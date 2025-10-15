IND vs AUS : रोहित शर्मा, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर निवृत्ती घेणार? BCCI ने स्पष्ट केली भूमिका; ही त्यांची शेवटची मालिका...

Virat Kohli, Rohit Sharma retirement after Australia tour news : रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर असे काही प्रमुख खेळाडू काल ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर रवाना झाले. आयपीएल २०२५ नंतर रोहित व विराट यांना पुन्हा क्रिकेटच्या मैदानावर खेळताना पाहण्याची संधी ऑस्ट्रेलियन चाहते अजिबात वाया घालवू इच्छित नाही. त्यामुळेच या दौऱ्यावरील वन डे मालिकेतील सर्व सामन्यांच्या तिकीटांना प्रचंड मागणी झाली आहे. रोहित व विराट यांचा हा कदाचित शेवटचा ऑस्ट्रेलिया दौरा असू शकतो. त्यात ही दोघं या मालिकेनंतर वन डे तून निवृत्ती घेण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. अशात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानेही ( BCC) त्यांची भूमिका आज स्पष्ट केली. .ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली तेव्हापासून रोहित व विराटच्या निवृत्तीच्या चर्चांनी अधिक जोर धरला. कारण, या दौऱ्यासाठी निवडलेल्या वन डे संघाचे नेतृत्व शुभमन गिलच्या ( Captain Shubman Gill) खांद्यावर सोपवण्यात आले. २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला गेला. पण, हा रोहित व विराट यांच्यासाठी इशारा असल्याचे बोलले जातेय. त्यात काल मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरनेही सूचक विधान केले..Mohammed Shami: तंदुरुस्तीबाबत कळवणे माझे काम नाही : मोहम्मद शमी.रोहित व विराट ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर चांगली कामगिरी करतील, अशी आशा करतो, असे विधान गंभीरने केले. त्यात आता बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी दोन दिग्गजांच्या भविष्याबाबत महत्त्वाचे विधान केले आहे. त्यांनी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर रोहित व विराट निवृत्ती घेणार असल्याच्या चर्चांना पूर्णविराम दिला. या सर्व अफवा असल्याचे ते म्हणाले. रोहित व विराट या दोघांनी आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० व कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे आणि या दोघांना २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळायचा आहे. .राजीव शुक्ला यांनी दोन महान खेळाडूंच्या निवृत्तीच्या चर्चा उधळून लावल्या आणि त्यांनी ही मालिका यांची शेवटची मालिका असल्याची चर्चा अत्यंत चुकीची आहे, असेही म्हटले. ते म्हणाले, रोहित व विराट वन डे संघात असणे हे संघासाठी महत्त्वाचे आहे. ते दोघंही महान फलंदाज आहेत आणि त्यांच्या उपस्थितीत भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची वन डे मालिका जिंकेल. राहीला प्रश्न, ही त्यांची शेवटची मालिका असल्याच्या चर्चांचा, तर त्यात काहीच तथ्य नाही. निवृत्ती केव्हा व्हायचे, हे त्या खेळाडूंनी ठरवावे. त्यामुळे ही त्यांची शेवटची मालिका नक्कीच नाही. .'Rohit Sharma, विराट कोहली मागील १०-१५ वर्ष खेळत आहेत, आता...'; शुभमन गिल हे असं का म्हणाला? गंभीरच्या विधानानंतर भाई सुटला....वन डे मालिकापहिला सामना - १९ ऑक्टोबर, पर्थ ( वेळ सकाळी ९ वाजता)दुसरा सामना - २३ ऑक्टोबर, एडिलेड ( वेळ सकाळी ९ वाजता)तिसरा सामना - २५ ऑक्टोबर, सिडनी ( वेळ सकाळी ९ वाजता) .India Tour Of Australia 2025 Squadभारताचा वन डे संघ - शुभमन गिल ( कर्णधार), रोहित शर्मा , विराट कोहली, श्रेयस अय्यर ( उप कर्णधार), अक्षर पटेल, लोकेश राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणआ, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जैस्वाल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.