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Rohit Sharma: रोहित शर्माच्या निवृत्तीच्या चर्चांवर BCCIचा मोठा खुलासा! सचिवांनी सगळं स्पष्ट केलं, वाचा रोहित खेळणार की नाही

BCCI on Rohit Sharma retirement: रोहित शर्मा वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार असल्याच्या चर्चांवर बीसीसीआयने पूर्णविराम दिला आहे. सचिव देवजित सैकिया यांनी लॉर्ड्सवरील वनडे हा रोहितचा शेवटचा सामना नसल्याचे स्पष्ट केले.
Rohit Sharma

Rohit Sharma

esakal

Varsha Balhe
Updated on

BCCI on Rohit Sharma retirement: भारतीय संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून सध्या सर्वाधिक चर्चा होत आहे ती म्हणजे रोहित शर्मा(Rohit Sharma) वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार का? अशी चर्चा सध्या क्रिकेट वर्तुळात रंगली आहे. मात्र रोहित शर्मा वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार असल्याच्या चर्चांना अखेर बीसीसीआयने पूर्णविराम दिला आहे.

भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तिसरा आणि निर्णायक वनडे सामना रविवारी (१९ जुलै) लॉर्ड्सवर खेळवला जाणार असून, याच सामन्यानंतर रोहित आंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेटला अलविदा करणार असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून रंगल्या होत्या. मात्र, बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी या सर्व अफवा फेटाळून लावत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.

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