Cricket

Rohit Sharma Receives Padma Shri Award: रोहित शर्माच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा; राष्ट्रपतींच्या हस्ते पद्मश्री पुरस्कार प्रदान

Rohit Sharma receives Padma Shri award from President of India: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. भारतीय क्रिकेटमधील योगदानासाठी त्याला प्रतिष्ठेचा पद्मश्री पुरस्कार देण्यात आला.
Rohit Sharma Receives Padma Shri Award

Rohit Sharma Receives Padma Shri Award

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Rohit Sharma receives Padma Shri award from President of India: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार आणि स्टार खेळाडू, मुंबईची शान रोहित शर्मा प्रत्येक वेळी कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत असतो. भारतीय क्रिकेटसाठी त्याने अनेक मोठ्या खेळी केल्या आहेत आणि संघाला अनेक संस्मरणीय विजय मिळवून दिले आहेत.

आता त्याच्या नावावर आणखी एका मोठ्या सन्मानाची नोंद झाली आहे. भारतीय क्रिकेटसाठी दिलेल्या उल्लेखनीय योगदानासाठी रोहित शर्माला प्रतिष्ठेचा पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.

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