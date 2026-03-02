Cricket

IPL 2026 नंतर रोहित शर्मा, विराट कोहली पुन्हा निळ्या जर्सीत दिसणार; BCCI ने जाहीर केलं वेळापत्रक, तगडा संघ भारत दौऱ्यावर येतोय...

Full schedule of Afghanistan tour of India 2026: आयपीएल २०२६ नंतर भारतीय चाहत्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे.BCCI ने अफगाणिस्तानच्या भारत दौऱ्याचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर केले आहे. या दौऱ्यात एक कसोटी सामना आणि तीन वन डे सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे.
Rohit Sharma and Virat Kohli during an ODI match as India gear up to host Afghanistan in June 2026.

Rohit Sharma and Virat Kohli during an ODI match as India gear up to host Afghanistan in June 2026.

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Afghanistan Test and ODI series venues and dates: न्यूझीलंडविरुद्ध जानेवारीत पार पडलेल्या वन डे मालिकेनंतर रोहित शर्मा व विराट कोहली, ही अनुभवी जोडी पुन्हा कधी निळ्या जर्सीत दिसेल, याची उत्सुकता होती. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) आज त्याबाबतची मोठी घोषणा केली आणि रोहित व विराटच्या चाहत्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ नंतर भारतीय संघ एक कसोटी व तीन वन डे सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. रोहित व विराट पुन्हा अॅक्शन मोडमध्ये दिसणार आहे. बीसीसीआयने अफगाणिस्तानच्या भारत दौऱ्याचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
Cricket News
BCCI
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
Afghanistan Cricket Team
cricket news today

Related Stories

No stories found.