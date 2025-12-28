Video: मुंबईकडून खेळले दोन रोहित शर्मा? हिटमॅनसारखा दिसणारा तो क्रिकेटपटू नक्की आहे तरी कोण, जाणून घ्या

विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मुंबईकडून खेळणाऱ्या रोहित शर्मासारखा दिसणारा क्रिकेटपटू हार्दिक तामोरे आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमुळे दोन रोहित शर्मा खेळत असल्याचा भास झाला. हार्दिकने रोहितसोबतच्या चर्चेचा अनुभव सांगितला आहे..विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धा सध्या सुरू असून पहिल्या दोन फेरीतील सामने झाले आहेत. या दोन्ही फेरीत भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा मुंबईकडून खेळला. पहिला सामना २४ डिसेंबर रोजी सिक्कीमविरुद्ध झाला, तर दुसरा सामना २६ डिसेंबर रोजी उत्तराखंडविरुद्ध झाला. या दरम्यान, मुंबई विरुद्ध सिक्कीम सामन्यादरम्यानचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला. या व्हिडिओमुळे मुंबईकडून दोन रोहित शर्मा (Rohit Sharma) खेळतायेत का की हा व्हिडिओ खोटा आहे, असा प्रश्न चाहत्यांना पडला होता..Viral Video : रोहित भाऊ, वडापाव खाणार का? प्रेक्षकांमधून मिळाली आवडत्या पदार्थाची ऑफर; भारी होती हिटमॅनची रिअॅक्शन.खरंतर मुंबईकडून एकच रोहित शर्मा खेळत होता, मात्र मुंबईचाच यष्टीरक्षक फलंदाज हार्दिक तामोरे (Hardik Tamore) देखील रोहितसारखाच काहीसा दिसत असल्याने दोन रोहित शर्मा खेळत असल्याचा भास या व्हिडिओ आणि फोटोंमध्ये होत होता. हार्दिक तामोरे हा २८ वर्षीय फलंदाज असून ५ वर्षांपासून मुंबईकडून खेळत आहे.सिक्कीमविरुद्धच्या सामन्यात तो मुंबईसाठी यष्टीरक्षण करत होता, तर रोहित शर्मा त्याच्याच जवळ उभा राहून क्षेत्ररक्षण करत होता. त्यावेळीचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले. तथापि, याच व्हायरल फोटो आणि व्हिडिओला काही युझर्सने एडिट करत हार्दिकचा चेहरा अगदीच रोहित शर्मासारखा केल्याचाही दावाही अनेकांना सोशल मीडियावर केला आहे..दरम्यान, मीडियाशी बोलताना हार्दिकने सांगितले की 'रोहित आदर्शच आहे, कोणी त्याच्याशी तुलना केली, तर चांगले वाटते. पण त्याच्यासारखं मी ३ टक्के जरी बनू शकलो, तर चांगले वाटेल.'तसेच मुंबई क्रिकेट असोसिएशननेही हार्दिकचा उत्तराखंडविरुद्धच्या सामन्यानंतरचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यात त्याने उत्तराखंडविरुद्ध केलेल्या ९३ धावांच्या खेळीबद्दल प्रतिक्रिया दिली. तसेच रोहितसोबत काय चर्चा झाली, हेही सांगितले. हार्दिकने बोलताना म्हटलं की 'सकारात्मक दृष्टीकोनच होता. कालही रोहित भाईसोबत बोलत होतो की वनडेमध्ये मी कसं खेळायला हवं, त्याने मला काही गोष्टी सांगितल्या, त्याने मला मदत मिळाली.'.तसेच तो पुढे म्हणाला, 'जर मी शतक करूनही संघ हरला, तरी त्याचा काहीच फायदा नाही. जरी मी ९३ केले, पण संघ जिंकला, त्याच्यातच खूप आनंद आहे. यापुढेही असंच मुंबईला फलंदाजीने जिंकवायचा पूर्ण प्रयत्न करेल.'मुंबईने सिक्कीविरुद्ध ८ विकेट्सने विजय मिळवला, तर उत्तराखंडविरुद्ध ५१ धावांनी विजय मिळवला. सिक्कीमविरुद्ध रोहितने ९४ चेंडूत १५५ धावांची खेळी केली होती, तर उत्तराखंडविरुद्ध हार्दिकने ९३ धावांची खेळी केली..Rohit Sharma: गाडी कुठेय आपली? रोहितचा शार्दुलला प्रश्न; मुंबईचा संघ पोहचला जयपूरला; Video Viral.हार्दिक तामोरेची कारकिर्दहार्दिकने जानेवारी २०२० मध्ये रणजी ट्रॉफी स्पर्धेतून मुंबईसाठी पदार्पण केले होते. त्याने पहिला सामना तामिळनाडूविरुद्ध खेळला होता. त्यानंतर २०२१ मध्ये त्याने मुंबईसाठी टी२० आणि लिस्ट ए क्रिकेटमध्येही पदार्पण केले. त्याने २२ प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये ३ शतके आणि २ अर्धशतकांसह ७७१ धावा केल्या आहेत. त्याने २० लिस्ट ए सामन्यांत ३ अर्धशतकांसह ४०२ धावा केल्या आहेत. २९ टी२० सामन्यांत १६८ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.