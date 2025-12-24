Vijay Hazare Trophy : ८ चौकार, ८ षटकार... रोहित शर्माने झळकावले खणखणीत शतक; ७ वर्षांनी परतला अन् वादळासारखा घोंगावला...

Mumbai vs Sikkim Rohit Sharma innings Vijay Hazare Trophy: सात वर्षानंतर विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत खेळणाऱ्या रोहित शर्माने सिक्कीमविरुद्ध खणखणीत शतक झळकावले. मुंबई संघाचे प्रतिनिधित्व करताना २३७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायला उतरलेल्या रोहितने शतक झळकावले. जयपूर येथील सवाई मानसिंग स्टेडियमवर सुरू असलेला हा सामना पाहण्यासाठी दहा हजाराहून अधिक प्रेक्षकांची उपस्थिती होती. रोहितनेही ( Rohit Sharma century) त्यांना निराश केले नाही आणि लिस्ट ए क्रिकेटमधील त्याचे वेगवान शतक पूर्ण केले. .तुषार देशपांडेने दुसऱ्याच षटकात सिक्कीमला धक्का दिल्यानंतर के साई सात्विक ( ३४) व आशिष थापा यांनी चांगला खेळ केला. क्रांती कुमारने तिसऱ्या विकेटसाठी आशिषसोबत चांगली भागीदारी केली होती. पण, शार्दूल ठाकूरने दोन्ही सेट फलंदाजांना बाद केले. क्रांती ३४ धावांवर बाद झाला, तर आशिषने ८७ चेंडूंत ८ चौकारांसह ७९ धावा केल्या. रॉबिन लिंबूने ४१ चेंडूंत ३१ धावांची नाबाद खेळी करून संघाला ७ बाद २३६ धावांपर्यंत पोहोचवले. मुंबईचा कर्णधार शार्दूलने २, तर तुषार, तनुष कोटियन, शाम्स मुलानी व पदार्पणवीर मुशीर खान यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..VIJAY HAZARE TROPHY : पहिली धाव अन् विराट कोहलीच्या नावावर मोठा पराक्रम; सचिन तेंडुलकरनंतर असा विक्रम करणारा भारतीय.२०१८ नंतर पहिल्यांदाच विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळणाऱ्या रोहितने आतापर्यंत स्पर्धेत १८ सामने खेळले आहेत आणि ३८.७ च्या सरासरीने ५८१ धावा केल्या आहेत. या काळात त्याने एक शतक आणि तीन अर्धशतके झळकावली आहेत. लक्ष्याचा पाठलाग करताना अंगक्रिश रघुवंशी व रोहित यांनी पहिल्या विकेटसाठी १४१ धावांची खेळी केली. २०व्या षटकात ही भागीदारी तोडण्यात अंकूरला यश आले आणि रघुवंशी ३८ धावांवर बाद झाला..२००८ नंतर विजय हजारे ट्रॉफीतील रोहितचे हे पहिलेच शतक ठरले. त्याने ६२ चेंडूंत ८ चौकार व ८ षटकार लगावताना शतक झळकावले. लिस्ट ए क्रिकेटमधील हे त्याचे ३७ वे आणि सर्वात वेगवान शतक ठऱले. यापूर्वी त्याने २०२३ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत अफगाणिस्तानविरुद्ध ६३ चेंडूंत शतक झळकावले होते. .हे वृत्त लिहिले तेव्हा मुंबईच्या २२ षटकांत १ बाद १६० धावा झाल्या होत्या आणि रोहित ६७ चेंडूंत १०९ धावांवर खेळत होता. त्यात १० चौकार व ८ षटकारांचा समावेश होता. सोबतीला मुशीर खान ८ धावांवर खेळत होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.