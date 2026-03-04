रोहित शर्मा, विराट कोहली यांची हवा! भारतीय क्रिकेटमध्ये सात वर्षांत जे कधी नाही घडले, ते होणार; चाहत्यांसाठी मेजवानी...

NZC special proposal to BCCI for India tour : रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या दोन दिग्गजांनी आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० व कसोटीतून निवृत्ती घेतली असली तरी त्यांची हवा अजूनही आहे. हे दोन महान खेळाडू भारताला २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप जिंकून देण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळेच त्यांनी अद्यापही वन डे फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतलेली नाही. त्यामुळेच चाहतेही त्यांचा खेळ याची देही, याची डोळा पाहण्याची संधी गमावू इच्छित नाही. रोहित व विराट यांच्यामुळे भारताच्या वन डे सामन्यांना प्रचंड मागणी आहे आणि त्यामुळेच न्यूझीलंड क्रिकेटने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडे ( BCCI ) एक मागणी केली आहे..न्यूझीलंडची ही मागणी मान्य झाल्यास भारतीय संघ पाच सामन्यांची वन डे मालिका खेळेल आणि मागील सात वर्षांत भारताने ५ सामन्यांची वन डे मालिका खेळलेली नाही. रोहित व विराट यांचे जास्तीचे सामने खेळवता यावेत, यासाठी न्यूझीलंडकडून ही मागणी झाली आहे. भारतीय संघ सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२६ मध्ये न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे. पण, सध्याच्या FTP नुसार भारतीय संघ तेथे दोन कसोटी, तीन वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. पण, यात आता बदल होऊ शकतो..शाब्बास पठ्ठ्या... मॅच विनिंग खेळीचं संजू सॅसमनला मिळालं गिफ्ट, ICC ने केली मोठी घोषणा; अभिषेक शर्मासाठी धोक्याची घंटा.Crihub ने दिलेल्या वृत्तानुसार न्यूझीलंड क्रिकेटने BCCI कडे विशेष विनंती केली आहे. त्यांनी वेळापत्रकात बदल करून दोन अतिरिक्त वन डे सामने खेळवण्याची विनंती केली आहे. याचा अर्थ भारत-न्यूझीलंड यांच्यात पाच वन डे व ३ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळवण्याचा न्यूझीलंड क्रिकेटचा आग्रह आहे. यामागे रोहित व विराट यांच्यामुळे होणाऱ्या आर्थिक फायदा हे कारण आहे. रोहित व विराज जेवढे जास्त सामने खेळतील तेवढा जास्त महसूल न्यूझीलंड क्रिकेटला कमावता येईल..२०२६ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप संपल्यानंतर सर्वांचे लक्ष २०२७ ला होणाऱ्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेवर लक्ष केंद्रित होणार आहे. सध्याच्या FTP नुसार मार्च २०२७ पर्यंत भारतीय संघ सेना देशांचा (दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड) दौरा करणार आहे. २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप ऑक्टोबर-नोव्हेंबर दरम्यान दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे व नामिबिया यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली खेळवला जाणार आहे..T20 World Cup : मोदीजी 'अपशकुनी'! ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप फायनल अहमदाबादमध्ये नको, मुंबईत खेळवा...; कोणी केलंय हे वादग्रस्त विधान?.भारतीय संघ मार्च २०१९ मध्ये शेवटची पाच सामन्यांची मालिका खेळला होता आणि तेही घरच्या मैदानावर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध . त्याआधी जानेवारी २०१९ मध्येच न्यूझीलंडमध्ये भारत पाच वन डे सामन्यांची मालिका खेळला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.