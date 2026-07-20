Shubman Gill: रोहितचं कर्णधारपद गेलं अन् टीम इंडियाची लागली उतरती कळा? गिल-गंभीरांच्या काळातील धक्कादायक आकडेवारी समोर

Shubman Gill Captaincy Record: इंग्लंडविरुद्धची तीन सामन्यांची वनडे मालिका भारताने २-१ ने गमावली आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा कर्णधार शुभमन गिल आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्या कामगिरीवर चर्चा सुरू झाली आहे. चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ जिंकल्यानंतर बीसीसीआयने वनडे संघाचे नेतृत्व रोहित शर्माकडून काढून शुभमन गिलकडे दिले. त्यानंतर गिल आणि गंभीर यांच्या जोडीकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, आतापर्यंत त्यांना तितके यश मिळालेले नाही..चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर भारताने चार वनडे मालिका खेळल्या. त्यापैकी फक्त एकच मालिका भारताला जिंकता आली आणि ती अफगाणिस्तानविरुद्ध होती. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि आता इंग्लंडविरुद्ध मात्र भारताला पराभव स्वीकारावा लागला..त्या किंकाळ्या, तो अन्याय विसरले! टीम इंडिया बांगलादेश दौऱ्यावर निघाली; BCCI लवकरच मान्यता देणार, त्यासाठी अफगाणिस्तानला....गिलच्या नेतृत्वाखाली आणि गौतम गंभीर यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारताने आतापर्यंत १२ वनडे सामने खेळले आहेत. त्यात भारताने ६ सामने जिंकले आणि ६ सामने गमावले. विशेष म्हणजे या सहा विजयांपैकी तीन विजय अफगाणिस्तानविरुद्ध आले. त्यामुळे मोठ्या संघांविरुद्ध भारताची कामगिरी अजूनही अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही..याच काळात भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध एक वनडे मालिका खेळली होती. त्या मालिकेत केएल राहुल कर्णधार होता आणि भारताने ती मालिका २-१ अशी जिंकली होती. कसोटी क्रिकेटमध्येही गिल आणि गंभीर यांची जोडी फारशी यशस्वी ठरलेली नाही. या दोघांच्या नेतृत्वाखाली भारताने ९ कसोटी सामने खेळले..त्यात ५ विजय, ३ पराभव आणि १ सामना अनिर्णित राहिला. इंग्लंडमध्ये मालिका २-२ अशी बरोबरीत राहिली, तर वेस्ट इंडिजविरुद्ध भारताने चांगली कामगिरी केली. पण दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिका गमवावी लागली..मोठी बातमी! गौतम गंभीरच्या निरोपाची वेळ जवळ आली... BCCI ने सुरू केलीय तयारी; कामगिरीवर नाराजी, नेमकं काय घडतंय?.इंग्लंडविरुद्धची वनडे मालिका गमावल्यानंतर आता गिल आणि गंभीर यांच्यावर दबाव वाढला आहे. बीसीसीआयने भविष्यातील संघाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली आहे. मात्र, आता मोठ्या संघांविरुद्ध सातत्याने विजय मिळवून हा विश्वास सार्थ ठरवण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.