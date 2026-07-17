रोहित शर्माचा BCCI च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चेचा प्रयत्न अन्...! आगरकरच्या अल्टिमेटमनंतर हालचाल; लॉर्ड्सवर नेमकं काय होणार?

BCCI selection committee on Rohit Sharma future: १९ वर्ष भारतीय संघाची सेवा करणारा रोहित शर्मा येत्या रविवारी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला रामराम करण्याची शक्यता बळावली आहे. ३९ वर्षीय रोहितचा २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी निवड समिती विचार करत नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. रोहितशिवाय पुढे जाण्याचा निर्णय संघ व्यवस्थापनाने घेतला आहे आणि त्यामुळेच लॉर्ड्सवर होणारा IND vs ENG तिसरा वन डे सामना हा रोहितचा शेवटचा ठरू शकतो. या संदर्भात जेव्हा निवड समितीने रोहितशी संवाद साधला, त्यानंतर हिटमॅनने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या ( BCCI ) वरिष्ठ अधिकाऱ्याला संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण....रोहितने २०२४ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप आणि २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्ऱॉफी जिंकल्यानंतर वन डे वर्ल्ड कप जिंकण्याचे स्वप्न बोलून दाखवले होते. त्यासाठी त्याने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० व कसोटीतून निवृत्ती जाहीर केली होती. २०२३ मध्ये त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ फायनलमध्ये हरला होता आणि रोहितला आता काही करून वन डे वर्ल्ड कप जिंकायचा आहे. पण, त्याचे हे स्वप्न अपूर्ण राहणार आहे, निवड समितीने त्याच्याजागी युवा फलंदाज यशस्वी जैस्वाल ( Yashasvi Jaiswal) याला संधी देण्याचे ठरवले आहे. रोहितने २०२७ साठी स्वतःला फिट ठेवण्यासाठी वजन कमी केले, कठोर मेहनत घेतली. पण, आता त्याचा काही उपयोग होणार नाही..BREAKING: रोहित शर्मा Lords वर निवृत्ती जाहीर करणार? IND vs ENG तिसरा वन डे सामना शेवटचा, धक्का देणारी Inside Story.इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृ्त्तानुसार रोहित लॉर्ड्सवर त्याचा शेवटचा वन डे सामना खेळेल. पण, रोहित निवड समितीच्या या निर्णयावर फार आनंदी नाही आणि एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार त्याने या प्रकरणी बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. पण, त्याला त्यांच्याकडून कोणताच चांगला प्रतिसाद मिळाला नाही आणि त्याने तो नाखूश झाला..इंग्लंड दौऱ्यावरील दोन सामन्यांत रोहितला ११ व २६ धावांची खेळी करता आली आहे. कार्डिवर तो बराच काळ मैदानावर उभा राहिला, परंतु ४७ चेंडूंचा सामना करूनही त्याला २६ धावा करता आल्या. यशस्वी जैस्वाल रोहितची संघातील उणीव भरून काढण्यास सक्षम आहे. मागील वन डे सामन्यात ( वि. अफगाणिस्तान) यशस्वीने शतक झळकावले होते. तरीही त्याची इंग्लंड दौऱ्यासाठी निवड झाली नाही..रोहितने भारतासाठी २८६ वन डे सामन्यांत ११७३१ धावा केल्या आहेत आणि त्यात ३३ शतकं व ६२ अर्धशतकं आहेत. तीन द्विशतकं झळकावणारा तो जगातील एकमेव फलंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.