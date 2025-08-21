BIG UPDATE ON TEAM INDIA: श्रेयस अय्यरच्या खांद्यावर बंदूक अन् रोहित शर्माची विकेट! BCCI च्या चक्रव्यूहात अडकणार हिटमॅन

रोहित शर्माच्या वन डे निवृत्तीनंतर श्रेयस अय्यरला नवा कर्णधार करण्याचा बीसीसीआयचा विचार आहे.सूर्यकुमार यादवनंतर ट्वेंटी-२० संघाचे नेतृत्व शुभमन गिलकडे जाण्याची शक्यता आहे.बीसीसीआय तीन फॉरमॅटसाठी दोन कर्णधार ठेवण्याची नवी रणनीती आखत आहे..Shreyas Iyer in focus as BCCI considers him for ODI captaincy : सातत्यपूर्ण कामगिरी करूनही श्रेयस अय्यरला आशिया चषक स्पर्धेसाठीच्या संघात न निवडल्याने जोरदार टीका होत आहे. श्रेयस क्रिकेटच्या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने धावा करतोय, परंतु त्याला अपेक्षित संधी मिळत नसल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. पण, बीसीसीआयच्या डोक्यात काही वेगळा प्लॅन आहे आणि ते श्रेयसच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून मोठा गेम करण्याच्या प्रयत्नात आहेत..श्रेयसच्या नेतृत्वाखाली आयपीएल २०२४ मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्सने जेतेपद पटकावले, त्यानंतर २०२५ मध्ये पंजाब किंग्सने फायनल गाठली. त्याच्यात नेतृत्व कौशल्य आहेत आणि ही गोष्ट लक्षात घेऊन बीसीसीआयने प्लॅन तयार केला आहे. पण, त्यासाठी रोहित शर्माला वन डे क्रिकेटमधून निवृत्ती घ्यावी लागणार आहे. शुभमन गिलकडे कसोटी संघाचे नेतृत्व आहे आणि सूर्यकुमार यादवनंतर गिलकडे ट्वेंटी-२० संघाचे नेतृत्व सोपवले जाण्याची शक्यता आहे..Vinod Kambli ची तब्येत आता कशी आहे, काय सुरू आहेत उपचार? भावाने दिले खरी माहिती.निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर याच्या नेतृत्वाखाली ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेची तयारी सुरू झाली आहे आणि २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कपच्या तयारीलाही जोर आला आहे. दैनिक जागरणने दिलेल्या वृत्तानुसार भारतीय संघाचे व्यग्र वेळापत्रक लक्षात घेता बीसीसीआय वेगवेगळ्या कर्णधाराचा विचार करत आहे. गिलकडे कसोटी संघाचे कर्णधारपद आहे आणि सूर्यकुमारनंतर ट्वेंटी-२० कर्णधारपदाच्या शर्यतीत तो आहे..अशा परिस्थितीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या आगामी वन डे मालिकेतही कर्णधार बदल पाहायला मिळेल. पण, हे सर्व रोहित शर्माच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. आशिया चषक स्पर्धेनंतर रोहितच्या भवितव्याचा निर्णय घेतला जाण्याचा अंदाज आहे. रोहितला त्याच्या निर्णयाबद्दल विचारण्यात आले आहे आणि ३८ वर्षीय हिटमॅन वन डे तूनही निवृत्तीच्या तयारीत आहे. असे झाल्यास श्रेयस अय्यरकडे वन डे संघाचे कर्णधारपद सोपवण्याची तयारी आहे. तोच २०२७च्या वन डे वर्ल्ड कपमध्ये नेतृत्व करताना दिसेल..Asia Cup 2025 Explainer : श्रेयस अय्यरने आणखी काय करायला हवं? आगरकर म्हणाला, ना त्याची चूक, ना आमची...; मग दोष कुणाचा?.बीसीसीआय रोहित शर्मानंतर वन डे संघासाठी श्रेयस अय्यरचा कर्णधार म्हणून विचार करत आहेसूर्यकुमार यादवनंतर ट्वेंटी-२० संघाचे नेतृत्व शुभमन गिलकडे जाण्याची शक्यतातीन फॉरमॅटसाठी दोन कर्णधार अशी बीसीसीआयची रणनीती आहेआशिया चषक स्पर्धेनंतर वन डे संघात नेतृत्वबदल पाहायला मिळण्याची शक्यताशुभमन गिल व श्रेयस अय्यर यांच्याकडे दीर्घकाळ नेतृत्व करण्याची क्षमता असल्याचे संघ व्यवस्थापनाला वाटते.FAQs प्र.१: रोहित शर्माच्या निवृत्तीनंतर वन डे कर्णधार कोण होऊ शकतो?👉 श्रेयस अय्यर हा सर्वात मोठा दावेदार मानला जात आहे.प्र.२: ट्वेंटी-२० संघाचे नेतृत्व कोणाकडे जाण्याची शक्यता आहे?👉 शुभमन गिलला टी२० कर्णधारपदाची संधी मिळू शकते.प्र.३: बीसीसीआयची कर्णधारपदाबाबतची नवीन रणनीती काय आहे?👉 तीन फॉरमॅटसाठी दोन स्वतंत्र कर्णधार ठेवण्याचा विचार सुरू आहे.प्र.४: श्रेयस अय्यरला कर्णधारपदासाठी का विचारले जात आहे?👉 त्याच्या IPL मधील नेतृत्व आणि सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे.प्र.५: निर्णय कधी जाहीर होऊ शकतो?👉 आशिया चषक २०२५ नंतर यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.प्र.६: २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कपमध्ये भारताचे नेतृत्व कोण करेल?👉 जर रोहित निवृत्त झाला तर श्रेयस अय्यरकडे नेतृत्वाची जबाबदारी येऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.