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ROHIT SHARMA RETIREMENT ? रोहित शर्मा क्रिकेटला अलविदा म्हणणार ? लंडनमध्ये आई-वडील पोहोचताच चर्चांना वेग, लॉर्ड्समध्येच होणार मोठी घोषणा?

Rohit Sharma parents reached London retirement latest news: रोहित शर्माच्या वनडे निवृत्तीच्या चर्चांना वेग आला आहे. लॉर्ड्सवरील तिसऱ्या वनड्यापूर्वी त्याचे आई-वडील लंडनमध्ये पोहोचल्याने चर्चांना आणखी उधाण आले आहे. रोहितचा हा अखेरचा वनडे सामना ठरणार का? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.
Rohit Sharma retirement rumours

Rohit Sharma retirement rumours

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Rohit Sharma parents reached London retirement latest news: भारतीय संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून तिथे ३ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेत भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्माला(Rohit Sharma) फारशी प्रभावी कामगिरी करता आलेली नाही.

त्यामुळे इंग्लंडविरुद्ध लॉर्ड्सवर होणारा तिसरा आणि अंतिम वनडे सामना हा रोहित शर्माच्या कारकिर्दीतील शेवटचा सामना ठरू शकतो, अशा चर्चांना सध्या जोर आला आहे. दरम्यान, रोहित शर्माचे आई-वडील लंडनमध्ये पोहोचल्याने या चर्चांना आणखी उधाण आले आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. विविध मीडिया रिपोर्ट्समध्येच अशा दाव्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

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