ROHIT SHARMA RETIREMENT ? रोहित शर्मा क्रिकेटला अलविदा म्हणणार ? लंडनमध्ये आई-वडील पोहोचताच चर्चांना वेग, लॉर्ड्समध्येच होणार मोठी घोषणा?

Rohit Sharma parents reached London retirement latest news: भारतीय संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून तिथे ३ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेत भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्माला(Rohit Sharma) फारशी प्रभावी कामगिरी करता आलेली नाही. त्यामुळे इंग्लंडविरुद्ध लॉर्ड्सवर होणारा तिसरा आणि अंतिम वनडे सामना हा रोहित शर्माच्या कारकिर्दीतील शेवटचा सामना ठरू शकतो, अशा चर्चांना सध्या जोर आला आहे. दरम्यान, रोहित शर्माचे आई-वडील लंडनमध्ये पोहोचल्याने या चर्चांना आणखी उधाण आले आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. विविध मीडिया रिपोर्ट्समध्येच अशा दाव्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे..भारत आणि इंग्लंड यांच्यात रविवारी (१९ जुलै) तिसरा आणि मालिकेतील अंतिम सामना खेळला जाणार आहे. हा सामना रोहित शर्माचा शेवटचा वनडे सामना ठरू शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे. या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी रोहितचे आई-वडीलही लंडनमध्ये दाखल झाले आहेत..BREAKING: रोहित शर्मा Lords वर निवृत्ती जाहीर करणार? IND vs ENG तिसरा वन डे सामना शेवटचा, धक्का देणारी Inside Story.मिळालेल्या माहितीनुसार, रोहित शर्माचे वडील गुरुनाथ शर्मा आणि आई पूर्णिमा शर्मा हे मुंबईहून थेट लंडनला पोहोचले आहेत. रोहितने त्यांना या दौऱ्यासाठी खास निमंत्रित केल्याचे सांगितले जात आहे. रोहितचे आई-वडील सहसा परदेशातील सामने पाहण्यासाठी जात नाहीत. त्यामुळे या विशेष सामन्यासाठी त्यांची उपस्थिती निवृत्तीच्या चर्चांना अधिक बळ देत आहे..लॉर्ड्सवर होणार शेवटचा सामना?भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तिसरा आणि अंतिम वनडे सामना १९ जुलै रोजी ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर खेळवला जाणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारतीय निवडकर्ते आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी गेल्या आठवड्यातच रोहित शर्माशी भविष्यातील संघबांधणी आणि २०२७ च्या वनडे विश्वचषकाच्या तयारीबाबत चर्चा केली आहे. यशस्वी जयस्वालसारख्या युवा खेळाडूंना अधिक संधी देण्याचा विचार सुरू असल्याने रोहित वनडे क्रिकेटमधून सन्मानाने निवृत्ती जाहीर करू शकतो, अशी चर्चा आहे..इंग्लंड दौऱ्यात रोहितची निराशाजनक कामगिरीसध्याचा इंग्लंड दौरा रोहित शर्मासाठी फलंदाजीच्या दृष्टीने फारसा यशस्वी ठरलेला नाही. पहिल्या वनडेत त्याने केवळ ११ धावा केल्या, तर कार्डिफ येथे झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात ४७ चेंडूत २६ धावांवर त्याची खेळी संपली. संपूर्ण मालिकेत रोहित आपल्या नेहमीच्या आक्रमक शैलीत दिसला नाही. इंग्लंडच्या शिस्तबद्ध गोलंदाजीसमोर त्याला मोठी खेळी करता आली नाही. दुसऱ्या वनडेनंतरच त्याच्या वनडे निवृत्तीच्या चर्चांना वेग आला..IND vs AFG, ODI: विराट कोहलीच्या बदली खेळाडूसाठी केवळ ऋतुराज गायकवाडच नाही, तर 'हे' तीन खेळाडूही शर्यतीत.जर लॉर्ड्सवरील सामना रोहित शर्माचा अखेरचा वनडे सामना ठरला, तर जागतिक क्रिकेटमधील एका शानदार कारकिर्दीचा शेवट होईल. रोहितने आतापर्यंत २८६ वनडे सामन्यांत ४८.६७ च्या सरासरीने ११,७३१ धावा केल्या असून त्यात ३२ शतके आणि ५८ अर्धशतकांचा समावेश आहे. वनडे क्रिकेटमधील सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या (२६४) करण्याचा विश्वविक्रमही त्याच्या नावावर आहे. तसेच त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने २०२३ च्या वनडे विश्वचषकाची अंतिम फेरी गाठली, २०२४ चा टी-२० विश्वचषक जिंकला आणि २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफीही आपल्या नावावर केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.