Cricket

IND A vs SA A 1st Test: विराटची कसोटीतील जागा रिषभ पंतला मिळाली? फोटोमुळे चर्चा; मुंबईच्या गोलंदाजाने गाजवला पहिला दिवस

India A vs South Africa A Test Day 1 score and updates : भारत अ विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका अ पहिल्या कसोटी सामन्यात एक आगळावेगळा प्रसंग पाहायला मिळाला. दीर्घ विश्रांतीनंतर मैदानात परतलेला रिषभ पंत विराट कोहलीचा प्रसिद्ध ‘नंबर १८’ जर्सी परिधान करून मैदानात उतरला. सोशल मीडियावर या फोटोने अक्षरशः खळबळ उडवली आहे.
Rishabh Pant wears Virat Kohli’s jersey number 18 in India A vs South Africa A Test

Rishabh Pant wears Virat Kohli’s jersey number 18 in India A vs South Africa A Test

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Tanush Kotian 4 wickets highlights India A vs South Africa A 1st Test : भारत अ विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका अ यांच्यातल्या चार दिवसीय कसोटी सामन्याला आजपासून सुरूवात झाली. बंगळुरूत सुरू असलेल्या या सामन्यातून रिषभ पंतने ( Rishabh Pant Comeback) पुनरागमन केले. भारत अ संघाचे कर्णधारपद भूषवत असलेल्या पंतने आज १८ क्रमांकाची जर्सी घातली होती आणि त्यामुळे तो कसोटीतून निवृत्त झालेल्या विराट कोहलीची ( Virat Kohli Jersey 18 ) जागा घेतोय का, अशी चर्चा रंगली आहे. दरम्यान, कसोटीचा पहिला दिवस मुंबईचा गोलंदाज तनुष कोटियन याने गाजवला. आफ्रिकेच्या ९ विकेट्स पडल्या आहेत.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Rishabh Pant
Virat kohli
Cricket News in Marathi
test cricket
cricket news today
India vs South Africa

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com