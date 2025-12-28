Cricket

Video: मुंबईकडून खेळले दोन रोहित शर्मा? हिटमॅनसारखा दिसणारा तो क्रिकेटपटू नक्की आहे तरी कोण, जाणून घ्या

Rohit Sharma lookalike Hardik Tamore: मुंबईच्या विजय हजारे ट्रॉफी सामन्यात रोहित शर्मासारखा दिसणाऱ्या खेळाडूने सर्वांचे लक्ष वेधले होते. तो खेळाडू कोण आहे, जाणून घ्या.
Rohit Sharma lookalike Hardik Tamore

Rohit Sharma lookalike Hardik Tamore

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मुंबईकडून खेळणाऱ्या रोहित शर्मासारखा दिसणारा क्रिकेटपटू हार्दिक तामोरे आहे.

  • सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमुळे दोन रोहित शर्मा खेळत असल्याचा भास झाला.

  • हार्दिकने रोहितसोबतच्या चर्चेचा अनुभव सांगितला आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Rohit Sharma
Cricket News
Cricket News in Marathi
mumbai cricket
Cricket Viral Video
Vijay Hazare Trophy
cricket news today

Related Stories

No stories found.