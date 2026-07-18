Rohit Sharma: रोहित शर्माच्या निवृत्तीच्या चर्चांवर BCCIचा मोठा खुलासा! सचिवांनी सगळं स्पष्ट केलं, वाचा रोहित खेळणार की नाही

BCCI on Rohit Sharma retirement: भारतीय संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून सध्या सर्वाधिक चर्चा होत आहे ती म्हणजे रोहित शर्मा(Rohit Sharma) वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार का? अशी चर्चा सध्या क्रिकेट वर्तुळात रंगली आहे. मात्र रोहित शर्मा वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार असल्याच्या चर्चांना अखेर बीसीसीआयने पूर्णविराम दिला आहे. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तिसरा आणि निर्णायक वनडे सामना रविवारी (१९ जुलै) लॉर्ड्सवर खेळवला जाणार असून, याच सामन्यानंतर रोहित आंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेटला अलविदा करणार असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून रंगल्या होत्या. मात्र, बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी या सर्व अफवा फेटाळून लावत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे..पीटीआयशी बोलताना देवजित सैकिया म्हणाले, "रोहित शर्माच्या भवितव्याबाबत माध्यमांमध्ये अनेक तर्कवितर्क सुरू आहेत. मात्र, लॉर्ड्सवरील सामना हा त्याचा शेवटचा सामना असेल, अशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. रोहित भारतीय वनडे संघाचा नियमित सदस्य आहे आणि जोपर्यंत तो संघाच्या योजनांचा भाग आहे, तोपर्यंत तो भारताकडून खेळत राहील. त्यामुळे लॉर्ड्सवरील वनडे हा त्याचा शेवटचा सामना असणार नाही.".ROHIT SHARMA RETIREMENT ? रोहित शर्मा क्रिकेटला अलविदा म्हणणार ? लंडनमध्ये आई-वडील पोहोचताच चर्चांना वेग, लॉर्ड्समध्येच होणार मोठी घोषणा?.गेल्या काही दिवसांपासून रोहितच्या निवृत्तीच्या चर्चांनी जोर धरला होता. विशेष म्हणजे, त्याचे आई-वडील लंडनमध्ये पोहोचल्याने या चर्चांना आणखी हवा मिळाली होती. दुसऱ्या वनडेनंतर रोहितच्या भवितव्याबाबत सोशल मीडियावरही अनेक चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र, बीसीसीआयच्या या अधिकृत स्पष्टीकरणामुळे सर्व अफवांवर पडदा पडला आहे..रोहित शर्मा हा भारतीय वनडे संघाचा महत्त्वाचा खेळाडू असून, २०२७ च्या वनडे विश्वचषकाच्या तयारीतही त्याची भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यामुळे सध्या तरी त्याच्या निवृत्तीचा कोणताही प्रश्न नसल्याचे बीसीसीआयने स्पष्ट केले आहे..ROHIT SHARMA RETIREMENT ? रोहित शर्मा क्रिकेटला अलविदा म्हणणार ? लंडनमध्ये आई-वडील पोहोचताच चर्चांना वेग, लॉर्ड्समध्येच होणार मोठी घोषणा?.दरम्यान, भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तिसरा आणि निर्णायक वनडे सामना रविवारी लॉर्ड्सवर खेळवला जाणार आहे. मालिकेत दोन्ही संघांनी प्रत्येकी एक सामना जिंकल्याने सध्या मालिका १-१ अशी बरोबरीत आहे. त्यामुळे आता दोन्ही संघ मालिकाविजयासाठी मैदानात उतरतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.