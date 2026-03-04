Cricket

रोहित शर्मा, विराट कोहली यांची हवा! भारतीय क्रिकेटमध्ये सात वर्षांत जे कधी नाही घडले, ते होणार; चाहत्यांसाठी मेजवानी...

Rohit Sharma Virat Kohli in New Zealand ODI series : रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्याभोवती निर्माण झालेल्या उत्साहामुळे भारतीय वनडे क्रिकेटमधील सात वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपण्याची चिन्हे दिसत आहेत. न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने (NZC) बीसीसीआयकडे भारताच्या आगामी दौऱ्याबाबत विशेष प्रस्ताव दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
Rohit Sharma and Virat Kohli Buzz Could Revive India’s ODI Magic in New Zealand

Rohit Sharma and Virat Kohli Buzz Could Revive India’s ODI Magic in New Zealand

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

NZC special proposal to BCCI for India tour : रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या दोन दिग्गजांनी आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० व कसोटीतून निवृत्ती घेतली असली तरी त्यांची हवा अजूनही आहे. हे दोन महान खेळाडू भारताला २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप जिंकून देण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळेच त्यांनी अद्यापही वन डे फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतलेली नाही. त्यामुळेच चाहतेही त्यांचा खेळ याची देही, याची डोळा पाहण्याची संधी गमावू इच्छित नाही. रोहित व विराट यांच्यामुळे भारताच्या वन डे सामन्यांना प्रचंड मागणी आहे आणि त्यामुळेच न्यूझीलंड क्रिकेटने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडे ( BCCI ) एक मागणी केली आहे.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
Cricket News
BCCI
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
india vs new zealand
cricket news today
New Zealand Cricket Team
ODI cricket
Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.