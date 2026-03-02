IPL 2026 नंतर रोहित शर्मा, विराट कोहली पुन्हा निळ्या जर्सीत दिसणार; BCCI ने जाहीर केलं वेळापत्रक, तगडा संघ भारत दौऱ्यावर येतोय...

India vs Afghanistan Test and ODI series venues and dates: न्यूझीलंडविरुद्ध जानेवारीत पार पडलेल्या वन डे मालिकेनंतर रोहित शर्मा व विराट कोहली, ही अनुभवी जोडी पुन्हा कधी निळ्या जर्सीत दिसेल, याची उत्सुकता होती. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) आज त्याबाबतची मोठी घोषणा केली आणि रोहित व विराटच्या चाहत्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ नंतर भारतीय संघ एक कसोटी व तीन वन डे सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. रोहित व विराट पुन्हा अॅक्शन मोडमध्ये दिसणार आहे. बीसीसीआयने अफगाणिस्तानच्या भारत दौऱ्याचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे..अफगाणिस्तानचा संघ जून महिन्यात भारत दौऱ्यावर येणार आहे. तिथे ते एक कसोटी व ३ वन डे सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. ६ ते १० जून या कालावधीत कसोटी सामना न्यू चंडिगढ येथे खेळवण्यात येणार आहे. त्यानंतर १४ , १७ व २० जून रोजी तीन वन डे सामने अनुक्रमे धर्मशाला, लखनौ व चेन्नई येथे खेळवले जातील. भारतीय वेळेनुसार हे वन डे सामने दुपारी १.३० वाजल्यापासून सुरू होतील. कसोटी मालिकेत शुभमन गिल नेतृत्व करताना दिसणार आहे आणि यासाठी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात संघ जाहीर होण्याची शक्यता आहे..२०२७ चा वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर ठेवून भारताच्या वन डे संघाची बांधणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानविरुद्धची वन डे मालिका महत्त्वाची आहे. रोहित व विराट हे जानेवारीपासून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून दूर आहेत. त्यांनी मागील मालिकेत चांगली कामगिरी केली आहे, परंतु तंदुरुस्ती राखण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहेच. रोहित पुढच्या वर्षी ३९, तर विराट ३८ वर्षांचा होईल..रोहितकडून वन डे संघाचे कर्णधारपद काढून शुभमन गिलकडे सोपवले गेले आहे. रोहितच्या नेतृत्वाखाली भारताने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२४ व चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ जिंकली आहे. त्याने २८२ वन डे सामन्यांत ४८.८४ च्या सरासरीने ११५७७ धावा केल्या आहेत. त्यात ३३ शतकं व ६१ अर्धशतकं आहेत. तेच विराटने ३११ वन डे सामन्यांत १४७९७ धावा करताना ५४ शतकं व ७७ अर्धशतकं झळकावली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.