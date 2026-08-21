२०२७ वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियात मोठा उलटफेर? वैभव सूर्यवंशीची एन्ट्री अन् ‘या’ स्टार्सना डच्चू; माजी CSK खेळाडूने सांगितली टीम!

WORLD CUP SQUAD 2027 : भारताचा २०२७ वनडे वर्ल्ड कप दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबियामध्ये खेळवला जाणार आहे. वर्ल्ड कपला अजून जवळपास वर्षभराचा कालावधी असला तरी आतापासूनच भारतीय संघाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. अशातच भारताचा माजी क्रिकेटपटू आणि चेन्नई सुपर किंग्सचा माजी खेळाडू रॉबिन उथप्पाने(Robin Uthappa) २०२७ वर्ल्ड कपसाठी आपला १५ सदस्यीय संघ निवडला आहे. विशेष म्हणजे, उथप्पाने या संघात काही मोठी नावं वगळून १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीलाही स्थान दिलं आहे..वैभव सूर्यवंशीला मिळाली संधीउथप्पाने आपल्या संघात शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर आणि केएल राहुल यांच्यावर विश्वास कायम ठेवला आहे. त्याचबरोबर रोहित शर्माचाही संघात समावेश केला आहे. मात्र, यशस्वी जैस्वालला त्याने आपल्या संघात स्थान दिलेलं नाही.यशस्वीच्या जागी उथप्पाने राजस्थान रॉयल्सचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याची निवड केली आहे. १५ वर्षांच्या वैभवने कमी वयात केलेल्या कामगिरीमुळे त्याचं नाव आधीच चर्चेत आहे. उथप्पाच्या मते, पुढील वर्षभर त्याला वनडे क्रिकेटमध्ये चांगल्या संधी मिळाल्या, तर तो वर्ल्ड कपसाठीही तयार होऊ शकतो..R. Ashwin: भुवीला पुनरागमनाचा सल्ला, वैभव सूर्यवंशीला डच्चू! 2027 वर्ल्ड कपसाठी अश्विनचा BCCI ला मोठा सल्ला; पाहा कोण IN, कोण OUT.भुवनेश्वर कुमारचंही पुनरागमनउथप्पाने अनुभवी वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमार यालाही संघात घेतलं आहे. भुवनेश्वरने भारताकडून शेवटचा वनडे सामना जवळपास पाच वर्षांपूर्वी खेळला होता. मात्र, आयपीएलमधील त्याच्या चांगल्या कामगिरीनंतर उथप्पाने त्याच्यावर पुन्हा विश्वास दाखवला आहे. भुवनेश्वरच्या समावेशामुळे वॉशिंग्टन सुंदर आणि हर्षित राणा यांना मात्र संघात स्थान मिळालेलं नाही..संजू सॅमसन की इशान किशन?यष्टीरक्षक फलंदाजाच्या जागेसाठी उथप्पाने संजू सॅमसनला पसंती दिली आहे. त्याने इशान किशनला संघातून बाहेर ठेवलं आहे. संजूला वरच्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्यासोबतच गरज पडल्यास शेवटच्या षटकांमध्ये आक्रमक फलंदाजी करण्याचीही क्षमता आहे. त्यामुळे तो संघासाठी उपयोगी ठरू शकतो, असं उथप्पाचं मत आहे..हार्दिकसह चार प्रमुख वेगवान गोलंदाजउथप्पाच्या संघात हार्दिक पंड्याचाही समावेश आहे. मात्र, हार्दिकसारखा दुसरा वेगवान गोलंदाजी करणारा अष्टपैलू त्याने घेतलेला नाही. त्याऐवजी जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज आणि अर्शदीप सिंह या चार प्रमुख वेगवान गोलंदाजांना संघात स्थान दिलं आहे.फिरकी गोलंदाजांमध्ये कुलदीप यादव, अक्षर पटेल आणि रवींद्र जडेजा यांचा समावेश आहे. उथप्पा म्हणतो, 'हा बॉम्ब स्क्वॉड आहे!'.आपल्या संघाबद्दल बोलताना उथप्पाने हा संघ 'बॉम्ब स्क्वॉड' असल्याचं म्हटलं आहे. पुढील एक वर्ष या १५ खेळाडूंना सातत्याने खेळण्याची संधी मिळाली, तर वर्ल्ड कपसाठी त्यांची चांगली तयारी होईल, असंही त्याने सांगितलं..Sunil Gavaskar World Cup Squad: सुनील गावस्करांनी वन डे वर्ल्ड कपसाठी भारताचा संघ निवडला; ६ फलंदाज, ४ ऑलराऊंडर अन् ५ गोलंदाज .रॉबिन उथप्पाचा २०२७ वर्ल्ड कपसाठी भारताचा संघशुभमन गिल, रोहित शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, संजू सॅमसन, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज आणि अर्शदीप सिंह..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.