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रोहित शर्माचा BCCI च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चेचा प्रयत्न अन्...! आगरकरच्या अल्टिमेटमनंतर हालचाल; लॉर्ड्सवर नेमकं काय होणार?

Will Rohit Sharma retire after Lord's ODI? भारतीय क्रिकेटमध्ये मोठ्या घडामोडी घडत असल्याची चर्चा रंगली आहे. वृत्तांनुसार, बीसीसीआयच्या वरिष्ठ निवड समितीने भविष्यातील नियोजनाबाबत भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर रोहित शर्माने बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला
Rohit Sharma during India's England tour,

Rohit Sharma during India's England tour,

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

BCCI selection committee on Rohit Sharma future: १९ वर्ष भारतीय संघाची सेवा करणारा रोहित शर्मा येत्या रविवारी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला रामराम करण्याची शक्यता बळावली आहे. ३९ वर्षीय रोहितचा २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी निवड समिती विचार करत नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. रोहितशिवाय पुढे जाण्याचा निर्णय संघ व्यवस्थापनाने घेतला आहे आणि त्यामुळेच लॉर्ड्सवर होणारा IND vs ENG तिसरा वन डे सामना हा रोहितचा शेवटचा ठरू शकतो. या संदर्भात जेव्हा निवड समितीने रोहितशी संवाद साधला, त्यानंतर हिटमॅनने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या ( BCCI ) वरिष्ठ अधिकाऱ्याला संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण...

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