Rohit Sharma Retirement: रोहित शर्मासह 'लॉर्ड्स'वर विराट कोहलीने निवृत्ती जाहीर केल्यास आश्चर्य वाटायला नको! गौतम गंभीरच्या सर्वच इच्छा होतील पूर्ण...

Rohit Sharma Exit May Trigger Virat Kohli's Decision: हिटमॅन रोहित शर्मासाठी १९ जुलै २०२६, चा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप जिंकण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या, रोहितला निवड समिती व संघ व्यवस्थापनाने, बाबा थांब... अशा सूचना केल्या आहेत. त्याचा फॉर्मही त्याच्यावर रुसल्याने मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरला संधीच मिळाली आहे. त्यामुळेच काही दिवसांपूर्वी रोहितला तू बिनधास्त खेळ, संघातील जागेची पर्वा करू नको असा सांगणारा गौतम गंभीर... आता थांब २०२७ च्या वर्ल्ड कप योजनेत तू नाहीस, असे हिटमॅनला सांगून मोकळा झाला. त्यामुळेच लॉर्ड्सवर रविवारी होणारा India vs England तिसरा वन डे सामना हा त्याचा शेवटचा असेल... यानंतर रोहित निवृत्ती घेईल की देशांतर्गत स्पर्धा गाजवून पुन्हा टीम इंडिया कमबॅक करेल, ते रविवारीच स्पष्ट होईल. पण, जर रोहितने निवृत्ती घेतली आणि त्याचवेळी विराट कोहलीनेही थांबण्याचा निर्णय घेतला तर काय? यापूर्वी दोनवेळा असे घडलेले दिसलेय आणि आताही हे घडू शकते... .राहुल द्रविड मुख्य प्रशिक्षकपदी असताना अनुभवी आणि युवा खेळाडूंची एक मजबूत साखळी तयार झाली होती.. संघातील वातावरण एकदम खेळीमेळीचं होतं आणि त्याच जोरावर भारताने २०२४ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला. २००७ नंतर भारताचा हा पहिलाच ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप ठरला... विजयानंतर सर्व खेळाडूंनी राहुल द्रविडला दिलेलं प्रेम.. त्याला खेळाडूंनी उचलून घेतलेला तो क्षण, भारतीय चाहत्यांच्या चेहऱ्यावर आजही आनंद तयार करतो... वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर द्रविडचा कार्यकाळ संपला आणि विराट कोहलीपाठोपाठ रोहितने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तून निवृत्ती जाहीर केली. पण, याच संघासोबत पुढे नेत रोहितने २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली आणि २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप जिंकण्याचे स्वप्न बोलून दाखवले...."तुम्हाला हे करायचंच होतं, मग वाट कसली पाहत होता?" R Ashwin संतापला, रोहितला दिलेल्या वागणुकीवरून टोचले कान; उद्या विराटसोबत....द्रविडनंतर टीम इंडियाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाची सूत्र गौतम गंभीरच्या हाती आली आणि रोहितच्या या स्वप्नाला तेव्हापासूनच 'नजर' लागली... रोहितचं वय, त्याचा फॉर्म हे मुद्दे वारंवार उकरण्यात आले. तो आणि विराट कसोटीत फिट बसत नाहीत, युवा खेळाडूंना आता संधी मिळायला हवी... अशा पुड्या सोडल्या गेल्या. इंग्लंड दौऱ्यावर तुमची निवड होणार नाही, असे सांगून रोहित व विराटवर दडपण आले गेले आणि या दोघांनी एकामागून एक कसोटीतूनही निवृत्ती घेतली. देशाला इतकी वर्ष दिल्यानंतरही जर प्रत्येकवेळी स्वतःला सिद्ध करावं लागत असले, तर थांबलेले बरे... हे विराटचे वाक्य होते आणि तो त्यावर ठाम राहिला. गौतम गंभीरला संघातील स्टार कल्चर संपवायचे आहे आणि त्याची ही सुरूवात आहे..गौतम गंभीर या प्रवासात धाडसी निर्णय घेत गेला आणि त्याला निवड समिती प्रमुख अजित आगरकरची साथ मिळत गेली... पण, याचा संघाला फटकाही बसला. २०२६ मध्ये ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या सूर्यकुमार यादवचे कर्णधारपद अन् संघातील स्थानही हिसकावले गेले. सूर्यानेही २०२८ चा वर्ल्ड कप व ऑलिम्पिक सुवर्णपदक जिंकण्याची इच्छा बोलून दाखवलेली, परंतु त्याचेही स्वप्न अधुरे राहिले. आता रोहितवर ती वेळ आली आहे. २०११ च्या वर्ल्ड कप संघाची गाडी हुकल्यानंतर २०१५ व २०१९ मध्ये रोहितने सर्व जोर लावलेला, परंतु वर्ल्ड कप जिंकू शकला नाही. २०२३ मध्ये कर्णधार म्हणून तो संघाला वन डे वर्ल्ड कपच्या फायनलपर्यंत घेऊन गेला, पण ऑस्ट्रेलियाने घात केला. तरीही त्याने २०२७ च्या वर्ल्ड कपचे स्वप्न पाहिले, परंतु रविवारी ते संपुष्टात येईल....रोहित शर्माचा BCCI च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चेचा प्रयत्न अन्...! आगरकरच्या अल्टिमेटमनंतर हालचाल; लॉर्ड्सवर नेमकं काय होणार?.रोहित भारताच्या वन डे संघाच्या योजनेत आता नकोसा झालाय... कार्डिफवरील दुसऱ्या वन डे सामन्यात त्याने ४७ चेंडूंत २६ धावा केल्या आणि त्याआधीच त्याला ही शेवटची संधी असे सांगण्यात आलेले... त्यामुळेच ड्रेसिंग रुमच्या बालकनीत रोहित, विराट व जसप्रीत बुमराह एकत्र दिसले, तेव्हा किंग कोहलीच्या चेहऱ्यावर ती नाराजी प्रकर्षाने दिसत होती. आर अश्विनने जेव्हा निवृत्तीचा निर्णय पक्का केला होता, त्यावेळीही विराट त्याच्या बाजूला होता. काल रोहितच्या बाजूला विराटला पाहून अश्विनसोबतचा तो क्षण आठवला. रोहितने ट्वेंटी-२० व कसोटीतून निवृत्ती घेतली, तेव्हा विराटचाही निर्णय पक्का झालेला आणि तो त्याने प्रत्यक्षात उतरवला. आता रविवारी रोहित वन डेतून निवृत्त झाल्यास, विराटही तसा निर्णय घेऊ शकतो....रोहितनंतर निवड समिती व संघ व्यवस्थापन विराटच्या मागे लागतील हे वेगळे सांगायला नको.. आता तरी ते विराट २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळेल, असे ठणकावून सांगत असले तरी उद्या काय होईल हे सांगणे अवघड आहे. त्यामुळे नको ती टांगती तलवार अन् त्याने आधी म्हणाल्या प्रमाणे , इतकी वर्ष खेळून जर वारंवार सिद्ध करावे लागत असेल, तर थांबलेले बरे... हाच विचार करून विराटनेही निवृत्ती जाहीर केल्यास आश्चर्य वाटायला नको.. रविवारचा दिवस भारतीय क्रिकेटला एक वेगळीच दिशा देणारा ठरेल हे मात्र नक्की... टीम इंडिया संक्रमणातून जातोय, हे खरंय. पण रोहित व विराट सारख्या अनुभवी खेळाडूंना डावलण्याची ही ती वेळ नाही... २०२७ चा वर्ल्ड कप अवघ्या ११-१२ महिन्यांवर आला आहे आणि आपल्याकडे प्रयोगासाठी वेळ कमी आहे....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.