रोहित शर्माला कर्णधारपदावरून हटवण्यासाठी अजित आगरकरच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चालवली गेली! गौतम गंभीर...

BCCI selection committee decision on Rohit Sharma explained: रोहित शर्माला २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळायचा होता, मग त्याच्याकडून कर्णधारपद का काढून घेतलं गेलं? हा सवाल विचारला जातोय. रोहितच्या नेतृत्वाखाली भारताने चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली, त्यानंतर पुढील मालिकेसाठी संघाचा कर्णधारच बदलण्यात आला. २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी निवड समिती व संघ व्यवस्थापनाला नव्याने सुरुवात करायची होती. पण, रोहितकडून नेतृत्वाची जबाबदारी काढून घेण्याचा निर्णय कठोर असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. रोहितला कर्णधारपदावरून मुक्त करण्याचा निर्णय निवड समिती अध्यक्ष अजित आगरकर ( Ajit Agarkar) याने जाहीर केला असला तरी त्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चालवणारा कोणी दुसराच असल्याचा दावा भारताचा माजी फलंदाज मनोज तिवारी ( Manoj Tiwari) याने केला. त्याचा रोख मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir ) याच्याकडे होता.."रोहितला कर्णधारपदावरून हटवण्यामागचं मुख्य कारण काय आहे, हे मला माहित नाही," असे तिवारीने स्पोर्ट्स टुडेला सांगितले. "पण अजित आगरकरला मी चांगले ओळखतो, त्याचे व्यक्तिमत्व एक मजबूत आहे. तो कठोर निर्णय घेण्यास कचरत नाही. पण, त्याच्यावर दुसऱ्या कोणीतरी प्रभाव टाकला होता का, याचा विचार करायला हवा. त्याच्या 'खांद्यावरून बंदूक चालवण्यात आली'. पडद्यामागे बरेच काही घडते. कदाचित हा निर्णय निवड समिती प्रमुखाने घेतला असेल, परंतु प्रशिक्षकाचा इनपुट त्यात असावा. तुम्ही असा निर्णय एकटे घेऊ शकत नाही, दोघेही तितकेच जबाबदार आहेत," असेही तिवारी म्हणाला..टीम इंडियाने वैभव सूर्यवंशीला १९ वर्षांखालील संघात खेळवणे बंद करायला हवं; भारताच्या माजी क्रिकेटपटूचं विधान चर्चेत....निवड समितीने २०२७ चा वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर ठेवून शुभमन गिलची नवीन कर्णधार म्हणून नियुक्ती केली. त्यावेळी ३८ वर्षीय रोहितचा या वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी विचार केला जाणार नाही, असे अनेकांचे मत होते आणि त्यामुळे नेतृत्वात बदल आवश्यक होता. पण, सातत्यपूर्ण कामगिरी, तंदुरुस्तीने रोहितने सिद्ध केले आहे की त्याच्यात अजूनही शेवटच्या वेळी जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्याची इच्छा आहे..तिवारीने संघ व्यवस्थापनाच्या सध्याच्या स्थितीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तो म्हणाला, "प्लेइंग इलेव्हन निवडण्यात बरीच विसंगती दिसून आली आहे. प्रामाणिकपणे सांगायचे तर, मला वन डे सामने पाहण्यात रस कमी झाला आहे. जेव्हा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेत्या आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेत्या कर्णधाराला काढून टाकले जाते. त्याच्या जागी कोणीतरी नवीन खेळाडू येतो तेव्हा, ते अनावश्यक वाटते. रोहितसोबत असे काही घडले हे मला आवडलेले नाही. जगभरातील चाहत्यांना इतके काही देणाऱ्या क्रिकेटपटूचा हा अनादर वाटला.".विराट कोहलीच्या बाबतीत ICC कडून ब्लंडर! चूक वेळीच सुधारली म्हणून घोळ निस्तरला; आपला किंग जगात भारी ठरला....