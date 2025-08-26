Rohit Sharma
कसोटीतून निवृत्ती का घेतली? Rohit Sharma अनावधानाने सत्य बोलून गेला; काय म्हणाला वाचा

Rohit Sharma on Test Cricket: रोहित शर्माने मे महिन्यात अचानक कसोटीमधून निवृत्ती घेत सर्वांना धक्का दिला होता. त्याने निवृत्तीनंतर तीन महिन्यांनी कसोटी क्रिकेटबाबत भाष्य केले आहे.
Summary

  • रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्तीने अनेकांना धक्का दिला.

  • रोहितने कसोटी क्रिकेटच्या शारीरिक आणि मानसिक आव्हानांबद्दल भाष्य केले.

  • त्याने तयारीचे महत्त्व अधोरेखित केले, ज्यामुळे खेळाडू दीर्घकाळ टिकून राहू शकतात.

