालून खेळला होता. "लायन्स विरुद्धच्या पहिल्या 'कसोटी' सामन्यात मुकेशने १८ क्रमांकाची जर्सी घातली होती. पण जेव्हा इंडिया अ संघाचा विचार केला जातो तेव्हा कोणतेही निश्चित क्रमांक नाहीत, कारण जर्सींना नावे नसतात. कोणीही कोणताही रँडम नंबर निवडू शकतो. जर्सी नंबर फक्त आंतरराष्ट्रीय सामन्यांसाठी आहेत," असे बीसीसीआय अधिकाऱ्याने पीटीआयला तेव्हा सांगितले होते. .दरम्यान, आजच्या कसोटीच्या पहिल्या दिवशी आफ्रिकेने २९९ धावांवर ९ विकेट्स गमावल्या आहेत. तनुष कोटियनने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. एम सुथारने दोन, तर खलिल अहमद, अंशूल कंबोज व गुरनूर ब्रार यांनी प्रत्येकी १ बळी टिपला. आफ्रिकेकडून सलामीवीर जॉर्डन हर्मन ( ७१), झुबायर हम्झा ( ६६) व रुबीन हर्मन ( ५४) यांनी अर्धशतकं झळकावली. तर टियान व्हॅन व्हूरेनने ४६ धावा केल्या. .Rishabh Pant is Back! दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजाला बाद करण्यासाठी गोलंदाजांशी गमतीशीर संवाद, Video व्हायरल.