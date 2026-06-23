Rohit Sharma Receives Padma Shri Award: रोहित शर्माच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा; राष्ट्रपतींच्या हस्ते पद्मश्री पुरस्कार प्रदान

Rohit Sharma receives Padma Shri award from President of India: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार आणि स्टार खेळाडू, मुंबईची शान रोहित शर्मा प्रत्येक वेळी कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत असतो. भारतीय क्रिकेटसाठी त्याने अनेक मोठ्या खेळी केल्या आहेत आणि संघाला अनेक संस्मरणीय विजय मिळवून दिले आहेत.आता त्याच्या नावावर आणखी एका मोठ्या सन्मानाची नोंद झाली आहे. भारतीय क्रिकेटसाठी दिलेल्या उल्लेखनीय योगदानासाठी रोहित शर्माला प्रतिष्ठेचा पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे..मंगळवारी राष्ट्रपती भवनात झालेल्या विशेष समारंभात भारताच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते त्याला हा सन्मान देण्यात आला. या सोहळ्यात देशातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनाही पुरस्कार देण्यात आले. रोहित शर्माने गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतीय क्रिकेटमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आपल्या शानदार फलंदाजीमुळे त्याने अनेक सामने भारताला जिंकून दिले आहेत. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये तीन द्विशतके झळकावणारा तो जगातील एकमेव फलंदाज आहे. २०१४ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध त्याने केलेल्या २६४ धावा आजही वनडे क्रिकेटमधील सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या म्हणून कायम आहेत..रोहितच्या नेतृत्वाखाली भारताने २०२४ चा टी-२० विश्वचषक जिंकला होता. तसेच त्याने मुंबई इंडियन्स संघाला आयपीएलमध्ये पाच वेळा विजेतेपद मिळवून दिले आहे. त्यामुळे तो जगातील सर्वात यशस्वी कर्णधारांपैकी एक मानला जातो..आणखी कोणते पुरस्कार?यापूर्वीही रोहित शर्माला अनेक मोठे पुरस्कार मिळाले आहेत. २०१५ मध्ये त्याला अर्जुन पुरस्काराने गौरवण्यात आले होते. त्यानंतर २०२० मध्ये देशातील सर्वोच्च क्रीडा सन्मान असलेल्या मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्काराने त्याचा सन्मान करण्यात आला. आता पद्मश्री पुरस्कार मिळाल्यामुळे त्याच्या कारकिर्दीत आणखी एका मानाच्या पुरस्काराची भर पडली आहे..एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये ३ द्विशतकेक्रिकेटमध्ये एक द्विशतक झळकावणे हे कोणत्याही फलंदाजासाठी मोठे स्वप्न असते, पण रोहित शर्माने हा पराक्रम एक-दोनदा नव्हे, तर तब्बल तीन वेळा केला आहे. एकदिवसीय क्रिकेटच्या इतिहासात तीन द्विशतके झळकावणारा तो जगातील एकमेव फलंदाज आहे. त्याने २०१३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध २०९, २०१४ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध २६४ आणि २०१७ मध्ये पुन्हा श्रीलंकेविरुद्ध नाबाद २०८ धावा केल्या होत्या. हा असा विक्रम आहे, जो आजपर्यंत जगातील कोणत्याही फलंदाजाला मोडता आलेला नाही..एकाच विश्वचषकात ५ शतकेइंग्लंडमध्ये खेळल्या गेलेल्या २०१९ च्या आयसीसी एकदिवसीय विश्वचषकात रोहित शर्मा जबरदस्त फॉर्ममध्ये होता. या एकाच स्पर्धेत त्याने तब्बल पाच शतके झळकावत इतिहास रचला होता. त्याने दक्षिण आफ्रिका, पाकिस्तान, इंग्लंड, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांच्याविरुद्ध शतकी खेळी केल्या होत्या. एकाच विश्वचषकात पाच शतके ठोकणारा तो जगातील पहिला आणि एकमेव फलंदाज ठरला..'तू ज्यादा...'; या एका वाक्याने वैभव सूर्यवंशी पेटला, फायनलमध्ये श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना चोप दिला, मॅचपूर्वी नेमकं काय घडलं?.२० हजारांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय धावारोहित शर्माच्या नावावर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २० हजारांहून अधिक धावा आहेत. तीनही प्रकारच्या क्रिकेटमध्ये त्याने शेकडो सामने खेळले असून अनेक विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत. टी-२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतरही त्याची लोकप्रियता कायम आहे. त्यामुळे पद्मश्री पुरस्काराने झालेला त्याचा सन्मान हा केवळ रोहितसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण भारतीय क्रिकेटसाठी अभिमानाचा क्षण मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.