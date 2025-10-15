Cricket

IND vs AUS : रोहित शर्मा, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर निवृत्ती घेणार? BCCI ने स्पष्ट केली भूमिका; ही त्यांची शेवटची मालिका...

BCCI statement on Rohit Sharma and Virat Kohli’s future: भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया वन डे मालिकेपूर्वी रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या निवृत्तीच्या चर्चा रंगल्या आहेत. यावर बीसीसीआयने प्रथमच अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे.
Virat Kohli, Rohit Sharma retirement after Australia tour news : रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर असे काही प्रमुख खेळाडू काल ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर रवाना झाले. आयपीएल २०२५ नंतर रोहित व विराट यांना पुन्हा क्रिकेटच्या मैदानावर खेळताना पाहण्याची संधी ऑस्ट्रेलियन चाहते अजिबात वाया घालवू इच्छित नाही. त्यामुळेच या दौऱ्यावरील वन डे मालिकेतील सर्व सामन्यांच्या तिकीटांना प्रचंड मागणी झाली आहे. रोहित व विराट यांचा हा कदाचित शेवटचा ऑस्ट्रेलिया दौरा असू शकतो. त्यात ही दोघं या मालिकेनंतर वन डे तून निवृत्ती घेण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. अशात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानेही ( BCC) त्यांची भूमिका आज स्पष्ट केली.

