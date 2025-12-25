Rohit Sharma reacts to vada pav question viral video: रोहित शर्माने विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत ७ वर्षानंतर पुनरागमन करताना खणखणीत शतक झळकावले. आंतरराष्ट्रीय वन डे क्रिकेटमध्ये अव्वल स्थानावर असलेल्या रोहितने बुधवारी सिक्कीमविरुद्ध १५५ धावांची खेळी केली. जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर रोहितचा खेळ पाहण्यासाठी १० हजाराहून अधिक प्रेक्षकांनी गर्दी केली होती. त्यांनी रोहितसाठी टाळ्यांचा कडकडाट केला आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर टीका केली. .याचवेळी प्रेक्षकांनी रोहितची फिरकी घेण्याची संधी सोडली नाही. सर्वांना माहित्येय रोहितला वडापाव खूप आवडतो आणि त्यामुळेच सीमारेषेवर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या रोहितला एकाने जोरात ओरडून विचारले, रोहित भाई, वडापाव खाणार का? त्यावर हिटमॅनची रिअॅक्शन भारी होती...पहिल्याच सामन्यात शतक, आता विराट कोहली, रोहित शर्मा यांचा Vijay Hazare Trophy मधील पुढील सामना कधी? वाचा सर्व डिटेल्स.रोहितच्या शतकाच्या जोरावर मुंबईने पहिल्या सामन्यात ८ विकेट्स राखून विजय मिळवला. सिक्कीमने विजयासाठी ठेवलेल्या २३७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना रोहितने १५ धावांची खेळी केली आणि त्यात १८ चौकार व ९ षटकारांचा पाऊस पाडला. रोहितने पहिल्या विकेटसाठी अंगक्रिश रघुवंशीसह ( ३८) १४१ धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर मुशीर खान ( नाबाद २७) याच्यासोबत दुसऱ्या विकेटसाठी ८५ धावा जोडल्या..रोहितला पाहण्यासाठी जमलेली गर्दी आवरण्यासाठी जयपूरच्या स्टेडियमवर पोलिसांचा अतिरिक्त फौजफाटा बोलवावा लागला. या स्टेडियममधील अनेक व्हिडीओ व्हायरल झाले आणि त्यापैकी एकाची सध्या जोरदार चर्चा आहे. यात रोहितला वडा पाव खाणार का विचारले जात आहे. त्यावर रोहितने हात हलवून नकार दिला..रोहितने २७ चेंडूंत त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले आणि ६२ चेंडूंत तिहेरी आकडा गाठला. सिक्कीमविरुद्धची त्याचे शतक हे लिस्ट ए क्रिकेटमधील त्याचे सर्वात वेगवान शतक ठऱले. विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेतील हे त्याचे दुसरे शतक ठऱले. यापूर्वी त्याने ४ एप्रिल २००८ मध्ये तामिळनाडूविरुद्ध विशाखापट्टणम येथे शतक केले होते. अमोल मुझूमदारच्या नेतृत्वाखाली खेळताना रोहितने तिसऱ्या क्रमांकावर येऊन ८९ चेंडूंत ८ चौकार व ३ षटकारांसह १०० धावा केल्या होत्या. मुंबईने ५९ धावांनी तो सामना जिंकून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला होता..Vijay Hazare Trophy : वैभव सूर्यवंशीच्या १९० धावा; रोहित शर्माच्या १५५ अन् विराट कोहलीच्या १३१ धावा! बघा ३ शतकांचा ५ मिनिटांचा Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.