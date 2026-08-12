Rocky Flintoff : २० षटकार, ४३ चौकार... अँड्य्रू फ्लिंटॉफच्या मुलाचे वादळी शतक... रॉकीने संघाला मिळवून दिला १७४ धावांनी विजय

Andrew Flintoff son Rocky Flintoff explosive century: इंग्लंडचा माजी कर्णधार आणि अष्टपैलू खेळाडू अँड्य्रू फ्लिंटॉफचा मुलगा रॉकीने वन डे कप स्पर्धेतील सामना गाजवला. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याने आपल्या व्यावसायिक कारकिर्दीतील पहिले शतक झळकावले आहे. लँकेशायरकडून खेळताना त्याने ७६ चेंडूंमध्ये १२३ धावा केल्या. टॉन्टन येथे सॉमरसेटविरुद्धच्या सामन्यात रॉकीने आपल्या खेळीत सात षटकार आणि दहा चौकार मारले. पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या फ्लिंटॉफने ६५ चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण केले. .रॉकी फ्लिंटॉफ व्यतिरिक्त या सामन्यात कीटन जेनिंग्सनेही शतकी खेळी केली. सलामीवीराने १५ चौकार आणि ७ षटकारासह १२७ चेंडूंमध्ये १५६ धावा केल्या. रॉकी आणि जेनिंग्सच्या स्फोटक खेळीच्या जोरावर, लँकेशायर संघाने ५० षटकांत २० षटकारांसह ४४३ धावांचा डोंगर उभा केला. जॅक ब्लॅथरविकनेही अखेरच्या षटकांमध्ये १० चेंडूंमध्ये ३२ धावा करत एक शानदार खेळी केली. या सामन्यात संपूर्ण संघाने २० षटकार व ४३ चौकारांचा पाऊस पाडला. .सोमरसेटचा संघ ३९.२ षटकांत तंबूत परतला. त्यांच्याकडून टॉमी लॅमोनबीने सर्वाधिक ६८ धावा केल्या. जोशुआ थॉमस ( ४२), जोश शॉ ( ३४), कर्णधार लेवीस गोल्डस्वॉर्थी ( २४) व बेन चर्च ( २४) यांनी विजयासाठी प्रयत्न केले. पण, लँकरशायरच्या टॉम अॅस्पिनवॉल ( ४-४२) व जॉर्ज बॅल्डेर्सन ( ४-५८) यांच्या माऱ्यासमोर सोमरसेटच्या फलंदाजांनी शरणागती पत्करली. लँकरशायरने १७४ धावांनी हा सामना जिंकला..Hardik Pandya Trade: मोठा ट्विस्ट! Mumbai Indians च्या हार्दिकला पुन्हा गुजरात टायटन्सकडे जायचंय, कर्णधार व्हायचंय; शुभमन गिलचं काय होणार? .१८ वर्षीय रॉकीने ५ प्रथम श्रेणी सामन्यांत १३७ धावा केल्या आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १५ सामन्यांत १ शतक व २ अर्धशतकांसह त्याच्या नावावरक ४७३ धावा आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.