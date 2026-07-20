Cricket

Shubman Gill: रोहितचं कर्णधारपद गेलं अन् टीम इंडियाची लागली उतरती कळा? गिल-गंभीरांच्या काळातील धक्कादायक आकडेवारी समोर

Shubman Gill Captaincy Record: इंग्लंडविरुद्धची वनडे मालिका २-१ ने गमावल्यानंतर शुभमन गिल आणि गौतम गंभीर यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. चार मालिकांपैकी केवळ एकच मालिका जिंकणाऱ्या भारताच्या कामगिरीचे संपूर्ण विश्लेषण जाणून घ्या.
Shubman Gill

Shubman Gill

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Shubman Gill Captaincy Record: इंग्लंडविरुद्धची तीन सामन्यांची वनडे मालिका भारताने २-१ ने गमावली आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा कर्णधार शुभमन गिल आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्या कामगिरीवर चर्चा सुरू झाली आहे.

चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ जिंकल्यानंतर बीसीसीआयने वनडे संघाचे नेतृत्व रोहित शर्माकडून काढून शुभमन गिलकडे दिले. त्यानंतर गिल आणि गंभीर यांच्या जोडीकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, आतापर्यंत त्यांना तितके यश मिळालेले नाही.

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